Badische Zeitung

Schutz von Frauen: Es muss mehr getan werden
Kommentar von Frank Zimmermann

Freiburg (ots)

Die Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt ist hoch. Die Polizei ist oft machtlos, weil sie nichts erfährt: Nachbarn schauen weg, die Frauen selbst haben Angst um sich und oft auch um die Kinder. Polizei und Justiz müssen für geschlechterspezifische Gewalt stärker sensibilisiert, Hilfsangebote noch zahlreicher und niederschwelliger werden. Zu oft sind etwa Frauenhäuser an ihrer Kapazitätsgrenze. Paragrafen und Schutzmaßnahmen wie Annäherungsverbote halten gewaltbereite Männer von ihren Taten leider oft nicht ab. Was aber spricht gegen die bundesweite Einführung einer elektronischen Fußfessel, kombiniert mit einem Alarmsystem, das die Frau via Handy warnt, wenn sich der Mann nähert? In Spanien gibt es das. Zum Schutz der Frauen muss noch viel mehr getan werden. https://mehr.bz/khs326q

Pressekontakt:

Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

