Regeln für die Weltwirtschaft: Den Kern bewahren

Kommentar von Hannes Koch

Nun gerät der einheitliche Weltmarkt selbst unter die Räder autoritärer Mächte wie China, Russland und Donald Trumps USA. Um in dieser Strömung nicht zu ertrinken, rückt Europa ebenfalls kurzfristige ökonomische Interessen an die erste Stelle und schleift selbstgesetzte Normen. Das ist ein Fehler. Die EU, will sie überleben, muss ihren Kern bewahren: Demokratie, Rechtsstaat und die universellen Menschenrechte, die mindestens theoretisch für alle gelten. Sie sind die Basis für eine höhere Lebensqualität, bessere Produkte und größeren Wohlstand als in autoritären Regimen. https://mehr.bz/ah101225a

