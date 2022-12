ZDF

Samstag, 21. Januar 2023, 19.25 Uhr

Die Bergretter

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Samstag, 21. Januar 2023, 19.25 Uhr Die Bergretter Abschied für immer (1) Die Bergretter entdecken einen verwesten Leichnam am Dachstein. Die Habseligkeiten bringen Hinweise auf die Vergangenheit des Mannes, eine große Liebe und einen tragischen Unfall. Auf einem alten Foto, das bei dem Opfer gefunden wird, ist Lotta Steyer zu erkennen. Doch als Markus sie damit konfrontiert, gibt sie sich ahnungsloser, als sie ist. Dass das nicht die Wahrheit ist, wird klar, als Lotta plötzlich verschwunden ist. Für die kontrollierte Sprengung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird ein weiträumiger Bereich am Dachstein abgesperrt und von den Bergrettern gesichert. Kurz vor dem großen Knall macht Rudi allerdings eine zufällige Entdeckung. Liegt da ein Mensch? Er kann die Sprengung gerade noch verhindern, und tatsächlich macht das Team einen unglaublichen Fund: eine verweste Leiche. Die Fliegerbombe muss nun warten, um den Toten bergen und identifizieren zu können. Schnell wird klar, dass er schon viele Jahre dort liegt. Hinweise auf den Unbekannten könnten der alte Rucksack und ein Fotoapparat aus DDR-Zeiten liefern. Und tatsächlich erkennt Markus Kofler auf einem der Fotos, die sich entwickeln lassen, eine Einheimische – Lotta Steyer. Nach und nach erfahren die Bergretter gemeinsam mit Polizistin Jessi, dass Lotta mit dem Mann weit mehr verband, als sie zunächst zugibt. Wie sehr sie der Anblick der alten Fotos erschüttert, wird erst klar, als sie verschwunden ist. Bruno Steyer, ihr Mann, erreicht sie noch telefonisch, muss dann aber mit anhören, wie sie offenbar schwer stürzt – dann bricht die Verbindung ab. Wo ist Lotta Steyer? Vermutlich ist sie schwer verletzt und aufgrund einer Vorerkrankung in akuter Lebensgefahr. Die Suche unter Zeitdruck fordert die Bergretter. "Die Bergretter – Abschied für immer (2)" wird am Samstag, 28. Januar 2023, um 19.25 Uhr wiederholt.

