ARD-Film Highlight im Sommer auf vielen gängigen Plattformen, unter anderem Amazon, Google, iTunes als Download und zum Leihen erhältlich

GEFANGEN

Köln (ots)

Die Geschichte des 2022 für den Grimme Preis in der Kategorie Fiktion nominierten ARD-Psychodramas "Gefangen" orientiert sich an einem wahren Fall. Wolfram Koch ("Tatort", "Dark") brilliert als traumatisierter Polizist, dem durch eine nicht gelungene Hilfeleistung das Leben entgleitet und der sich allmählich in einer mysteriösen Parallelrealität einrichtet.

Als Polizist Harry Österreich zum Ersthelfer bei einem Verkehrsunfall wird, stirbt trotz seiner Bemühungen eine ganze Familie noch am Unfallort. Zeitgleich ist sein Privatleben sehr fordernd: Harrys Sohn reist durch Australien, seine pubertierende Tochter möchte gerne weg von seiner Ex und zu ihm ziehen und seine zweite Frau Ellen ist schwanger. Je fragiler ihm sein eigenes familiäres Umfeld plötzlich erscheint, desto stärker zieht es Harry hin zur tödlich verunglückten Familie und zu ihrem leeren, einsamen Haus. Dabei verliert er langsam jegliche professionelle Distanz, bis er sich schließlich mit den Opfern identifiziert. Ellen und Vicky folgen ihm bis an den Rand dieses Abgrunds, als Harry beschließt, in das inzwischen zum Verkauf stehende Haus selbst einzuziehen ...

Regie: Elke Hauck

Cast: Wolfram Koch, Lola Liefers, Thomas Lawinky, Anna Böger,

Susanne Wuest, Sebastian Schwarz, Godehard Giese

Produktinformation:

VÖ: 25. August 2023

Technische Details: Video-on-Demand

Genre: Drama

Produktionsland: Deutschland

Produktionsjahr: 2019

Bildformat: HD

Tonformat: 2.0

Laufzeit: 86 Minuten

Altersempfehlung: ab 12 Jahren

Release Company - Label und Digitalvertrieb

Die Release Company - als hauseigenes Label der WDR mediagroup - betreibt den DVD-, Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD-Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus rund 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.

