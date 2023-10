WDR mediagroup GmbH

"Lindenstraße" ab 16. November erstmals zum Streamen nur auf ARD Plus

Für alle Fans von Helga, Gabi, Klaus und Co. und alle, die Lust auf eine Reise in 34 Jahre deutsche Fernsehgeschichte haben, nimmt ARD Plus im Laufe der nächsten Monate alle 1758 Folgen der "Lindenstraße" in das Angebot auf.

Als am 8. Dezember 1985 die erste Folge der "Lindenstraße" ausgestrahlt wurde, ahnte niemand, dass die von Hans W. Geißendörfer entwickelte Fernsehserie ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft werden würde. Die wöchentliche Serie begleitete die in einem Straßenzug in München lebenden und arbeitenden Menschen und beschäftigte sich mit den Aspekten des menschlichen Lebens und realpolitischen Entwicklungen. Szenen mit aktuellem Inhalt und Dialoge zu tagesaktuellen Ereignissen oder politischen Geschehnissen machten die "Lindenstraße" über Jahrzehnte zu einem einmaligen Spiegelbild der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Die mehrfach preisgekrönte Serie wurde unter anderem 1989 mit dem Bambi für die "realistische Darstellung des deutschen Alltagslebens" ausgezeichnet. Mit ihrer Fokussierung auf aktuelle und kontroverse Themen wurde die "Lindenstraße" vom Publikum begeistert aufgenommen und gehörte für viele schnell so fest zum Sonntagabendprogramm wie der "Tatort". Die "Lindenstraße" avancierte zur Kultserie mit einer eingeschworenen Fangemeinde.

Nur auf ARD Plus werden im Laufe der nächsten Monate alle 1758 Folgen der "Lindenstraße" zur Verfügung stehen. Am 16. November startet ARD Plus mit der Veröffentlichung des ersten Jahrgangs der Kultserie (Folgen 1-52). Im Anschluss gibt es wöchentlich, jeweils donnerstags eine weitere Staffel.

Rechtzeitig vor Weihnachten startet am 6. Dezember außerdem das "Lindenstraße - Special: 35 Jahre Weihnachten". Das Special beinhaltet 35 Weihnachtsepisoden der Lindenstraße.

Die Lindenstraße startet bei ARD Plus in Kooperation mit der Release Company.

ARD Plus

ARD Plus bietet eine große Auswahl an Inhalten, die in der ARD-Mediathek nicht mehr verfügbar sind. Highlights aus 70 Jahren ARD TV Geschichte stehen hier liebevoll kuratiert zur Verfügung. Für monatlich 4,99 EUR (inkl. MwSt.) können jederzeit Inhalte angesehen werden, die sonst nur als Download oder auf DVD erhältlich sind.

Das Angebot steht zur Verfügung als eigenständige App- und Webversion, aber auch bei Magenta TV der Deutschen Telekom, Amazon Prime Video, AppleTV und als YouTube Primetime Channel. Der Video-on-Demand-Service wird weiterhin kontinuierlich technisch wie inhaltlich ausgebaut.

www.ardplus.de

Die ARD Plus GmbH

Die ARD Plus GmbH ist eine Tochter der WDR mediagroup, einer kommerziellen WDR-Tochter. Sie betreibt die Weiterentwicklung des Video-on-Demand-Angebots ARD Plus.

