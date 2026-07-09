PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Neue Osnabrücker Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Neue Osnabrücker Zeitung

Sparpläne von VW: Linken-Chef kritisiert "profitgierige Konzernspitze"
Luigi Pantisano vor VW-Aufsichtsratssitzung: "Management kennt keine Verantwortung"

Osnabrück (ots)

Vor der Sitzung des VW-Aufsichtsrates zur Entscheidung über die geplanten Werksschließungen kritisiert Luigi Pantisano den Konzernvorstand. "Die Beschäftigten sind wütend und das zurecht. Sie erwirtschaften die Gewinne, die VW immer noch täglich einfährt", sagte der Vorsitzende der Linkspartei der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).

Die Belegschaft habe sich auf den Wandel des Konzerns eingestellt. "Alles, was sie brauchen, ist ein Plan. Aber das Management kennt keine Verantwortung für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die seine Vorstandsboni erarbeiten. Sie fühlen sich nur den Aktionären verantwortlich", so Pantisano gegenüber noz.

Es mache ihn "zornig", dass die Bundesregierung "mit diesem Management gegen die arbeitenden Menschen gemeinsame Sache macht", sagte Pantisano noz mit Verweis auf die Reformpläne der Berliner Koalition. Der Staat habe "eine verdammte Verantwortung für all die Menschen, die an diesen Werken hängen." Für eine "kraftvolle Kampfansage" gegen eine "profitgierige Konzernspitze und eine ignorante Politik" habe er deshalb an der Kundgebung der Beschäftigten vor dem VW-Werk in Salzgitter teilgenommen.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung
Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Neue Osnabrücker Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Neue Osnabrücker Zeitung
Weitere Storys: Neue Osnabrücker Zeitung
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren