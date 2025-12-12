Badische Zeitung

Die Vorschläge für eine Pflegereform sind blamabel

Kommentar von Tim Szent-Ivanyi

Freiburg (ots)

"Das ist er also, der "Herbst der Reformen". Da sitzt seit Sommer eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Bund und Ländern zusammen, um die Blaupause für die dringend notwendige Pflegereform auszuarbeiten. Am Ende steht ein Ergebnis, das als blamabel bezeichnet werden muss. Jeder, der sich halbwegs mit den Problemen der Pflegeversicherung auskennt, hätte dieses Papier in wenigen Tagen schreiben können. (...) Das laue Ergebnis zeigt, wie groß die Differenzen zwischen Union und SPD sind. (...). Wenn sich die Koalition nicht zusammenreißt, fliegen ihr die Sozialsysteme um die Ohren. (...)" https://mehr.bz/bel347a

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell