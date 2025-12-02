Badische Zeitung

Die Junge Gruppe der Unionsfraktion hat recht - doch man muss abwägen

Kommentar von Eva Quadbeck

Freiburg (ots)

"Dabei geht es um die Kernfrage: Wie reformfähig ist Deutschland? Wenn es Union und SPD nicht gelingt, für Aufschwung und Modernisierung der Infrastruktur tragfähige Konzepte zu beschließen, muss sich niemand über mangelnden Zusammenhalt wundern. Die Junge Gruppe der Unionsfraktion hat mit ihrem Widerstand recht. Wägt man aber das eine Übel gegen das andere ab, wäre es besser, wenn die Regierung hält." https://mehr.bz/bel337a

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell