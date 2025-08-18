PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Badische Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Badische Zeitung

Schulabbrecher: Für eine zweite Chance
Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Freiburg (ots)

Ministerpräsidentenkandidat Cem Özdemir wirbt (...) mit guten Gründen dafür, dass bundesweit alle Schüler eine Identifikationsnummer (ID) bekommen. Sie hat das Zeug, die hohe Zahl von Schulabbrechern zu verringern. (...) Sich um die zu kümmern, deren Lebensweg krumm verläuft, sollte im sozialen Gemeinwesen Selbstzweck sein. Jeder behält das Recht, sein Leben zu leben, wie er will. Aber vielleicht will jemand mit 19 - anders als mit 17 - die Möglichkeit, doch noch zu einem Job zu kommen, der Spaß macht, ordentlich bezahlt wird und ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Eine klug gestaltete Schüler-ID kann für ihn eine Chance sein. https://mehr.bz/khs231q

Pressekontakt:

Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Badische Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Badische Zeitung
Weitere Storys: Badische Zeitung
Alle Storys Alle
  • 15.08.2025 – 20:51

    Kampf gegen die Plastikkrise: Dann ohne die Öl-Länder / Kommentar von Jan Dirk Herbermann

    Freiburg (ots) - Die anderen Staaten dürfen sich die zynische Strategie der Öl-Länder nicht mehr bieten lassen. Sie sollten ohne sie resolute Maßnahmen gegen die Plastikflut beschließen und entschlossen umsetzen. Neben einer Begrenzung des Outputs muss bei der Herstellung auf gefährliche Stoffe verzichtet werden. Zudem ist ein konsequentes weltweites Verbot von ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 21:48

    Nationalgarde in Washington: Gebaren eines Autokraten / Kommentar von Karl Doemens

    Freiburg (ots) - Wahr ist: Washington hat seit langem ein Problem mit Kriminalität und von Drogensucht begleiteter Obdachlosigkeit. Die Mordrate ist dreimal so hoch wie in Frankfurt am Main. Auch hat seit der Corona-Pandemie die Präsenz von Menschen ohne Wohnsitz in Parks und unter Brücken zugenommen. Doch die Statistik zeigt einen positiven Trend: Erst im Januar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren