Kampf um Europas Basketball-Krone, Pleiß ist zum 4. Mal beim Final Four: "Zwei Spiele noch - dann haben wir´s "

MagentaSport zeigt das Final Four der EuroLeague komplett live und kostenlos

Starke und erfolgreiche Gäste in der neuen Folge des MagentaSport Podcasts Abteilung Basketball! "Zwei Spiele noch - dann haben wir's" - der deutsche Tibor Pleiß steht mit Titelverteidiger Panathinaikos Athen im Final Four der EuroLeague (23. und 25 Mai) und könnte in Abu Dhabi seinen 3. Titel nach 2021 und 2022 holen. "Jetzt wartet Fenerbahce - ein Hammergegner", sagt der 35-jährige Center vor dem Halbfinale am 23. Mai (ab 19.45 Uhr live). Kommentiert wird die Partie von Benni Zander, als Experte ist Per Günther im Einsatz. MagentaSport zeigt alle Partien des Final Four aus Abu Dhabi live und kostenlos.

Mit Jaron Blossomgame spielt ein ehemaliger Ulmer (Saison 2021/22) um die Auszeichnung bester europäischer Basketball-Klub mit - also ein Ex-Team-Kollege vom MagentaSport-Experte Per Günther. Der US-Profi Blossomgame, jetzt mit Weltmeister Daniel Theis bei Monaco, über seine Vielseitigkeit: er sei "der Blue Guy - der Schweizer Taschenmesser-Typ für dieses Team. Ich tauche nach jedem Ball, verteidige den besten Spieler, hole Rebounds, mache die kleinen Dinge." Blossomgame ist mittlerweile eine feste Größe im Team, auch beim Viertelfinal-Erfolg gegen Barcelona von Coach Vassilis Spanoulis - und überzeugt: "Guards gewinnen dir ein Final Four - und ich glaube, wir haben die besten Guards auf dem Court. Ich setze auf uns." Monaco trifft im Halbfinale auf Olympiakos Piräus (live ab 16.45 Uhr) - die Griechen waren zum 2. Mal bestes Team der Hauptrunde. Kommentiert wird das Spiel von Michael Körner, Experte ist Alex Vogel.

Eine Woche später beginnt für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen die Vorbereitung auf die EM: Zum Test-Auftakt trifft das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis am 30. Mai auf Tschechien (ab 17.30 Uhr live bei MagentaSport), gefolgt vom Duell mit der Türkei am 6. Juni (ab 18.30 Uhr live). Zwei Härtetests, ehe es ab dem 19. Juni im EM-Auftakt gegen Schweden (live ab 19.30 Uhr) ernst wird. MagentaSport zeigt alle deutschen Spiele der EuroBasket sowie ausgewählte Top-Partien und das Finale live und kostenlos ab dem 18. Juni.

Nachfolgend die Stimmen aus der neuesten Folge von "Abteilung Basketball" - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Das Final Four in Abu Dhabi startet am 23. Mai: Im ersten Halbfinale trifft Olympiakos Piräus auf AS Monaco ab 16.45 Uhr. Anschließend spielt Fenerbahce Istanbul ab 19.45 Uhr gegen Titelverteidiger Panathinaikos Athen - live, exklusiv und kostenlos bei MagentaSport. Das Spiel um Platz 3 findet am Sonntag, 25. Mai, ab 15.45 Uhr statt (kommentiert von Lukas Schönmüller), das Finale am selben Tag ab 18.30 Uhr (kommentiert von Benni Zander, Experte: Per Günther).

Abteilung Basketball "Game Five Madness": mit Jaron Blossomgame & Tibor Pleiß

Im aktuellen Podcast "Abteilung Basketball" sprechen MagentaSport-Experte Per Günther und Basti Ulrich mit Tibor Pleiß (Panathinaikos Athen) und Jaron Blossomgame (AS Monaco) - 2 EuroLeague-Profis, die mit ihren Teams im Final Four stehen. In der Folge blicken sie gemeinsam auf die zurückliegenden Playoff-Serien, persönliche Entwicklungen und die anstehenden Halbfinalduelle in Abu Dhabi.

Die komplette Folge gibt's hier: https://abteilungbasketball.podigee.io/412-game-five-madness-mit-jaron-blossomgame-tibor-pleiss

Tibor Pleiß vor dem EuroLeague Final Four: "Zwei Spiele noch - dann haben wir's"

Mit 35 Jahren steht Tibor Pleiß in seinem 4. Final Four der EuroLeague - diesmal im Trikot von Titelverteidiger Panathinaikos Athen. Der deutsche Center kam im Februar leihweise von den Trapani Sharks zum griechischen Titelverteidiger, jetzt wartet im Halbfinale Fenerbahce Istanbul (23. Mai, ab 19.45 Uhr live bei MagentaSport). Besonders emotional: Der Viertelfinal-Sieg in Spiel 5 gelang gegen seinen Ex-Verein Anadolu Efes Istanbul, mit dem Pleiß 2021 und 2022 den EuroLeague-Titel holte.

