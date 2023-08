WDR mediagroup GmbH

ARD-Krimi Highlights ab 15. September auf vielen gängigen Plattformen, unter anderem Amazon, Google und iTunes als Download erhältlich

Watzmann ermittelt, Staffel 3

In der ARD-Serie "Watzmann ermittelt" gehen die Ermittlungen in die nächste Runde. In Staffel 3 der ARD-Erfolgsserie ergänzt Katharina Leonore Goebel ("Der Zürich-Krimi") als Sophia Strasser den Cast um Hauptkommissar Beissl und seinen Kollegen Jerry Paulsen. Acht neue Folgen, mit der beliebten Mischung aus spannenden Kriminalfällen und lebensnahen Geschichten rund um die Familie Beissl, sind ab 15. September digital erhältlich.

Staffel 3 der ARD-Serie "Watzmann ermittelt": Das geht ja gut los! Vertieft in die Aufklärungsarbeit zum Mord an einem Blogger, verschwitzen Beissl und Paulsen den ersten Arbeitstag der neuen Kollegin Sophia Strasser. Und dann rückt auch noch Beissls Tochter Eva in den Ermittlungsfokus. Ein weiterer rätselhafter Fall führt das Team in einen Schönheitssalon. Eine Kundin ist während der Behandlung plötzlich verstorben. Handelt es sich um einen Unfall oder um Mord? Als Werner Murrer, Begründer und Trainer des Such- und Rettungshundevereins, tot auf dem Parkplatz gefunden wird, ist seine Freundin Josefine fassungslos: Werner hatte mit seinen Hundeführerteams viele Menschenleben gerettet und keine Feinde. Wobei Bergbauer Josef Holler eine Ausnahme ist. Und dann ist da noch Lilly Wengert, die sauer ist, weil ihr Hund für die Hundestaffel nicht gut genug war. Die Ermittler machen sich abermals auf die Suche nach dem Täter. Privat treiben Beissl in dieser Staffel die Zukunftspläne seiner Tocher Eva an den Rand des Wahnsinns. Das Abitur in der Tasche, steht ihre Entscheidung fest: Ein GAP Year soll Klarheit schaffen, welchen beruflichen Werdegang sie einschlagen möchte. Mit neuer Frauenpower und neuen Fällen ist wieder einmal viel los in der beschaulichen Alpenregion. In prominenten Gastrollen sind unter anderem Christine Neubauer ("Müchen 7") und Ben Blaskovic ("Die Rosenheim-Cops") zu sehen.

Lust auf noch mehr Fälle von Hauptkommissar Beissl und seinen Kollegen? Die Vorgänger-Staffeln 1.1 - 2.2 sind bereits auf vielen Plattformen erhältlich.

Rentnercops - Jeder Tag zählt, Staffel 6

Von wegen Ruhestand: Für Bill Mockridge ("Lindenstraße") und Hartmut Volle ("Tatort") geht es mit 12 neuen Folgen in ihren Rollen als Kriminalkommissare im Ruhestand sehr turbulent weiter. Produzent und Headautor Peter Güde ("Stromberg") sorgt für die klassische Mischung aus Krimi, Comedy und Chaos zu Hause. Und so mischen Reinhard Bielefelder und Klaus Schmitz auch in der 6. Staffel der ARD-Kult-Serie um die "Rentnercops" die Kölner Unterwelt ganz schön auf.

So hat es sich in "Bernd's Bodybuilding" mit dem Star der Szene, dem "Titan", austrainiert: Er liegt tot im Solarium. Auf dem Campingplatz wird in einem Wohnmobil eine Leiche entdeckt und in der Kajüte der M.S. Cordelia taucht statt einem blinden Passagier ein toter Matrose auf. Und auch intern hagelt es Ärger: Polizeipräsident Plocher ist empört, dass sein Revier bei der Auswertung der körperlichen und mentalen Fitness aller Beamten schlecht abschneidet. Selbst die Kollegen in Leverkusen waren besser! Er unterschlägt kurzerhand den Bericht und fordert von Dezernatsleiterin Vicky Adam ihre Truppe fit zu machen. Wie soll sie das ihren "Rentnercops" erklären?

