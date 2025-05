MagentaSport

3. Liga komplett live bei MagentaSport: Saarbrückens Zeitz auf 180

Ein Fan-Aufmarsch, Dresdner Freuden-Tränen und Sapina grüßt seine Bielefelder Kumpels als Mitaufsteiger: "Wir haben´s gerockt!"

Die Dynamo-Aufstiegsparty wackelte ein wenig, weil sich Mannheimer und Dresdner Fans auf dem Platz zeitweise mit Leuchtraketen beschossen hatten - nach einigen wilden Minuten kehrte Vernunft ein: die berittene Polizei und Ordnungshüter beruhigten beide Fan-Lager. Dresden schafft im 3. Anlauf den Wiederaufstieg - trotz 0:1 in Mannheim in die 2. Liga. Bielefeld (in Haching, Sonntag, ab 13.15 Uhr live) steigt ebenso auf, weil Saarbrücken in Aachen mit 2:4 patzte. Mannheim braucht am letzten Spieltag in Bielefeld noch einen Punkt (live ab 12.45 Uhr in der XXL-Konferenz) für den sicheren Klassenerhalt am letzten Spieltag.

Dynamo-Coach Thomas Stamm zum Aufstieg: "Da ist viel Freude, vor allem wenn ich sehe, wie viele langjährige Mitarbeiter, auch Spieler, die den Verein begleiten, in Tränen ausbrechen. Das ist Ausdruck, was der Verein der Stadt bedeutet und umgekehrt." Geschäftsführer David Fischer nach 3 Jahren in der 3. Liga: "Bei Abpfiff sind ganz viele Steine vom Herzen gefallen." Dresdens Vinko Sapina schickt Grüße an seine Kumpels bei Arminia Bielefeld: "Herzlichen Glückwunsch, wirklich! Wir haben's gerockt!"

Bedanken können sich die beiden vorzeitigen Aufsteiger bei Aachen, das Saarbrücken 4:2 schlägt damit den Klassenerhalt klar macht. FCS-Kapitän Manuel Zeitz ist dagegen geladen: "Wir hatten es die letzten Jahre zum wiederholten Male in der eigenen Hand, haben es aber wieder nicht geschissen bekommen, ein Spiel wie hier zu gewinnen." Es liegt hier kein Schreibfehler vor.

Cottbus entledigt sich dem Ärger um den suspendierten Abgänger Maxi Krauß mit einem 3:1 in Rostock. Es war die beste Antwort nach dem Hickhack. "Einer meiner wichtigsten Spieler, Alexander Sebald, hat heute noch gesagt, dass wir 4 Tore schießen und er hat auch gesagt, dass wir, wenn wir in die Relegation kommen, gegen Greuther Fürth spielen", orakelte Trainer Claus Dieter Wollitz, der nochmals klarstellte: "Nicht ich habe diese Figur suspendiert, sondern Energie Cottbus hat den Herrn suspendiert. Sie kaufen 20 Äpfel und da ist ein fauler drin. "

Nach dem Sieg im Ostseestadion hat Cottbus hat im Rennen um den Relegationsplatz am letzten Spieltag gegen Ingolstadt (am 17. Mai, ab 12.45 Uhr in der XXL-Konferenz live bei MagentaSport) wieder alles in der eigenen Hand, Saarbrücken und Rostock müssen auf Ingolstädter Schützenhilfe hoffen. "Dafür werden wir alles unterordnen und die Köpfe nach oben richten", gibt sich Rostocks Kapitän Franz Pfanne kämpferisch.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom 37. Spieltag in der 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit Fußball bei MagentaSport mit der Konferenz zum letzten Spieltag in der Frauen-Bundesliga ab 13.30 Uhr bei MagentaSport. Die Bielefelder Aufstiegsparty in Haching läuft morgen ab 13.15 Uhr.

3. Liga - 37. Spieltag

SV Waldhof Mannheim - Dynamo Dresden 1:0

Doppeljubel in Mannheim! Während der Waldhof 3 eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf holt und vor dem letzten Spieltag 3 Punkte Vorsprung auf die rote Zone hat, bejubelt Dresden - trotz Niederlage - den sicheren Aufstieg, weil parallel Saarbrücken 2:4 in Aachen verliert.

Gefühlsexplosion: Die Dynamo-Fans stürmen nach Abpfiff den Platz. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=djNZOHI1Rzl2UEtSM3REYXpkbmQ4cXVpeThEaXNNNWtaa3ZZV1JGN0pOTT0=

Thomas Stamm, Trainer Dresden: "Da ist viel Freude, vor allem wenn ich sehe, wie viele langjährige Mitarbeiter, auch Spieler, die den Verein begleiten, in Tränen ausbrechen. Das ist Ausdruck, was der Verein der Stadt bedeutet und umgekehrt. Das ist eins und genau so muss es sein. Es ist schön, dass wir heute etwas zurückgeben konnten."

... über die Eskalation der Fans in Mannheim: "Das sind Emotionen, die schwer zu steuern sind. Ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn der Stadionsprecher nicht in der 70. Minute den Spielstand aus Aachen durchgibt, weil das das Ganze nochmal pusht. Natürlich hat jeder ein Smartphone und weiß das dann auch. Aber ich glaube, das hätte man besser steuern können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SmdXbCsxT0FURUZKNU0vUGdraVhRZVRHeHZvSkxDVHJORFRUeWtyaHJWYz0=

Vinko Sapina, Spieler Dresden, schickt Grüße an seine Kumpels bei Mit-Aufsteiger Bielefeld: "Erinnert euch mal, wo wir vor 2 Jahren waren, im M-Café einen Kaffee getrunken, ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Umstände. Herzlichen Glückwunsch, wirklich! Wir haben's gerockt! Auch Chapeau an euch, was für eine Saison ihr gespielt habt, im DFB-Pokal. Wir können wirklich stolz sein, seid stolz und genießt es. Genießt jede einzelne Sekunde!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZVp1TWdiRWlDc0dUT1U1L1MvS056ZGMvTkpmRWVKSUthcFZDamVReEZQQT0=

David Fischer, Geschäftsführer Dresden: "Bei Abpfiff sind ganz viele Steine vom Herzen gefallen. Die letzten 3 Jahre wurde ein langer Weg beschritten. Dementsprechend ist da ganz, ganz viel Ballast abgefallen. Das hat man bei allen Beteiligten auch gesehen. Umso schöner, jetzt feiern zu können, beziehungsweise jetzt ein Ziel erreicht zu haben, auch wenn wir hier heute verloren haben. Aber dank der Hilfe der Alemannia gegen die Kollegen aus Saarbrücken, was natürlich aufgrund der eigenen Historie leidtut (Fischer ist Ex-Saarbrücker, d. Red.). Aber da ist man ein Stück weit egoistisch und freut sich, dass wir den Sprung geschafft haben."

...wie er den Tag erlebt hat: "Wir haben die letzten Wochen schon gemerkt, wie angespannt alle sind. Wir haben dieses Jahr nicht ganz so offensiv ein Ziel formuliert. Aber der Anspruch, beziehungsweise der Wunsch war, den Sprung zu schaffen. Umso näher das Saisonende rückt, auch mit dem Sieg in Saarbrücken (4:1), wo sicherlich ein wichtiger Schritt gegangen wurde. Da ist seit 3 Wochen die Anspannung da, weil jeder erwartet, dass man den Sprung auch schafft. Dann fällt ganz viel ab und dann müssen Gefühle auch mal raus. Dann ist einfach nur pure Freude. Ein Stück weit auch Leere, weil man etwas auch geschaffen hat und ich glaube, dass wir gerade auch die Gedanken sammeln müssen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RVI3K2FkUTZSTmFYNnc2dm1PMHkzOXdXVlZpVHFQZ1hWWkx5dy9MSFRFbz0=

Dominik Glawogger, Trainer Mannheim: "Es war wirklich ein packendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, mit Teams, die alles auf dem Platz gelassen haben für das große Ziel, das jeder für sich verfolgt hat. Ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft, wie sie sich heute präsentiert hat, wie sie sich dagegengestemmt hat, welche Bereitschaft sie gezeigt hat und wie mutig sie auch über weite Phasen des Spiels aufgetreten ist. Deshalb denke ich, dass wir heute gegen einen starken Gegner nicht ganz unverdient gewonnen haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eFZCQVlzcTJxRmNHTUtUczdzRFlLaVQ2R1V1SENWT3FjYmxsV05YM1hQOD0=

Kennedy Okpala, Mannheimer Siegtorschütze: "Unglaublich, unglaublich! Ich glaube, das war bisher die beste Stimmung, seitdem ich hier beim SV Waldhof Mannheim spiele. Ich bin froh, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Aber ich würde nicht sagen, dass ich der Mann zum Klassenerhalt bin. Das war auf jeden Fall eine Teamleistung, wie wir gegen Dresden geackert haben, um hinten die Null zu halten und dann die Umschaltmomente so genutzt haben. Da bin ich wirklich stolz auf die Mannschaft und den Verein. Das war wirklich geil!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RUpDaFB6OWlianhRQUZ4b0tOTHNDbHRZckxNMzBHZm9xQklvN0JsRU1Xbz0=

FC Hansa Rostock - Energie Cottbus 1:3

Zur Halbzeit lief Hansa einem 0:2-Rückstand hinterher, danach versenkte sich die Kogge selbst: Hansa-Verteidiger Felix Ruschke sorgte mit einem katastrophalen Querschläger vor dem 0:3 für die Entscheidung, zusätzlich flog Franz Pfanne mit Gelb-Rot vom Platz. Hansa rutscht auf Rang 5 ab und hinkt Energie nun um 2 Punkte hinterher. Cottbus springt an Rostock und am punktgleichen Saarbrücken vorbei auf den Relegationsplatz.

Den Relegationsplatz in der eigenen Hand! Die Cottbuser Spieler lassen sich von den Fans in der Gästekurve nach Spielende feiern: clipro.tv/player?publishJobID=ZHRyTnA3VTdBWExzc3ZsRnR4dFdLRFRkQ3RjWnp5ZmxSNkFZSW5aVlhqbz0=

Daniel Brinkmann, Trainer Rostock: "Es ist eine pure Enttäuschung. Wir haben uns sehr viel vorgenommen und Cottbus war unheimlich effektiv. Sie hatten nicht viel mehr als die Tore. Es schmerzt, wenn man sieht, was auf dem anderen Platz los war. Nichtsdestotrotz haben wir auch durch dieses Ergebnis nächste Woche noch eine Chance und die wollen wir nutzen. Zumindest wollen wir unseren Teil dazu beitragen."

... auf die Nachfrage über zu wenige Ideen im Rostocker Spiel: "Von Ideenlosigkeit zu sprechen, finde ich frech."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QVJXSjlweU8zNWc5U2h2eEVpRnV0eVpFZDVFVllUa3RqREVaZDY5Uk12Yz0=

Franz Pfanne, Rostocker Kapitän: "Ich fühle mich scheiße. Das kann ich für alle im Team sagen. Alles war vorbereitet und wir haben ergebnistechnisch nicht geliefert. Mit einem Sieg und gewissen Ergebnissen haben wir jetzt noch die Chance, auf diesen 3. Platz zu rutschen. Dafür werden wir alles unterordnen und die Köpfe nach oben richten." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SFFFYTFQQjMyRHlrcmxOVGhjNysrNG9VMllzVExDOVQxT0RpK1luWnBMND0=

Claus-Dieter Wollitz, Trainer Cottbus, nach dem Spiel noch einmal über die Suspendierung von Maximilian Krauß: "Sie kaufen 20 Äpfel und da ist ein fauler drin. Ich habe das als Führungskraft gut analysiert, habe das am Mittwoch dem Präsidium vorgestellt, habe mich aber nur auf Fakten berufen. Das Präsidium ist zu 100 Prozent mit meinen Entscheidungen mitgegangen. Deswegen stehen wir da, wo wir stehen, auch wenn wir das schon eher hätten regeln können."

... über die Fans, die die Mannschaft schon am Freitag beim Training besucht und angefeuert haben: "Ich habe selten so eine Ansprache von Fans gehört. Wie sie hinter der Mannschaft stehen und auch hinter dieser Entscheidung und der Faktenlage, die ich angesprochen habe, das gibt dir ein gutes Gefühl."

... im Gedankenspiel über ein mögliches Relegationsspiel: "Einer meiner wichtigsten Spieler, Alexander Sebald, hat heute noch gesagt, dass wir 4 Tore schießen und er hat auch gesagt, dass wir, wenn wir in die Relegation kommen, gegen Greuther Fürth spielen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NmlwcmNYMElTZng5Zkp5MllObXNPSzIzbkYxYkdnYmdJQXgzT1l2clk1VT0=

Claus-Dieter Wollitz, Trainer Cottbus, vor der Partie zur Suspendierung von Maximilian Krauß: "Der Spieler ist auf dem Papier noch Spieler von Energie Cottbus. Aber nicht mehr Spieler von mir. Diesbezüglich hab ich mich am Donnerstag sehr sachlich an den Fakten orientiert und habe niemals irgendwas behauptet, sondern ich habe nur Sachen erzählt, die mir jemand zugetragen hat. Das ist, wie viele glauben, Spekulation. Ich gehe davon aus, dass Energie Cottbus nächste Woche noch dementsprechend reagiert. Nicht ich habe diese Figur suspendiert, sondern Energie Cottbus hat den Herrn suspendiert. Noch ein Beispiel: Er hat einen Spind und da hat die Mannschaft das "K" weggemacht. Da steht jetzt "rauß". Ich glaube, das steht auch für sich."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NmJHRm1KTnVwRVdsRW0rWVRtdmJFcmtUZ3owK0xLRjUwTFFBSnJtMmVRbz0=

Steven Ruprecht, Magenta-Sport-Experte, zu Maximilian Krauß: "Wohin er wechselt, ist grundsätzlich egal. Der Zeitpunkt, das von seiner Seite zu droppen, ist dumm. Du kannst nicht vor so einem wichtigen Ostduell so eine Info raushauen. Grundsätzlich muss man zu dem ganzen Thema sagen: Das in der Öffentlichkeit auszutragen, ist der Worst Case. Solche Themen sollten intern behandelt werden. Auch wie sich Pele Wollitz danach verhalten hat, ist nicht gentleman-like. Da stehen Vorwürfe mit der 5. gelben Karte im Raum. Ich hab mir im Winter auch mal eine 5. Gelbe abgeholt, um Pause zu haben und nicht im neuen Jahr zu fehlen, aber um beim Geburtstag der Mutter dabei zu sein. Und ihm zwischen den Zeilen vorzuwerfen, Spielmanipulation betrieben zu haben, sind harte Vorwürfe. Auf der anderen Seite muss man dann sagen: Wenn sich einer dieser Vorwürfe bestätigt, glaube ich nicht, dass Maxi Krauß jemals das Hansa-Trikot überziehen wird."

Link zu der Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=RGVYa3IvMnJwbHowa1VkVVFUR2tpWWpXT3RjQmdNZEl4TWM5a1E3NDQ4MD0=

Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken 4:2

Vier Tore für zwei Hallelujahs - eins in Dresden und das andere in Bielefeld. Durch den Erfolg Aachens sind beide Teams direkt aufgestiegen. Der FCS und Cottbus können maximal noch in die Relegation. Danilo Wiebe, Gianluca Gaudino und Bentley Baxter Bahn schossen den Aachenern eine 3:0-Führung heraus, bevor Saarbrücken noch etwas Ergebniskosmetik betrieb. Weil auch Cottbus parallel in Rostock gewinnt, fällt der FCS auf Platz 4 zurück. Aachen seinerseits feiert den Klassenerhalt.

Es kracht bei den Saarländern: Die Gästefans stellen die Mannschaft nach dem 2:4 in Aachen und dem nächsten zu verspielen drohenden Aufstieg zur Rede. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=N3JhMmlaRElZK2NCdncwQnRaZWZ2em9SeE0wWHZJNGxabUw5VGhsdGozUT0=

Heiner Backhaus, Trainer Aachen: "Wir waren in allen Belangen besser, hatten nach Ballverlust ein sensationelles Gegenpressing gespielt und das hat Saarbrücken ein Stück weit den Zahn gezogen, dass wir immer Überzahl in Ballnähe hatten, dass wir sofort nach Ballverlust den Ball wieder zurückgeholt haben und dadurch Räume bespielen konnten. So sah das von außen teilweise aus, als hätten wir einen Spieler mehr auf dem Platz gehabt. Das ist schon schön, wenn das auf dem Niveau funktioniert. Wenn du den Tivoli heute siehst, viel mehr geht da nicht. Die Art Fußball passt zum Verein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UTVKdzVzWCt5NjNyZytBTC9EQjdmN2VBOXJjbDF1WmZoY09sY1p6RG41UT0=

Alois Schwartz, Trainer Saarbrücken: "Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß. Erstmal Glückwunsch an Aachen für den Klassenerhalt. Wir sind zu keiner Zeit ins Spiel gekommen. Wir haben es dem Gegner einfach gemacht, wir haben Bälle hergegeben, wir haben nur noch rückwärts gespielt. Irgendwo muss ich sagen, war vielleicht zu viel Druck da, obwohl es kein Druck ist, weil es positiver Druck ist. Aber wir haben es heute nicht auf die Platte gekriegt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bk1zV2VyNlFydmpHRmF6VGg1cUc5SVNFS2RoM0k0aXBHbTJFYVlDQjVyST0=

Jürgen Luginger, Sportdirektor Saarbrücken: "Natürlich war das viel zu wenig. Wir haben uns das anders vorgestellt. Wir hatten viel zu wenig Bewegung, viel zu wenig Aggressivität. Aachen hat es uns vorgemacht, die haben frei aufgespielt, sind sehr beweglich gewesen und wir haben es nie geschafft, sie unter Druck zu setzen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WjlNck04K3diODgrOXljYlNRTGJ2SVkrR3E1Y3pYb1NQS1hJZVhzb1FKOD0=

Manuel Zeitz, Saarbrücker Kapitän, zum Gang in die Kurve: "Was soll der Tenor gewesen sein!? Dass sie nicht zufrieden waren, ist klar. Wir hatten es die letzten Jahre zum wiederholten Male in der eigenen Hand, haben es aber wieder nicht geschissen bekommen, ein Spiel wie hier zu gewinnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NXBYSFg3eEhMRzZyTXpWVW5lcmRESUZ0OUgyUDNEbk1VcHlJUEk1dVMwMD0=

FC Erzgebirge Aue - SV Sandhausen 2:3

Sandhausen Topstürmer Dominic Baumann erzielte den Siegtreffer zum 1. Auswärtssieg seit 8 Monaten in der Nachspielzeit, steigt nach seinen Karriere-Stationen in Zwickau und Halle dennoch zum 3. Mal in Folge aus der 3. Liga ab. In Liga 4 übernimmt Olaf Janßen (nach 4 Jahren als Trainer bei Viktoria Köln) die Kurpfälzer ab der kommenden Saison als Chefcoach.

Jens Härtel, Trainer Aue, über den Lernprozess aus der Saison: "Wir müssen zügiger in Richtung Tor spielen. Wir haben nicht so viele Torchancen. Da gilt es, schärfer zu sein, dass wir öfters abschließen, wenn wir Chancen haben. Es ist für die Jungs, die jetzt verabschiedet werden, extrem bitter. Die Stimmung ist mies und das haben sie eigentlich nicht verdient." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WmhHclplTmlGM1hHREZCdWdZRFFKM215b1YwczlHVWJpdCtnQkVLc3FIRT0=

Dennis Diekmeier, Trainer Sandhausen: "Nach 8 Monaten endlich mal wieder ein (Auswärts-) Sieg, das tut natürlich gut, mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben. Wir wollen uns vernünftig verabschieden aus der Liga und 2 vernünftige Spiele abliefern. Das haben wir heute gemacht. Es ist wichtig, dass wir die Punkte geholt haben, auch nächste Woche nochmal und dann haben wir noch ein wichtiges Pokalspiel vor uns." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Zi84ZTdFdHpnTFMyOVoxMWYzOW1QNHlJVUR3QWJnZVVEZGs4dkwyWUFrbz0=

SVS-Interimstrainer Gerhard Kleppinger über Neu-Trainer Olaf Janßen, der zur kommenden Saison von Viktoria Köln kommt: "Natürlich freue ich mich über die Verpflichtung von Olaf Janßen. Er ist ein hervorragender Fußballkenner und hat das auch in Köln bewiesen über viele Jahre. Wir freuen uns ganz besonders, dass er unser neues Projekt mitentwickeln möchte."

... was die Trainer-Verpflichtung für seine eigene Rolle bedeutet: "Ich bin jetzt noch eng dabei und helfe bei der Kaderplanung mit. Alles andere wird sich dann zeigen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dzVUTUc1aWcxbUdhWXNCcnpvdFFGNDBpY0tvWS9hNWMzSldVMzZ0aUEyaz0=

SC Verl - TSV 1860 München 2:2

Soichiro Kozuki bricht die Niederlagenserie der Löwen. In der 93. Minute traf der Japaner zum 2:2-Ausgleich und rettete den Punktgewinn, nachdem Verl das Spiel zwischenzeitlich gedreht hatte. Beide Teams haben ihre endgültige Parkposition im Tabellenmittelfeld gefunden. Weder nach oben noch nach unten geht noch was. Vor dem letzten Spieltag stehen die Verler auf Rang 7 - und Sechzig 2 Punkte dahinter auf Platz 10.

Alexander Ende, Trainer Verl: "Leider war es so wie viele Matches in dieser Saison. Am Ende fühlt es sich so an, als hätten wir zu wenig mitgenommen. Ich denke, wir wären heute der verdiente Sieger gewesen. Wir waren ganz klar am Drücker, haben das Spieltempo bestimmt. Wir haben den Ball gehabt, den Gegner vor viele Aufgaben gestellt. Wir haben viele Torchancen gehabt. Lars (Lokotsch, d. Red.) kann auf 3:1 stellen. Dann ist alles durch. Dann bekommst du kurz vor Schluss wieder so ein blödes Tor. Schade, dass wir hier zum Abschluss nicht gewinnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eWV3U2pHRC9BVWtnaEd6ZC9jcUllaG9qTEVoZ1R3a0lGQmpJQjZXd3Nvcz0=

Patrick Glöckner, Trainer TSV 1860: "Ich denke, dass wir in der 1. Halbzeit sehr stabil gestanden haben. Wir haben nur eine Torchance zugelassen. Das ist defensiv in Ordnung gewesen. Offensiv haben wir gar keine Akzente setzen können. Wir haben überhaupt 0,0 Ballruhe gehabt. Der Ball war nach zwei Kontakten oder zwei Stationen schon wieder beim Gegner. Das ist natürlich schwer, das bei einer so technisch starken Mannschaft über 90 Minuten durchzuhalten. In der Nachspielzeit den Ausgleich zu erzielen, war für uns auf jeden Fall Gold wert, weil wir uns über einen Auswärtspunkt hier natürlich sehr freuen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MzdjMWZueWtqMGQrSU9VRW43NGN6allnUUUrdnppVTdRM3RMbFhpREdNWT0=

Dr. Christian Werner, Geschäftsführer Sport 1860 München, zu einem Transfer von Florian Niederlechner: "Ich muss in der langweiligen Art und Weise bleiben. Wir vermelden dann, wenn es was zu vermelden gibt. Es ist nichts unterschrieben. Schauen wir mal, was die nächsten Tage so bringen. Der Flo ist ein hervorragender Spieler und mit seiner Erfahrung, individuellen Qualität und Führungsstärke würde er uns gut zu Gesicht stehen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WDlUYVRZOVQyZ1lXZ1ZadWhxV3dtakhkU1NJVXJhZ1ptdGpxeW03WTlwcz0=

