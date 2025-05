MagentaSport

Eishockey WM live bei MagentaSport: Freitag mit Schweiz gegen Norwegen ab 20 Uhr

DEB-Team kassiert 1:5-Pleite gegen Schweiz - "Wir haben keine Angst davor, uns gegenseitig auch mal anzuschnauzen"

München (ots)

Im 4. WM-Spiel setzt es für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft die 1. Niederlage - und die fällt mit einem 1:5 gegen Vize-Weltmeister Schweiz deutlich aus. Das DEB-Team verliert im 2. Drittel komplett den Faden, kassiert 4 Gegentore. "Das schmerzt", fand Kapitän Moritz Seider deutliche Worte: "Wir müssen ehrlich zueinander sein: Heute waren wir nicht gut genug. Wir sind gegen eine sehr talentierte Mannschaft zu passiv geworden. Wenn du solchen Jungs Raum und Zeit gibst, wirst du bestraft." Auf die Frage, wie die Kritik nach so einem 1:5 innerhalb der Mannschaft ausfällt, sagt Mo Seider: "Wir haben keine Angst davor, uns gegenseitig auch mal anzuschnauzen. Lieber haben wir mehr Leidenschaft, als eine tote Bank - und das ist völlig in Ordnung."

Die Schweiz nutzte im Mittelabschnitt eiskalt deutsche Nachlässigkeiten in der Defensive aus, traf doppelt binnen weniger Minuten und zog auf 4:0 davon. Bundestrainer Harold Kreis erklärt: "Im 2. Drittel haben die Schweizer unsere Deckungslücken genutzt, Tempo aufgebaut und überzählige Angriffe gefahren - solche Situationen hatten wir im 1. Drittel so nicht zugelassen. Es ist nicht so, dass die Schweizer wenig zugelassen hätten - wir hatten Gelegenheiten. Aber haben oft nach einer anderen Lösung gesucht und es dadurch ein bisschen zu kompliziert gemacht."

Nach der Abfuhr war Mo Seider direkt wieder fokussiert. Am Samstag (live ab 11.30 Uhr bei MagentaSport) wartet mit den USA (Platz 3) die nächste große Herausforderung. "Wir gehen nicht in so ein Spiel und sagen: Gegen so eine Mannschaft verliert man. Wir gehen mit breiter Brust rein."

WM-Spiel 4: Schweiz - Deutschland 5:1

Erste und deutliche Niederlage für Deutschland. Beim 1:5 gegen Vize-Weltmeister Schweiz verliert das DEB-Team im 4. WM-Spiel im 2. Drittel komplett den Faden. Die Schweiz trifft zweimal binnen weniger Minuten, Tim Stützle muss nach einem harten Check mit Cuts an Lippe und Kinn behandelt werden. Deutschland steht nun mit 9 Punkten auf Rang 2 - und einfacher wird's am Samstag nicht: Dann geht's gegen die drittplatzierten USA (live ab 11.30 Uhr bei MagentaSport).

Moritz Seider, Kapitän Deutschland, zur Niederlage gegen die Schweiz: "Das schmerzt. Leider haben wir im 2. und 3. Drittel völlig den Faden verloren. Ich glaube, wir hatten genug Chancen, aber wenn man in solchen Momenten am Tor vorbeischießt, dann tut das weh - solche Möglichkeiten bekommst du nicht oft."

Ob das Niveau aktuell reicht, um ganz oben mitzuspielen: "Wir müssen ehrlich zueinander sein: Heute waren wir nicht gut genug. Wir sind gegen eine sehr talentierte Mannschaft zu passiv geworden. Wenn du solchen Jungs Raum und Zeit gibst, wirst du bestraft - und genau das ist heute passiert. Im zweiten Drittel haben wir komplett den Anschluss verloren, wurden ausgekontert - das müssen wir einfach abstellen."

Ob´s jetzt gewittert im Team nach der deutlichen Niederlage, Mo Seider? "Wenn uns etwas auffällt, sprechen wir es direkt an. Wir haben keine Angst davor, uns gegenseitig auch mal anzuschnauzen. Lieber haben wir mehr Leidenschaft, als eine tote Bank - und das ist völlig in Ordnung."

Mit Blick auf das nächste Spiel gegen die USA: "Wir gehen nicht in so ein Spiel und sagen: Gegen so eine Mannschaft verliert man. Wir gehen mit breiter Brust rein, kennen unsere Stärken, müssen mehr Verkehr vor dem gegnerischen Torwart erzeugen und genau in diese Räume gehen. Dann haben wir, glaube ich, eine richtig gute Chance." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d1l1d2w0Y2N5V2lERjc3RDdoMXBEUmVmWU8wMElXYXFGNFFWSHJqQTVRZz0=

Harold Kreis, Bundestrainer: "Wir haben das Spiel gut begonnen. Im 1. Drittel haben die Schweizer dann unsere Deckungslücken genutzt, Tempo aufgebaut und vermehrt überzählige Angriffe gefahren - solche Situationen hatten wir im 2. Drittel so nicht zugelassen. So konnten sie ihren Vorsprung ausbauen. Außerdem haben sie zwei Powerplay-Tore erzielt. Insgesamt war das ein sehr starkes Spiel der Schweizer gegen uns. Aus unserer Sicht haben wir zu wenig aufs Tor geschossen. Es ist nicht so, dass die Schweizer wenig zugelassen hätten - wir hatten Gelegenheiten. Aber haben oft nach einer anderen Lösung gesucht und es dadurch ein bisschen zu kompliziert gemacht." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SjB2MW9nRDVhRFJmcjZWZVZVQWFHaDhHN0lHVEZ1Rk83cTZqYklCNGRBUT0=

Gruppenphase

Freitag, 16.05.2025

Ab 20.00 Uhr: Schweiz - Norwegen

Samstag, 17.05.2025

ab 11.30 Uhr: USA - Deutschland

Montag, 19.05.2025

ab 15.30 Uhr: Deutschland - Tschechien

Dienstag, 20.05.2025

ab 19.30 Uhr: Deutschland - Dänemark

