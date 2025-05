MagentaSport

3.Liga live bei MagentaSport: Mitch Kniat feiert auf dem Zaun und im Getränkemarkt

Die irre Story von Koschinat als RWE-Retter, Tränen bei Janßen zum Abschied und sein Dank für "brutale Ehrlichkeit"

München (ots)

Nur Bielefeld war in der Rückrunde ein paar Tore besser! RW Essen setzt die Positivserie mit einem 3:1-Heimsieg gegen Osnabrück fort: 38 Punkte in der Rückrunde geholt, das ist "wow". Verrückt ist: RWE-Trainer Koschinat war im September 2024 beim VfL wegen Abstiegsgefahr gefeuert worden, heuerte 3 Monate später bei RWE an und nach einigen Stottern lief´s plötzlich. Dr. Michael Wellinger, VfL-Geschäftsführer, gab ein ehrliches Bild ab: "Wir sind vernünftig auseinandergegangen. Ich habe es ja auch schon formuliert: Es hat in dieser Saison mit Uwe nicht funktioniert. Wir als VfL Osnabrück haben sehr, sehr viele Fehler gemacht. Der Trainer ist leider immer das schwächste Glied." Marco Antwerpen schaffte stattdessen die Rettung für den VfL, knurrte aber nach der Niederlage: "Das ist nicht okay, wie wir uns präsentieren."

Tränen bei Olaf Janßen zum letzten Heimspiel nach viereinhalb Jahren als Viktoria-Coach. Tröstlich: ein 2:0-Sieg gegen den Absteiger Hannover 96 II. "Das haben die Jungs echt cool gemacht", findet Olaf Janßen, der die Herausforderung als Trainer beim Absteiger Sandhausen annimmt. Janßen lobt "die brutale Ehrlichkeit" von Viktoria-Boss Franz Wunderlich, für die er sehr dankbar sei - am Ende vergossen beide Tränen

Arminia Bielefeld setzt seine Aufstiegsparty in Unterhaching fort. Die Rückkehr in die 2. Bundesliga feierten die Arminen am Samstag mit Erstverpflegung vom Getränkemarkt. Trainer Mitch Kniat verfolgt ein Ziel: "Die Meisterschaft." Die ist nach dem 2:1-Auswärtssieg in Unterhaching greifbar. Nach einer Zaun-Feiereinlage bedankt sich Kniat beim Sportdirektor Michael Mutzel, der am Trainerteam auch in schwierigen Phasen festhielt: "Wir kamen aus einer fiesen Phase in der Vorsaison. Wir müssen Michael Mutzel danken. Er hat gesagt, dass er sich das mit dem Trainerteam weiter anschaut. Da ist er einer der wenigen in Deutschland.""

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom letzten Spieltag in der Frauen-Bundesliga sowie allen Partien in der 3. Liga am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Der finale 38. Spieltag in der 3. Liga steht am kommenden Samstag an: Dann folgen die letzten beiden Entscheidungen: Wer spielt Relegation in die 2. Liga: Cottbus, Saarbrücken oder Rostock? Rettet sich der VfB Stuttgart II doch noch vor der Regionalliga? Alle Spiele live bei MagentaSport in der XXXL-Konferenz ab 12.45 Uhr.

Den Mini-Movie zum Aufstiegskrimi am Wochenende gibt´s hier: https://cloud.thinxpool.de/s/EXF4XzMnnwN8zzp

Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück 3:1

Heimsieg für Essen im letzten Heimspiel gegen den VfL und ein gelungenes Wiedersehen für Uwe Koschinat mit dem Ex-Klub. Fünf Minuten vor Schluss machte Ahmet Arslan vom Punkt alles klar. Beide Teams spielen auch nächste Saison in der 3. Liga. Vor dem letzten Spieltag findet sich RWE auf Rang 6 ein, Osnabrück auf Platz 14.

Uwe Koschinat, Trainer Essen: "Ich finde, wir hatten eine gute Spielanlage auf dem Platz. Was bei so einem Spiel dazukommt, ist, dass du trotzdem eine entsprechende Schärfe benötigst. Dass es eben keinen Freundschaftscharakter hat. Ich glaube, das haben wir heute sehr gut in eine gesunde Balance gebracht. Wir haben in der 1. Halbzeit ein unheimlich schnelles Umschaltspiel auf den Platz gebracht, dem Gegner da schon richtig wehgetan und herausragend gut verteidigt. Bis zu dem Freistoßpfiff kurz vor der Halbzeit gab es keine ernsthafte Möglichkeit. In der 2. Halbzeit haben wir dort weitergemacht. Insofern hat das sehr gut gepasst. Auch mit der Systemumstellung sind wir heute sehr gut umgegangen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QmxEbzRFdkZ0endrc3FXcXluL2RtNFdtQisvbjA5OWlqK1QyZUkvRmxOdz0=

