Naturfreundejugend Deutschlands

Neue App für klimafreundliches Reisen

cliMATEs der Naturfreundejugend jetzt im App Store

Berlin (ots)

Die Naturfreundejugend hat eine App entwickelt, die Jugendleiter*innen hilft, Emissionen auf ihrer Reise unmittelbar durch gute Planung zu reduzieren. Die cliMATEs-App möchte alle Aktiven im Bereich der Jugendreisen mit ihren vielfältigen Funktionen dabei unterstützen für klimaschonendes Reisen zu sensibilisieren.

Bei der Planung errechnet der C02 Rechner anhand deiner eingegebenen Daten die Emissionen, die bei der Reise entstehen. Dafür werden Mobilität, Unterkunft, Verpflegung und Aktivitäten vor Ort miteinbezogen. Wird in einer Jugendherberge übernachtet oder auf einem mit Ökostrom betriebenen Campingplatz gezeltet? Planst du eine Klettertour oder eine Schiffsrundfahrt? Wird selbst gekocht?

Inspirationen für geeignete Rezepte, gibt es in der großen Rezeptsammlung, die jeweils an die Gruppengröße anpassbar sind. Orte, wo nachhaltig für die Gruppenverpflegung eingekauft werden kann, finden sich auf der integrierten Karte, wie z.B. Unverpacktläden oder Gemeinschaftsgärten. Diese zeigt auch Orte in der Umgebung für gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. einen Kanuverleih oder Naturfreundehäuser.

Die App unterscheidet sich von herkömmlichen CO2 Rechnern, durch ihre spezielle Anpassung auf die Bedürfnisse von Jugendreisen und inspiriert so z.B. mit Spielen für jegliche Gruppengrößen und Hintergrundwissen zu einem bewussten Verhalten bezüglich Nachhaltigkeit, Klimaschutz und politischem Engagement, was auf der Reise immer mal wieder auf verschiedenste Weise eingebracht werden kann.

All diese Instrumente sind individuell anpassbar und mit anderen Reisen zu vergleichen, um die für die eigenen Ansprüche angemessene Reise zu planen. Die so gesammelten Daten aus den Vergleichen fließen in die Nationale Klimaschutzinitiative ein, damit eine stetige Weiterentwicklung stattfinden kann und mithilfe von Feedback und Ideen ein immer größerer Mehrwert für alle Engagierten im Jugendreisebereich geschaffen wird.

Also: Holt euch die App für eure nächste (Jugend-)Reise! Die App gibt es kostenlos sowohl für Android als auch für iOS.

Original-Content von: Naturfreundejugend Deutschlands, übermittelt durch news aktuell