Badische Zeitung

Das ratlose Land

Die Schweiz nach dem Zoll-Schock

Essay von Franz Schmider

Freiburg (ots)

(...) Die Schweiz sei zum Spielball Trumps geworden, weil das Land allein gestanden habe, ohne Rückendeckung und internationale Vernetzung, ohne echtes Druckmittel. Das ist die Folgerung der Befürworter einer der EU zugewandten Schweiz. Das "Horrorszenario", wie es Wirtschaftsverbände nennen, der "Zollhammer", sei allein Resultat der schlechten Verhandlungsstrategie der Regierung, behaupten hingegen die EU-Kritiker und Verfechter des Sonderfalls Schweiz. Die Traditionalisten beharren auf Neutralität - auch mit Blick auf die europäische Sicherheitslage. Der alte, grundsätzliche Konflikt über die Schweizer Souveränität bricht neu auf, zumal im nächsten Jahr eine wichtige Volksabstimmung über bilaterale Verträge mit der EU ansteht. Bricht die Schweizer Wirtschaft tatsächlich ein, wird sich der Ton im Land verschärfen. Was jetzt nötig sei, sei ein Schulterschluss im Land, so Regierung. Es klingt flehentlich.

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell