Neue Osnabrücker Zeitung

Landkreistag: In Trockenphasen kein Wasser für Swimmingpools verschwenden

Präsident Brötel: Private Komfort-Verbräuche hinterfragen - "Setzen zuallererst auf Vernunft der Menschen"

Osnabrück (ots)

Angesichts zunehmender Wasserknappheit als Folge der Erderwärmung halten Deutschlands Landkreise Einschränkungen im Freizeitbereich für notwendig. "Wir haben es mit stärkeren Hitze- und Trockenphasen in unterschiedlichen Regionen zu tun. Das wird auch dazu führen, dass private Komfort-Verbräuche wie Pools hinterfragt werden müssen", sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages (DLT), Achim Brötel, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Dazu werde es Empfehlungen der Wasserversorger geben, "die beachtet werden sollten". Es sei schon vorgekommen, dass einzelne Kommunen Begrenzungen angeordnet hätten, so Brötel weiter. "Dies betraf sowohl Entnahmezeiten als auch Mengen. Das will natürlich kein Landkreis und keine Gemeinde. Deshalb setzen wir zuallererst auf die natürliche Vernunft der Menschen."

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