Kommt es bei den Ukraine-Verhandlungen zum Durchbruch? Skepsis ist angebracht

Kommentar von Sebastian Kaiser

(...) Bei all der zur Schau gestellten Eintracht und den Bemühungen der europäischen Staats- und Regierungschefs, die Gunst des US-Präsidenten nicht zu verlieren, bleiben entscheidende Punkte ungeklärt - gerade im Hinblick auf eine von Europa geführte und von den USA unterstützte multinationale Friedenstruppe. Um Wladimir Putin wirksam abzuschrecken, müsste sie mit entsprechenden militärischen Fähigkeiten versehen werden, einschließlich einer nennenswerten Zahl europäischer Bodentruppen. Wer aber in Deutschland wollte tatsächlich bewaffnete Kampfeinheiten der Bundeswehr in der Ukraine sehen? (...) https://mehr.bz/nym (BZ-Plus)