Pleiß steht bei Panathinaikos derzeit nicht im Mittelpunkt des Spielgeschehens, nimmt seine Rolle im Training aber umso ernster: "Ich trainiere sehr, sehr gut. Ich versuche, meinen Mitspielern das Leben so schwer wie möglich zu machen, um sie bestmöglich vorzubereiten." Für das Final Four hofft er, körperlich bereit zu sein.

Die Marschroute ist für Pleiß klar: "Die Serie gegen Efes war ein Kopf-an-Kopf-Rennen - beide Teams hätten es verdient gehabt. Jetzt wartet Fenerbahçe - ein Hammergegner mit einem guten Trainer und starkem Kader. 2 Spiele noch - dann haben wir's."

Monacos Jaron Blossomgame: "Ich bin der Blue Guy - der Schweizer Taschenmesser-Typ für dieses Team"

AS Monaco steht zum zweiten Mal im Final Four der EuroLeague - nach Platz 3 in der Saison 2022/23 soll nun der ganz große Wurf gelingen. Im Halbfinale am 23. Mai, trifft Monaco auf Olympiakos Piräus (ab 16.45 Uhr live bei MagentaSport). Einer der Schlüsselspieler: Forward Jaron Blossomgame. MagentaSport-Experte Per Günther kennt Blossomgame noch aus der gemeinsamen Zeit bei ratiopharm Ulm in der Saison 2021/22. Über seine Rolle im Monaco-Team sagt der 31-jährige US-Amerikaner: "Ich bin ein anderer Spieler als früher. Ich muss ein anderer Spieler sein für Monaco. Ich bin der Blue Guy - der Schweizer Taschenmesser-Typ für dieses Team. Ich tauche nach jedem Ball, verteidige den besten Spieler, hole Rebounds, mache die kleinen Dinge." Dass Coach Vassilis Spanoulis ihm vertraut, zeigt sich auch im entscheidenden Spiel 5 gegen Barcelona: Blossomgame stand 34 Minuten auf dem Feld.

Olympiakos mit Vezenkov: "Man nimmt ihn eine Sekunde aus den Augen - und er macht einen Backdoor-Cut oder holt den Offensivrebound"

Gegen Olympiakos wird Blossomgame wohl Superstar Sasha Vezenkov (18,9 Punkte im Schnitt) verteidigen - kein leichter Job: "In einem Spiel habe ich ihn gut verteidigt - und am Ende hatte er trotzdem 20 Punkte." Die Marschroute für das Final Four ist für ihn eindeutig: "Guards gewinnen dir ein Final Four - und ich glaube, wir haben die besten Guards auf dem Court. Ich setze auf uns."

EuroBasket 2025 der Frauen live ab dem 18. Juni - kostenlos bei MagentaSport

Die Basketball-Nationalmannschaft der Frauen gehört bei der EuroBasket 2025 zum erweiterten Favoritenkreis. Unter Bundestrainerin Lisa Thomaidis hat sich das Team enorm weiterentwickelt. Mit Leonie Fiebich, Marie Gülich und Nyara Sabally verfügt Deutschland über internationale Top-Spielerinnen. Ein Vorteil: Die deutsche Gruppenphase der EuroBasket wird ab dem 19. Juni in Hamburg ausgetragen - das Auftaktspiel gegen Schweden markiert den Start in ein Turnier mit Heimbonus.

MagentaSport zeigt alle deutschen Partien live und kostenlos. Zudem werden ab EM-Start am 18. Juni ausgewählte Top-Spiele und dem großen Finale. Die Generalprobe steigt mit 2 Länderspielen: Am Freitag, den 30. Mai, trifft Deutschland ab 17.30 Uhr auf Tschechien. Eine Woche später, am 6. Juni, wartet die Türkei ab 18.30 - live bei MagentaSport.

Begleitet wird die EuroBasket 2025 der Frauen von einem hochkarätigen Team: Stefanie Blochwitz moderiert, kommentiert wird von Alexander Frisch, Benni Zander und Markus Krawinkel. Als Expertinnen sind Ireti Amojo und Per Günther im Einsatz.

Den offiziellen Trailer zur EuroBasket 2025 der Frauen gibt's hier: https://cloud.thinxpool.de/s/oMJCre72dmAHWGT

Basketball live bei MagentaSport

