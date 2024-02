Badische Zeitung

Taurus-Votum im Bundestag: Unbefriedigend und falsch

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Die Vorsicht des Olaf Scholz in allen Ehren: Seine faktische Blockade in Sachen Taurus treibt die Ukraine in ohnehin bedrängter Lage weiter in die Defensive. Wladimir Putin wird frohlocken. Wie war das nochmal mit der These, die Ukraine verteidige auch Europas Freiheit? Im Bundestag war davon gerade wenig zu spüren. https://www.mehr.bz/khs54o

