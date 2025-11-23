Badische Zeitung

Der Streit in der Bundesregierung stärkt die AfD in Baden-Württemberg

Kommentar von Axel Habermehl

"Die Fassade des Bürgerlichen, die Frohnmeier pflegt, ist dünn. Hinter dem freundlichen Gesicht steht ein Politiker, der Rechtsextreme in seiner Partei mindestens duldet, der die Erdgas-Pipeline Nordstream öffnen und Russland hofieren will. Ob die AfD abhebt und in Richtung Regierungsverantwortung fliegt, hängt nun maßgeblich davon ab, ob die etablierten Parteien wirksame Schritte zur Sicherung der Konjunktur und der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts schaffen. Doch (...) was die Koalition aus Union und SPD (in Berlin) dieser Tage abliefert, wirkt wie eine zusätzliche Windmaschine für die Rechten im Südwesten. Geht das so weiter, sind 20 Prozent für die AfD noch nicht das Ende der Fahnenstange." https://mehr.bz/bel328a

