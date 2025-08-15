PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Badische Zeitung

Kampf gegen die Plastikkrise: Dann ohne die Öl-Länder
Kommentar von Jan Dirk Herbermann

Freiburg (ots)

Die anderen Staaten dürfen sich die zynische Strategie der Öl-Länder nicht mehr bieten lassen. Sie sollten ohne sie resolute Maßnahmen gegen die Plastikflut beschließen und entschlossen umsetzen. Neben einer Begrenzung des Outputs muss bei der Herstellung auf gefährliche Stoffe verzichtet werden. Zudem ist ein konsequentes weltweites Verbot von Einwegprodukten wie etwa Essbesteck nötig. Genauso müssen die Länder eine funktionierende Kreislaufwirtschaft einführen: Plastikabfall muss immer besser als Grundstoff für neue Produkte genutzt werden. Bei der Transformation sollten Deutschland und andere fortgeschrittene Staaten den Armen zur Seite stehen. Das liegt in ihrem eigenen Interesse. https://mehr.bz/khs228q

Pressekontakt:

Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