Marco Antwerpen, Trainer Osnabrück: "Ein Auswärtsspiel 3:1 zu verlieren, da kann sich jeder vorstellen, wie begeistert ich davon bin. Die Intensität und Aufmerksamkeit war natürlich nicht gegeben, deshalb verlieren wir auch das Spiel. Wir sind bei den Kontern ziemlich indisponiert gewesen und haben die ganze Woche darauf hingewiesen. Das ist nicht okay, wie wir uns präsentieren." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UVliUEFVWjl6MDhUQUp1ZXlnZkZVNVl5c21xMS9jbWFVczloSW96MktXMD0=

Dr. Michael Wellinger, Geschäftsführer Finanzen Osnabrück, zu seiner Beziehung zu RWE- und Ex-VfL-Trainer Uwe Koschinat: "Dadurch, dass beide in einer anderen Funktion sind, ist mein Austausch mit ihm nicht mehr so eng, wie es früher war. Ich glaube, wir haben ein gutes Verhältnis. Wir sind vernünftig auseinandergegangen. Ich hab es ja auch schon formuliert. Es hat in dieser Saison mit Uwe nicht funktioniert. Aber ich finde es falsch, wenn man das immer an einer Person festmacht. Wir als VfL Osnabrück haben sehr, sehr viele Fehler gemacht. Der Trainer ist leider immer das schwächste Glied. Deshalb wäre es falsch, das an Uwe festzumachen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZVdCWFNyMk0yTWVhcUhlaVQyNDVGZERNL3FyalZpdldJc0MrQ1hkOXU2Yz0=

Viktoria Köln - Hannover 96 II 2:0

Heimsieg zum Abschied von Viktoria-Trainer Olaf Janßen. Lex-Tyger Lobinger und Said El Mala machten den Unterschied gegen die bereits abgestiegenen Hannoveraner. Mit dem Erfolg übernehmen die Kölner Rang 6. Angesichts von 4 Punkten Rückstand auf Hansa Rostock ist das das Maximum, das es am letzten Spieltag im Fernduell mit Rot-Weiss Essen zu verteidigen gilt.

Olaf Janßen, Trainer Köln: "Wir haben zur Halbzeit Anpassungen vorgenommen. Das haben die Jungs echt cool gemacht. Ich fand, man hat auch diese Überzeugung und Energie gesehen. Die Hannoveraner sind uns die ganze Zeit im Eins-gegen-Eins angelaufen, das war eklig. Dann haben wir eine Vielzahl von Tormöglichkeiten rausgespielt und sicherlich hochverdient gewonnen. Das ist für uns heute sicherlich ein besonderer Tag und ein besonderer Moment. Da sind wir sehr stolz."

...zu seiner Beziehung zu Franz Wunderlich: "Diese Verbindung, die wir in diesem Verein hatten - wir sind durch viele Täler geschritten. Wir haben viele Diskussionen gehabt, hatten aber eine brutale Ehrlichkeit. Die tut in den Momenten manchmal weh. Aber ich weiß, dass nur ganz wenige Trainer dieses "Geschenk" bekommen, wirklich eine ehrliche, klare Aussage, dass es am Ende nur um die Sache geht. Das haben wir beide in diesen viereinhalb Jahren gelebt. Dafür bin ich Franz sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Das weiß er auch. Das, was man am Platz sieht, ist am Ende das Spiegelbild der Führung. Die Jungs merken: Da ist ein Trainerteam, das Ahnung hat, die werden gestützt, die haben super Mitarbeiter. Der Vorstand steht wie eine Eins, auch wenn der Wind mal ins Gesicht bläst. Das nehmen die Spieler auch wahr. In dieser Atmosphäre ist es möglich, solche Leistungen abzurufen. Man merkt an meinen Äußerungen, dass ich das sehr, sehr zu schätzen weiß. Da bin ich glücklich, dass ich in diesen viereinhalb Jahren der Trainer war."

...zu seinem Nachfolger Marian Wilhelm: "Jeder ist anders und jeder muss authentisch bleiben. Marian wird mich nicht kopieren, da bin ich mir relativ sicher. Das macht auch keinen Sinn. Er muss bei sich bleiben. Dieses Jahr hat mir brutal viel gegeben. Ich habe eine ganze Menge von Marian gelernt. Die "Hoffnung" hatte ich auch, weil ich ihn gut kannte. Aber die Rechnung ist voll aufgegangen, mit dem Jungen zusammenzuarbeiten. Er ist inhaltlich so brutal stark. Es war, wenn man den Weg der Viktoria sieht, genau die richtige Entscheidung, dass er mein Nachfolger wird. Er kennt die DNA aus dem ff. Er ist der Vater vieler junger Spieler, die ich hier oben eingesetzt habe. Da steckt eine ganze Menge Marian Wilhelm schon in dieser Mannschaft." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UVhWc3lrVGVGeGE1UHZ0Y0VUK2pVSFEwSDVQYitXeEVXelloeHpLekp2MD0=

Franz Wunderlich, Sportvorstand Köln, über den Abschied von Olaf Janßen: "Wenn ich ehrlich bin, musste ich schon ein paar Tränen verdrücken. Wir haben schon eine sehr, sehr enge Bindung. Das ist immer so. Die Zeit rast. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist - Olaf sagte noch, wie schnell in der Rückrunde die Zeit verflogen ist. Und dann kommt natürlich auch immer ein bisschen Wehmut auf. Aber lieber so, als wenn man sagt, Gottseidank, dass man sich irgendwann nicht mehr sieht."

...über den Abgang von Janßen nach Sandhausen: "Ich bin natürlich sehr nahe an ihm dran und habe auch vieles so ein bisschen mitbekommen und am Ende war es eine Entscheidung für ihn, wo er sagt, das ist ein Konzept, das mir gut gefällt. Er hatte auch viel, viel Stress in den letzten Jahren. Er weiß, wie das Geschäft da oben läuft. Ich glaube, Sandhausen hat ihn insgesamt, mit ihrer Art und Weise, mit ihrer Demut und vor allem mit ihrer Ausrichtung für die nächsten Jahre überzeugt."

...ob Malek El Mala noch ein Jahr gehalten werden kann: "Hier haben wir das Heft des Handelns nicht in der Hand. Wir sind in einem guten Austausch mit dem 1. FC Köln. Fakt ist, dass Malek erstmal mit in die Vorbereitung geht. Wenn, kann das ein Transfer werden, der sich erst relativ spät ergibt. Man sollte dem Jungen die Möglichkeit geben. Wir sind auf alles vorbereitet. Für Malek ist die Tür immer auf. Aber ich glaube, dass wir in den nächsten Tagen die ein oder andere Personalie bekanntgeben werden. Ganz geschlafen haben wir da nicht."

...über eine noch engere Zusammenarbeit zwischen dem 1. FC Köln und der Viktoria: "Wir sind in den letzten Monaten in einem sehr engen und einem sehr intensiven Austausch. Klar, Christian Keller ist nicht mehr da. Aber mit Thomas Kessler, den ich schon über viele Jahre kenne, der auch mit Mike zusammen in der U19 gespielt hat, da tauschen wir uns immer aus. Am Ende hat man beim Effzeh gesehen, dass wir hier sehr, sehr gute Arbeit machen. Vor allem ist die 3. Liga ist für junge Spieler als Zwischenschritt deutlich sinnvoller als die Regionalliga."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MzNzdjc5MHlma0tYc0oySTRWVnd2c2tTNkdJUG1vL1dFQStibGIwRWxNZz0=

Daniel Stendel, Trainer Hannover: "Wir haben das, denke ich, sehr ordentlich gemacht. Wir brauchen ein Quäntchen mehr Glück, um etwas mitzunehmen. Wir haben heute schon den ein oder anderen die Chance gegeben, die entweder noch gar nicht in der 3. Liga gespielt haben oder lange nicht gespielt haben. Das hat man kräftemäßig gemerkt. In der 2. Halbzeit waren wir schon ein bisschen am Pumpen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NDZoYTdxRlVBYStGZVpVTWJXNHJGZDN2UUc4MFhOL1cvaHg1VzlkbDBOTT0=

SpVgg Unterhaching - Arminia Bielefeld 1:2

Große Emotionen gibt es schon vor dem Spiel: die Arminia reist als Aufsteiger in den Sportpark in Unterhaching. Dort siegen die Arminen beim vorerst letzten Heimspiel des Absteigers Haching in der 3. Liga. Hachings Sebastian Maier seine Karriere, verlässt unter Tränen den Platz.

"Kniat auf den Zaun"! - Aufstiegstrainer Mitch Kniat gibt den Vorsänger bei Arminia Bielefeld.

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZWVvdURQWkNKVGJqYUZybVE0ZTdiamRTNlRzVkd0eXZRS0ZhWTRYQUdHST0=

Mitch Kniat, Trainer Arminia Bielefeld, nimmt den nächsten Flieger ins Cafe Europa: "Wir saugen das jetzt auf. Am Abend geht es weiter. Wir werden gleich den Flieger nehmen und dann geht es zu unseren Fans. Im Cafe Europa werden wir landen. Es ist schöner auf dem Platz zu stehen als im Getränkemarkt. Wir kamen aus einer fiesen Phase in der Vorsaison. Nun freut es mich umso mehr, dass wir mit den Fans feiern dürfen. Wir müssen Michael Mutzel danken. Er hat gesagt, dass er sich das mit dem Trainerteam weiter anschaut. Da ist er einer der wenigen in Deutschland." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NjZUTUxLQTFmemRXUHFXNCtXUVVHVU5NYXRiUkh6bVJVK09ZdXpTd2VYbz0=

Mitch Kniat, Trainer Arminia Bielefeld, lässt nach dem Aufstieg kurz Fünfe gerade sein und peilt Rang 1 an: "Wir waren auf dem Weg zum Flughafen. Da haben wir den Aufstieg im Bus mitbekommen und beim Getränkemarkt gehalten. Da gab es günstige Limo, die haben wir uns gegönnt - natürlich in vernünftigen Maßen. Wir haben ein, zwei Stunden Fünfe gerade sein lassen, natürlich ohne zu übertreiben. Denn wir haben noch ein Ziel in der 3. Liga: die Meisterschaft." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eGhnWnlFTlhPTE9xc2laMElrWXBwaDUxMDMxRjhoV0JjNTZmNVRRWWJhcz0=

Mael Corboz, Kapitän von Arminia Bielefeld, wundert sich über den feiernden Zaunkönig Mitch Kniat und sendet Grüße an Kumpel Vinko Sapina in Dresden zurück: "Liebe Grüße, Vinko. Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert. Du bist mein Lieblingsspieler, der nicht bei Arminia spielt. Wir haben schon gestern geile Momente erlebt. Nun wollten wir unbedingt gewinnen und dürfen ein bisschen feiern mit den knapp 4000 Fans. Das ist knapp ein Jahr später nachdem wir uns in Halle nicht so toll gerettet haben. Da waren diese Fans auch da. Das freut mich umso mehr. Jetzt schreien die "Kniat auf den Zaun" - damit habe ich alles erlebt." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cnkxWUJGR2JFMTBvbGtVZzJ3UjJ6c21VT1A4NVFlSjJDeXV6aDMrZlpROD0=

Vor den Spiel: Michael Mutzel, Sportdirektor Arminia Bielefeld, kommen bei den Erinnerungen an den Fastabstieg der Arminia vor einem Jahr die Tränen: "Die Entwicklung macht mich sprachlos. Diese Bilder von der Rettung im letzten Jahr nehmen mich mit. Wir ernten nun, was wir gesät haben und dass wir auch durch schwere Zeiten durch sind. Ich will gar nicht dran denken, was passiert wäre, wenn damals am letzten Spieltag die Chance reingegangen wäre und wir abgestiegen wären. Das ging alles so extrem schnell in den letzten Wochen. Nach dem 4:1 für Aachen sind einfach alle mitgekommen in den Getränkemarkt. Das konnte man nicht mehr bremsen. Da haben wir uns eingedeckt. Das ist ungewöhnlich vor einem Spiel, aber wer will es uns verdenken."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q3VZWHZBem5reWxESHVRY2VCcGNVSUtPblZCOWJsY2tXUWorYmNsUGVIRT0=

Feine Geste vor Spielbeginn: In Unterhaching dürfen die Fans des Aufsteigers vor Spielbeginn die Hymne vom Band begleiten. Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cDlkVDZsR0lNSVVoU0dpNjgwTlNaSmNkRHJNOXpGdTdZRktaWk95dHdMcz0=

Sam Schreck, Arminia Bielefeld, trifft zum 1:0 in Unterhaching: "Mitch Kniat ist ein Feierbiest. Ich bin seriös geworden. Aber nun lasse ich die Sau raus. Die Mannschaft ging mir die ganze Saison auf den Sack. Nun musste ich das Tor beim Elfmeter machen."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QUJtbHVZNW8zY3YySGJwOS8xZHhSM3RHYXFrUDM2aENYTm5FSFVLZ0F4az0=

Marius Wörl, Arminia Bielefeld, verlässt als Leihgabe von Hannover 96 die Arminia mit dem Aufstieg: "Es ist unglaublich, wie viele Fans mitgekommen sind. Meine ganze Familie ist da - umso schöner ist es hier aufzusteigen. Vertraglich kehre ich im Sommer nach Hannover zurück. In Bielefeld hat es mir Spaß gemacht und mich wohlgefühlt." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dE9KMEU5TmhvZ0FmalZ3d2Vvbzd6QlBIUFFoNmI2RE8rQktCTm5sdkZUOD0=

Frauen-Bundesliga: Klara Bühl ist die beste Spielerin der Saison, sagen die Expertinnen

Meisterfeierlichkeiten beim FC Bayern München mit dem 3. Titel in Serie. Wolfsburg wird Zweiter, vor Frankfurt, die Eintracht schafft die Qualifikation zur Champions League. Spektakulär ist die Aufholjagd im Kampf um die Torjägerinnen Kanone: Wolfsburgs Lineth Beerensteyn nimmt diese nach 16 Toren nach dem Spiel in Empfang, teilt sich diese nach dem Hattrick von Hoffenheims Selina Cerci aber.

Die Schale in Händen der Frauen des FC Bayern München: zum 3. Mal in Folge ist das Team Deutscher Meister bei den Frauen. Erstmals holt der FCB nach dem Pokalsieg in Köln das Double. Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S1hFNmRXTXdoN2l3NUJhT0VjTU5zeXVFSUcxd2xMbmJLTlVaRVZhTEZqYz0=

Lea Schüller, FC Bayern München, trifft beim 3:0 über Essen doppelt für die Bayern und groovt sich mit Klara Bühl gut ein: "Wir haben ja schon einmal gefeiert. Aber nun zu Hause ist das natürlich etwas Besonderes. Klara Bühl ist einfach überragend. Sie kommt auf Außen einfach durch. Wir spielen nun seit 5 Jahren zusammen bei Bayern und in der Nationalmannschaft. Irgendwann groovt sich sowas ein." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TU5zQzJiaGF3VHBSV3hDLzkzTDNJY29NMUhEUnNaZlhBd09HWXNzcVRybz0=

Klara Bühl halten die MagentaSport-Experten für die Spielerin der Saison. So sieht die Spielerin des FC Bayern München die Saison: "Mir fällt es einfach, in großen Spielen da zu sein. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wir sind alle zusammen in einem Team, das Geschichte geschrieben hat. Die Konstanz war entscheidend. Das hat uns in der Vorrunde noch gefehlt. Der Abgang unseres Trainers hat mich ein Stück weit überrascht, weil wir auf einem guten Weg waren." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Nnh6ZFdaanUrMnI1ZG9pMjNJK3FYa291MjM0eVNpSmpIcDJmY0wzaDNlcz0=

Ex-Nationaltrainerin Voss-Tecklenburg mit Aufstockung noch nicht glücklich: "Die Aufsteiger Potsdam und Jena waren sportlich nicht konkurrenzfähig"

In der kommenden Saison wird es 14 Vereine in der Bundesliga der Frauen geben. MagentaSport-Expertin Kathrin Lehmann liefert das Pro, Ex-Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg das Contra.

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WU92eThJSFl1eURSc0NINUtsdWZWYkloaHNKUDRXVGhnWnFoZ3Y4MGN2TT0=

Martina Voss-Tecklenburg: "Natürlich gibt es auch Argumente dafür, wie die Entwicklung der Vereine. Sportlich sehe ich die Liga aber noch zu sehr zweigeteilt. Die Aufsteiger Potsdam und Jena waren sportlich nicht konkurrenzfähig."

Kathrin Lehmann: "Ich befürworte diese Aufstockung sehr. Der Frauenfußball ist ein großes gesellschaftliches Thema und das mediale Interesse steigt. Die Teams, die nun hochkommen, werden viel investieren."

Die 3. Liga live bei MagentaSport - 38. und letzter Spieltag:

Samstag, 17.5.2025:

Ab 13.00 Uhr in der Konferenz und ab 13.15 Uhr als Einzelspiel abrufbar:

1. FC Saarbrücken - Borussia Dortmund II, VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen, Hannover 96 II - Hansa Rostock, VfL Osnabrück - SC Verl, Energie Cottbus - FC Ingolstadt, SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen, Dynamo Dresden - SpVgg Unterhaching, TSV 1860 München - Erzgebirge Aue, Arminia Bielefeld - Waldhof Mannheim, SV Sandhausen - Viktoria Köln

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell