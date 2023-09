Gala

Sonja Zietlow: Vor 20 Jahren hätte ich nicht auf meine Ehe gewettet

Sonja Zietlow, 56, feiert gleich zwei Jubiläen. Seit 20 Jahren ist sie mit "Dschungelcamp"-Gagschreiber Oliver Haas, 56, verheiratet - und auch die Erfolgsshow "Ich bin ein Star, holt mich hier raus", die sie moderiert, feiert 20. Jubiläum. In der aktuellen GALA sagt sie auf die Frage, worauf sie Anfang der 2000er Jahre eher gewettet hätte, auf die Ehe oder die Show: "Da hätte ich wohl eher auf den Dschungel gesetzt. Na ja, ich war zuvor nie so lange mit einem Mann zusammen. Jetzt will ich aber mit niemandem anderen mehr." Das Erfolgsgeheimnis ihrer Liebe? "Man kennt den anderen und kann so sein, wie man eben ist. Inklusive der Marotten. Mein Mann muss mit meiner Hyperaktivität leben und dass ich vielleicht ab und zu etwas zu viel rede."

