MagentaSport

Eishockey-WM live bei MagentaSport Dienstag, 19.30 Uhr: Deutschland - Dänemark

Erstmals kein Tor beim 0:5 gegen den Weltmeister, Stützle moniert: "Wir bestrafen uns selbst. Wir machen dumme Fehler."

München (ots)

Deutschland kassiert die nächste Pleite bei der WM: 0:5 gegen den noch ungeschlagenen Weltmeister Tschechien. Es ist die erste WM-Partie ohne deutschen Treffer bei 16 Gegentoren aus den letzten 3 Partien. Damit kommt es am Dienstag gegen Gastgeber Dänemark zum Finale um den Einzug ins Viertelfinale, für das sich die Top 4 Teams qualifizieren - live ab 19.30 Uhr bei MagentaSport. "Der Flow, die Automatismen waren durch die Veränderung der Sturmreihen noch nicht da. Diese Selbstverständlichkeit, dieser Biss, der ist nicht so dagewesen. Defensiv, in Unterzahl haben wir eine Thematik, die man besser machen muss", sagt Experte Patrick Ehelechner du mit Blick aufs Finale gegen Dänemark. "Wir brauchen dringend Tore von unseren Stürmern!"

Bundestrainer Harold Kreis war zufrieden mit dem Einsatz seiner Auswahl, er schließt nicht aus, dass er die Sturmreihen nach dem ersten torlosen Spiel nochmals ändert: "Da ist jetzt zu früh zu sagen, wir stellen die Reihen wieder um." Über den nach wie vor torlosen Tim Stützle sagt Kreis: "Wenn man mit Tim spricht, spricht man mit ihm darüber, dass man den Druck von ihm etwas wegnimmt. Er nimmt wirklich unglaublich viel Verantwortung auf sich. Wir sagen ihm, dass es nicht allein an ihm liegt." Tim Stützle fasst zusammen: "Wir bestrafen uns selbst. Wir machen dumme Fehler." Zu seiner WM-Bilanz von null Toren: "Ich muss das Ding jetzt einfach mal reinmachen."

Dänemark steht mit dem besseren Torverhältnis (23:23) und 9 Punkten auf dem 4. Platz, Deutschland (19:20 Tore) ist punktgleich Fünfter. Tschechien, Schweiz und USA haben die am Donnerstag beginnende Viertelfinal-Runde schon erreicht. "Das sind die Spiele, die Spaß machen, weil es um etwas geht", sagt Bundestrainer Kreis.

Nachfolgend die Stimmen und Clips zum vorletzten WM-Gruppenspiel Deutschland gegen Weltmeister Tschechien -Quelle: MagentaSport. Moderator Sascha Bandermann, Experte Patrick Ehelechner und Kommentator Alex Kunz melden sich direkt aus Dänemark und Schweden. Am Dienstag zeigt MagentaSport den Abschluss der Gruppenphase: Deutschland gegen Gastgeber Dänemark - das Finale um den Einzug ins Viertelfinale, live ab 19.30 Uhr. Am Donnerstag werden ab 15,30 Uhr 2 Viertelfinals live gezeigt.

WM: Deutschland - Tschechien 0:5

Dritte Niederlage für Deutschland in Folge - jetzt zählt nur noch ein Sieg! Nach dem 0:5 gegen Weltmeister Tschechien steht das DEB-Team unter Druck - torlos trotz Chancen und zweimal Pfosten. Besonders im Mittelabschnitt agiert die Mannschaft von Harold Kreis auf Augenhöhe, doch erneut fehlt die nötige Effizienz. Rückkehrer Marcel Noebels zeigt sich engagiert, konnte aber noch keine entscheidenden Akzente setzen. Tschechien nutzt jede sich bietende Gelegenheit - mit aktuell bester Schusseffizienz des Turniers. Deutschland bleibt nach der Niederlage auf Platz 4 (9 Punkte / 3 Siege, 3 Niederlagen) - punktgleich mit Gastgeber Dänemark (5.). Im alles entscheidenden letzten Gruppenspiel geht es morgen im direkten Duell um den Einzug ins Viertelfinale - live ab 19.30 Uhr bei MagentaSport.

Harold Kreis, Bundestrainer, zur 3. Niederlage in Folge: "Die Mannschaft hat heute sehr engagiert gespielt - das muss man sagen. Die Spieler haben das selbst eingefordert, genauso wie wir als Coaching Staff: dass wir mit Emotionen spielen. Und das hat die Mannschaft heute über 60 Minuten gezeigt. Natürlich sind ein paar Fehler passiert, wir haben ein Unterzahltor kassiert. Aber es geht heute vor allem um den Einsatz. Wenn wir die Gelegenheit haben zu schießen, dann müssen wir öfter schießen und konsequenter auf die Rebounds gehen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3lPT05nQU03Qk4rdTVvZ3Z4L2ZOZFRIRWlMb1hhMnVIbWNQclgxZmozaz0=

Zum Viertelfinal-Endspiel gegen Dänemark: "Dafür spielen die Jungs Eishockey. Jetzt kommen die Spiele, die wirklich etwas bedeuten - weil es um alles geht. Und nochmal: So wie die Mannschaft heute aufgetreten ist - mit diesem emotionalen Engagement, mit diesem Einsatz über 60 Minuten - das war stark. Fehler passieren immer, aber uns ging es heute nicht nur ums Ergebnis, sondern vor allem um die Einstellung. Und deshalb gehen wir morgen mit vollem Selbstvertrauen und Zuversicht ins Spiel gegen Dänemark." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L1Z5NGxxa241R1FpZVFPK0NrTlhSeXB2NWtHUmpSUUtRSFJrUGR6SWdWUT0=

Tim Stützle, Spieler Deutschland, zur Niederlage gegen Tschechien: "Wir bestrafen uns selbst - wie schon in den letzten Spielen. Gegen Kasachstan und Ungarn kommt man damit vielleicht noch durch, aber gegen eine Mannschaft wie Tschechien eben nicht. Wir waren die ganze Zeit im Spiel, und dann machen wir dumme Fehler. Das zieht sich durch die ganze Mannschaft - nicht eine Person, sondern wir alle zusammen. Da müssen wir rauskommen."

Zur Vorbereitung auf das entscheidende Spiel gegen Dänemark: "Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall Dinge aufarbeiten - aber es waren auch Sachen dabei, die uns gefallen haben. Wir haben gut in deren Zone gespielt, viel Scheibenbesitz gehabt, gute Chancen auch - wir müssen halt einfach öfter schießen. Wir wollten von Anfang an jedes Spiel gewinnen, aber wir wussten auch, dass das Spiel gegen Dänemark das wichtigste sein wird." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3NTeUZUZ0xlWlNRcmdSSkJpRS9VVjhwL3hMRUxhcWg1VTQxbDUwSzBKcz0=

Merten erklärt: "Wir haben Abstand genommen von einer Bewerbung für die Frauen WM 2026"

DEB-Präsident Peter Merten vor der Partie über den Stand der Dinge zur Frauen-WM 2026: "Unser Problem sind die Neuwahlen in Deutschland und das Umsortieren von 60 Leuten aus dem Innenministerium ins Kanzleramt, wo ja die neue Sportministerin ist. Insofern konnten wir jetzt kurzfristig keine Zusagen bekommen und wir können als kleiner Verband nicht ein offenes Risiko in Millionenhöhe eingehen. Insofern haben wir Abstand genommen von einer Bewerbung für 2026 und es wird aktuell auch Dänemark diskutiert, aber ich glaube, da ist noch nicht alles entschieden."

Ob es den Gedanken gäbe, das nachzuholen: "Auf jeden Fall, also für uns ist das auch wirklich schade. Aber uns nützt eine Zusage im September nichts mehr, weil dann kriegen wir eine WM nicht mehr auf die Beine gestellt. Also das ist der früheste Zeitpunkt, wo wir eine feste Zusage bekommen können. Das Thema ist nicht vergessen, wir wollen dieses Thema am liebsten im Sinne einer Doppel-WM und da müssen wir mal gucken, wann sich das ausgeht." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VG5IU1h6VFJXK1RUdmhEL2JvMUttVS9jNUpWV09yWFptUEdXREErZW1yOD0=

Marcel Noebels kehrt ins DEB-Team zurück: "Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass ich nochmal hier bin"

Wie schwer die Abreise war, gibt Noebels offen zu: "Das ist nie schön, muss man auch sagen. Aber ich bin nicht nachtragend. Für mich ist es eine absolute Ehre, das Nationaltrikot tragen zu dürfen - und ich will jetzt einfach meinen Teil dazu beitragen, dass wir Spiele gewinnen." Auf die Frage, ob er überhaupt zuschauen konnte, meint er schmunzelnd: "Ich habe die Spiele ehrlich gesagt nicht gesehen - mittags war eher der Sohnemann dran."

Krefelder Duo: Noebels und Stützle wieder vereint: "Zwei Jungs aus dem gleichen Dorf, die jetzt gemeinsam bei der WM auflaufen dürfen"

Ein besonderes Highlight: Noebels steht gemeinsam mit NHL-Star Tim Stützle im Aufgebot - beide wurden einst beim Krefelder EV ausgebildet. Noebels freut sich: "Natürlich ist das schön. Ich hoffe, dass es jetzt noch ganz lange weitergeht - am besten bis Sonntag nächste Woche. Zwei Jungs aus dem gleichen Dorf, die jetzt gemeinsam bei der WM auflaufen dürfen." Das Interview mit Marcel Noebels gibt's hier im Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/w8jGtSzsz6QNMx3

Kumpels Marc Michaelis und Tim Stützle beim Spaziergang am freien Tag - über ihre Freundschaft trotz Altersunterschieds. Tim Stützle dazu: "Ich glaube, uns verbindet extrem viel - vor allem sportlich, aber auch darüber hinaus. Wir spielen zum Beispiel sehr viel Golf zusammen. Von Anfang an haben wir uns eigentlich super verstanden, weil wir die gleichen Interessen haben. Im Eishockey ist das Alter völlig egal - da kann man sich einfach gut verstehen. Marc ist ein sehr guter Freund von mir, nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits davon. Wahrscheinlich ist er sogar einer meiner besten Freunde. Umso cooler ist es, dass wir jetzt auch die Chance haben, zusammenzuspielen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Tm01VFByOUtNMjJ5aWtvOFFMMjRkR0ZabWI4WVdSeUc0Sk1UODgxV1huWT0=

WM - live bei MagentaSport

MagentaSport zeigt alle deutschen WM-Partien, 6 K.-o.-Spiele (zweimal Viertelfinale, zweimal Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale) plus 5 weitere Top-Begegnungen aus der Gruppenphase. Insgesamt über 60 Stunden live, täglich mit einem WM-Update: der beste WM-Service direkt aus Dänemark und Schweden.

Abschluss Gruppenphase

Dienstag, 20.05.2025

ab 19.30 Uhr: Deutschland - Dänemark

Donnerstag, 22.05.2025

Ab 15.30 Uhr: 2 Viertelfinals tba

Samstag, 24.05.2025

Ab 13.30 Uhr: beide Halbfinals

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell