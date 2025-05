MagentaSport

Hey, weg da!" und: "Brauchsten Arzt?" Wie Schiedsrichterin Michel ein Spiel durch klare Kommunikation auf dem Platz beherrscht

3. Liga am Samstag schon ab 12.45 Uhr komplett live plus XXXL-Konferenz mit 10 Partien

"Hey, weg da" - auf dem Platz ist Schiedsrichterin Fabienne Michel nicht gerade zimperlich in der Ansprache. Wenn ein Spieler verletzt auf dem Boden liegt, sagt sie halt: "Brauchsten Arzt?" Fabienne Michel verschafft sich Respekt auf dem Platz. Etwa, wenn ein Hachinger im Spiel gegen Bielefeld auf sie zustürmt, weil der Elfmeter aus seiner Sicht keiner war, dann erklärt Fabienne Michel streng: "Hey, bleib hier stehen. Guck´ mich an, lass diesen Ball da liegen, das nächste Mal gibt´s Gelb." Welcher Kerl hört da nicht? MagentaSport hat nachfolgend einen Beitrag aus dem Material des DFB erstellt - siehe unten - der einen 1a-Eindruck der Schiedsrichterin in Live-Situationen abbildet: Bilder der Body Cam wurden verwendet und der Funkverkehr der Unparteiischen. Einzigartige Bilder, die zeigen: ein Spiel leiten, bedeutet auch die Kommunikation auf dem Platz beherrschen. Ein weiteres Innovationsprojekt von MagentaSport und dem DFB in der 3. Liga.

Außerdem: Vinko Sapina ist nach der Dynamo Aufstiegsparty zu Gast im MagentaSport-Podcast "4zu3". Doch für den Aufsteiger Dresden ist die Saison noch nicht vorbei: Am Samstag (live ab 12.45 Uhr in der XXXL-Konferenz bei MagentaSport) geht's am letzten Spieltag um die Meisterschaft. Dresden (67 Punkte) empfängt Unterhaching, Tabellenführer Bielefeld (69 Punkte) spielt parallel zuhause gegen Mannheim. Nur wenn die Arminia patzt und Dynamo gewinnt, geht der Titel doch noch nach Dresden. Sapina zeigt sich angriffslustig: "Ich gönne es ihnen, aufzusteigen - aber den 1. Platz gönne ich ihnen nicht."

Hansa-Coach Daniel Brinkmann verrät im aktuellen Podcast, dass er abseits seines Trainerjobs kickt - als Mittelstürmer in der Kreisliga: "Für mich ist das eine einfache Art, Kalorien zu verbrennen." Als Rostocker Trainer hat er beim Absteiger Hannover 96 II noch eine Mini-Chance mit Nervenkitzel, den Relegationsplatz zur 2. Liga zu schaffen und Kalorien loszuwerden.

Nachfolgend ein Ausblick auf den letzten Spieltag der 3. Liga plus Beitrag mit Fabienne Michel - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Der finale 38. Spieltag in der 3. Liga steht am Samstag an: Dann folgen die letzten beiden Entscheidungen: wer spielt Relegation in die 2. Liga: Cottbus, Saarbrücken oder Rostock? Rettet sich der VfB Stuttgart II noch vor der Regionalliga? Alle Spiele live bei MagentaSport in der XXXL-Konferenz ab 12.45 Uhr oder als Einzelspiel ab 13.15 Uhr.

So arbeitet Fabienne Michel auf dem Platz: 1a-Perspektiven mit "Ref-Cam" und Funkverkehr

Der DFB und MagentaSport haben schon eine Reihe neuer Innovationsthemen entwickelt. Die Zuschauer erhalten stets neue Perspektiven. Jüngstes Beispiel: Schiedsrichterin Fabienne Michel trägt während des Spiels Unterhaching gegen Bielefeld eine "Body-Cam", auch Ref-Cam" genannt. Über dessen Bilder wurde der Funkverkehr der Schiedsrichterin mit Assistenten und Spielern gelegt - ein einzigartiger Beitrag, der sehr dichte Eindrücke und Bilder der Arbeit von Fabienne Michel vermittelt. Wir lernen: auf dem Spielfeld ist kein Platz für ausgesuchte Höflichkeiten. Klare Ansagen, immer nah dran sein, sofort die richtigen Worte bei Entscheidungen finden - und das alles ohne Video-Beweis in einem Profi-Spiel. "Du triffst nicht den Ball - weg hier", sagt Fabienne Michel nach einem Elfmetermeterpfiff zu Hachings Torhüter Konstantin Heide und verschenkt nach dem Spiel ihre Gelbe und Rote Karte an 2 junge Fans. Prädikat des Beitrags: unbedingt sehenswert!

Ausnahmezustand in Dresden: "Ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder erleben werde"

Den MagentaSport-Podcast "4zu3" gibt es immer montags - mit Christian Straßburger, Thomas Wagner, Yannick Bakic und Tobi Schäfer. In der aktuellen Folge zu Gast: Dynamo-Aufsteiger Vinko Sapina und Hansa-Coach Daniel Brinkmann. Die neue Episode gibt´s hier: https://4zu3.podigee.io/85-trauma-wirbel-mit-vinko-sapina-daniel-brinkmann

Letzter Spieltag in der 3. Liga - und Dynamo Dresden hat die Chance, eine starke Saison mit dem Meistertitel zu krönen. Mittendrin: Aufstiegsmotor Vinko Sapina im Dresdner Ausnahmezustand. Ein Moment bleibt für ihn unvergessen: "Ganz klar die Busfahrt an die Elbe - das war einfach utopisch. Habe ich natürlich noch nie erlebt, ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder erleben werde. Diesen Moment habe ich wirklich aufgesaugt und genossen." 20.000 Fans begleiteten Dynamos Feierfahrt. Nach dem Schlusspfiff in Mannheim, als die Fans auf den Platz stürmten, war für Sapina klar: "In dem Moment ist dir alles scheißegal, weil man einfach nur feiern will."

"Ich habe Gas gegeben - aber ich war nicht auf Platz 1"

Ob es einen Feier-Champion bei Dynamo gab? "Ich habe schon Gas gegeben, aber ich war wirklich nicht auf Platz 1. Wobei ich da auch keinen so richtig rausheben kann. Ich weiß gar nicht, wo alle gerade sind." Auch Cheftrainer Thomas Stamm ließ es sich nicht nehmen: "Er ist ein absolutes Arbeitstier, aber auch er hat gestern Vollgas gegeben - komplett 100 Prozent."

Sapina freut sich für Corboz und trauert mit Reicherts Klub Ulm

Emotional wurde es auch abseits des Platzes: Vinko Sapina und Kumpel Mael Corboz (Arminia Bielefeld) schickten sich nach dem Aufstieg gegenseitig Grußwünsche in ihren MagentaSport-Interviews. Doch eine persönliche Note bekommt das Saisonende auch durch den Abstieg seines Herzensvereins SSV Ulm und seines engen Freundes Johannes Reichert: "Ich habe ihm direkt eine Nachricht geschrieben. Es geht nicht nur um ihn - auch SSV Ulm ist ja mein Heimatverein. Es hat mich traurig gemacht. Für Joe, für Ulm. Am gleichen Tag, an dem ich aufsteige und er absteigt - das war auch sehr komisch. Aber ich bin mir sicher: Die werden wiederkommen."

Titelchance: "Ich gönne es ihnen, aufzusteigen - aber den 1. Platz gönne ich ihnen nicht"

Noch ein letztes Ziel steht aus: der Meistertitel. Auch wenn er Bielefeld den Aufstieg gönnt - ganz ohne Ehrgeiz geht Sapina nicht in den Saisonabschluss: "Jetzt sind wir beide durch, jetzt haben wir ein Ziel erreicht - und es steht das nächste an. Das heißt: Ich gönne es ihnen, aufzusteigen - aber den 1. Platz gönne ich ihnen nicht."

Brinkmann als Kreisliga-Mittelstürmer: Kalorien verbrennen und "drucklos" kicken

Ebenfalls im Podcast "4zu3": der Kampf um den Relegationsplatz zur 2. Liga aus. Rostock (60 Punkte) muss bei Hannover 96 II gewinnen - und gleichzeitig müssen sowohl Saarbrücken (62 Punkte, gegen Dortmund II) und Cottbus (62 Punkte, gegen Ingolstadt) verlieren. Dann geht noch was, alles in der XXXL-Konferenz ab 12.45 Uhr bei MagentaSport. Hansa-Coach Daniel Brinkmann war ebenfalls zugeschaltet, er will die Live-Ergebnisse im Blick behalten wird: "Ich glaube, es ist sinnvoll in dem Spiel auch immer up to date zu sein, was auf den anderen Plätzen los ist."

Ungewöhnlich: abseits des Profi-Alltags kickt Brinkmann noch selbst - in der Kreisliga beim TuS Horn-Bad Meinberg. Zuletzt fehlte er beim 2:6 gegen den Spitzenreiter, bekam dafür aber liebe Grüße per Sprachnachricht von seinen Teamkollegen: "Hast an allen Ecken und Kanten gefehlt - und wie sieht's eigentlich mit Malle aus?" Brinkmann lacht, nimmt's sportlich: "Für mich ist das eine einfache Art, Kalorien zu verbrennen. Ich mag es auch, mal nach dieser ganzen Zeit, so diesen drucklosen Fußball mal zu spielen. Aber es hat in meinem Leben jetzt keine große Priorität mehr."

Die 3. Liga live bei MagentaSport - 38. und letzter Spieltag:

Samstag, 17.5.2025:

Ab 12.45 Uhr in der Konferenz und ab 13.15 Uhr als Einzelspiel abrufbar: 1. FC Saarbrücken - Borussia Dortmund II, VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen, Hannover 96 II - Hansa Rostock, VfL Osnabrück - SC Verl, Energie Cottbus - FC Ingolstadt, SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen, Dynamo Dresden - SpVgg Unterhaching, TSV 1860 München - Erzgebirge Aue, Arminia Bielefeld - Waldhof Mannheim, SV Sandhausen - Viktoria Köln

