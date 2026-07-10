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"Discounter"-Star Klara Lange über ihre Kurierdienstzeit: "Manche wollten nur eine Banane"
Schauspielerin erlebte kuriose Bestellungen in wohlhabenden Hamburger Wohnvierteln

Osnabrück (ots)

Eine Banane oder eine Flasche Wasser - mehr landete nach den Worten von Schauspielerin Klara Lange bei manchen Lieferdienst-Bestellungen in wohlhabenden Hamburger Wohnvierteln nicht im Einkaufskorb. "Die Leute wollten testen, ob wir wirklich so schnell da sind", sagte die 28-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) über ihre Zeit als Essenskurierin vor ihrem Durchbruch mit der Serie "Die Discounter". Die herzlichsten Begegnungen gab es dagegen oft "in ganz normalen Wohnvierteln".

Die in Stade geborene Darstellerin feierte 2021 ihren bundesweiten Durchbruch als stellvertretende Filialleiterin Pina in der Prime-Video-Serie "Die Discounter" und ist aktuell in der Hauptrolle der ZDF-Komödie "Plötzlich Schwester" zu sehen.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung
Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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