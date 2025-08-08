PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Badische Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Badische Zeitung

Das ratlose Land
Die Schweiz nach dem Zoll-Schock
Essay von Franz Schmider

Freiburg (ots)

(...) Die Schweiz sei zum Spielball Trumps geworden, weil das Land allein gestanden habe, ohne Rückendeckung und internationale Vernetzung, ohne echtes Druckmittel. Das ist die Folgerung der Befürworter einer der EU zugewandten Schweiz. Das "Horrorszenario", wie es Wirtschaftsverbände nennen, der "Zollhammer", sei allein Resultat der schlechten Verhandlungsstrategie der Regierung, behaupten hingegen die EU-Kritiker und Verfechter des Sonderfalls Schweiz. Die Traditionalisten beharren auf Neutralität - auch mit Blick auf die europäische Sicherheitslage. Der alte, grundsätzliche Konflikt über die Schweizer Souveränität bricht neu auf, zumal im nächsten Jahr eine wichtige Volksabstimmung über bilaterale Verträge mit der EU ansteht. Bricht die Schweizer Wirtschaft tatsächlich ein, wird sich der Ton im Land verschärfen. Was jetzt nötig sei, sei ein Schulterschluss im Land, so Regierung. Es klingt flehentlich.

Pressekontakt:

Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Badische Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Badische Zeitung
Weitere Storys: Badische Zeitung
Alle Storys Alle
  • 06.08.2025 – 21:50

    Rentenbeschlüsse: Aus der Zeit gefallen / Kommentar von Dietmar Ostermann

    Freiburg (ots) - Haben Eltern von Kindern, die vor 1992 geboren wurden, weniger geleistet als jene, deren Kinder später zur Welt kamen? Nein, das haben sie nicht. Ist es also gerecht, wenn auch diesen Müttern künftig drei statt zweieinhalb Jahre Erziehungszeit bei der Rente angerechnet werden? Ja, so kann man argumentieren. (...) Man muss freilich fragen, wie die ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 21:50

    Kosten von Stuttgart 21: Am Ende büßt der Reisende / Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

    Freiburg (ots) - Juristisch mag das Urteil nicht zu beanstanden sein. Politisch grenzt es an Irrsinn, dass das Planungsversagen diverser CDU-geführter Landesregierungen und der Stadt Stuttgart für den Staat keine weiteren finanziellen Folgen hat. Von Anfang an wurden Risiken kleingerechnet, um dem Projekt Mehrheiten zu verschaffen. Drunter leiden müssen Zugreisende ...

    mehr
  • 04.08.2025 – 22:00

    Hotels gegen Booking: Dauerkrach im Doppelzimmer / Kommentar von Stefan Winter

    Freiburg (ots) - Ob sich aus dem Vorgehen Schadensersatz errechnen lässt, ist eine andere Frage. Hätten Hotels ihre Zimmer auf anderen Wegen billiger angeboten und damit mehr verdient, wenn Booking sie gelassen hätte? Das wird eine wacklige Rechnung. Für Booking ist der Prozess trotzdem ein Großrisiko, es drohen Forderungen in Milliardenhöhe. Diese Aussicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren