Schulabbrecher: Für eine zweite Chance

Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Ministerpräsidentenkandidat Cem Özdemir wirbt (...) mit guten Gründen dafür, dass bundesweit alle Schüler eine Identifikationsnummer (ID) bekommen. Sie hat das Zeug, die hohe Zahl von Schulabbrechern zu verringern. (...) Sich um die zu kümmern, deren Lebensweg krumm verläuft, sollte im sozialen Gemeinwesen Selbstzweck sein. Jeder behält das Recht, sein Leben zu leben, wie er will. Aber vielleicht will jemand mit 19 - anders als mit 17 - die Möglichkeit, doch noch zu einem Job zu kommen, der Spaß macht, ordentlich bezahlt wird und ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Eine klug gestaltete Schüler-ID kann für ihn eine Chance sein. https://mehr.bz/khs231q

