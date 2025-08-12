Nationalgarde in Washington: Gebaren eines Autokraten
Kommentar von Karl Doemens
Freiburg (ots)
Wahr ist: Washington hat seit langem ein Problem mit Kriminalität und von Drogensucht begleiteter Obdachlosigkeit. Die Mordrate ist dreimal so hoch wie in Frankfurt am Main. Auch hat seit der Corona-Pandemie die Präsenz von Menschen ohne Wohnsitz in Parks und unter Brücken zugenommen. Doch die Statistik zeigt einen positiven Trend: Erst im Januar hat das Justizministerium den Rückgang der Gewalttaten in Washington auf ein 30-Jahres-Tief gemeldet. Solche Fakten interessieren Trump ebenso wenig wie eine wirkliche Lösung der Probleme. https://mehr.bz/khs225q
