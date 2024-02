Badische Zeitung

Debatte um Arbeitspflicht: Zwei Wege schaffen

Kommentar von Bernhard Walker

Freiburg (ots)

Es gibt sie längst, die Arbeitspflicht für Geflüchtete. Sie funktioniert nur nicht. (...) Somit hat der Landkreistag gute Gründe, wenn er die Pflicht ausweiten will. (...) Allerdings müssen sich die Landräte dann auch dafür einsetzen, dass Menschen, die in einer Einrichtung leben, nicht erst nach neun Monaten überhaupt einen Job annehmen dürfen. (...) Es geht also darum, zwei Wege zu schaffen: Neben der bisherigen Pflicht mit den 80-Cent-Jobs sollte sich die Bundesagentur für Arbeit um Asylbewerber kümmern und sie so rasch wie möglich in eine Ausbildung oder eine reguläre Stelle vermitteln. https://www.mehr.bz/khs60o

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell