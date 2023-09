Gala

In Hollywood ist Veronica Ferres "die kleine Reese Witherspoon"

Hamburg (ots)

Schauspielstar Veronica Ferres, 58, hat sich mit ihrer international aktiven Firma Construction Film eine zweite Karriere als Produzentin aufgebaut. "Construction Film hat gerade zehnjähriges Jubiläum gefeiert", sagt sie im GALA-Interview (37/2023, EVT 7. September). "Wir haben mittlerweile große Seriosität und Akzeptanz in der Branche und werden sehr umworben." Im Kern gehe es ihr um Female Empowerment: "In Amerika nennen sie uns ,Die kleine Reese Witherspoon'." Hintergrund dafür ist, dass Hollywood-Star Reese Witherspoon betont feministische Filme produziert. Veronica Ferres freut sich: "Die weiblichen Geschichten kamen zu uns. Deshalb haben wir auch in ,Erlemann' die Rolle der Mutter, gespielt von Sonja Gerhardt, so stark ausgebaut." Am 14.9. zeigt RTL den Film "Entführt - 14 Tage Überleben", der auf dem realen Entführungsfall des Kölner Unternehmersohns Johannes Erlemann 1981 beruht (Stream bei RTL+ bereits ab 7.9.).

