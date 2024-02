WDR mediagroup GmbH

Anke Engelke und Matthias Brandt in "Der zweite Kurzschluss" ab 23. Februar auf vielen gängigen Plattformen, unter anderem Amazon und Google zum Kaufen und Leihen erhältlich

Anke Engelke und Matthias Brandt überzeugten Ende 2023 in dem beeindruckenden Kammerspiel "Der zweite Kurzschluss", das ab 23. Februar digital zur Verfügung steht. Beide stellen darin erneut mit ihren tragikomischen Charakteren ihre große Schauspielkunst auf unterhaltsamste Weise unter Beweis.

In dem Vorgänger "Kurzschluss" werden Bettina (Anke Engelke) und Martin (Matthias Brandt) ausgerechnet am Silvesterabend gemeinsam im Vorraum einer Bankfiliale eingeschlossen. Ursache für die missliche Lage ist ein "Kurzschluss", der auch zu einer Fehlfunktion der automatischen Türen führte.

Ein Jahr nach ihrem Kennenlernen treffen sie sich in "Der zweite Kurzschluss" unerwartet auf der Moosbacher Silvesterparty wieder. Bettina ist als Bürgermeisterin abgewählt worden und Martin hat in seinem Unternehmen mehr Stress denn je. Auf der Party geraten sie in einen Konflikt mit dem Wutbürger-Paar Vera und Oliver. Es kommt zum Eklat und Bettina und Martin flüchten in einen Raum, den sie abriegeln, obwohl auch das von Vera und Oliver finanzierte Feuerwerk dort lagert.

"Der zweite Kurzschluss" ist ab 23. Februar auf vielen gängigen Plattformen digital erhältlich.

Das erste Aufeinandertreffen "Kurzschluss" ist bereits jetzt verfügbar

Release Company - Label und Digitalvertrieb

Die Release Company - als hauseigenes Label der WDR mediagroup - betreibt den DVD-, Blu-ray- und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD- Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus mehr als 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.

