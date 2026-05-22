Neue Osnabrücker Zeitung

Trotz Kontakt zu Partysänger: Christine Neubauer traut sich nicht auf den Ballermann

Schauspielerin fürchtet Tumulte nach Vorfall im offenen Jeep - Persönliche Einladung von Lorenz Büffel

Osnabrück (ots)

Schauspielerin Christine Neubauer meidet trotz privater Szene-Kontakte Mallorcas Partymeile. Grund der Zurückhaltung ist eine unangenehme Erfahrung: "Einmal bin ich mit dem Auto am Bierkönig vorbeigefahren, in unserem offenen Jeep. Als die Leute mich sahen, ging das Gegröhle schon los: 'Die Neubauer!'", sagte die 63-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Im Megapark sei sie sogar schon gewesen, wenn auch nur in einem nicht öffentlichen Bereich: "Das war eine Mottoparty mit geladenen Gästen, im geschlossenen Bereich. Ich hatte eine Perrücke auf und wurde trotzdem erkannt. Wenn ich mich je an den Ballermann wage, wird es auf jeden Fall schwierig."

Trotzdem blickte Neubauer differenziert auf den Tourismus-Hotspot und gestand sogar ein heimliches Interesse ein. "Der Ballermann ist nicht Mallorca und vor allem ist er nicht mein Mallorca. Ich bin vorurteilsfrei erzogen worden und zum Ballermann sage ich nur: Leben und leben lassen. Es würde mich fast interessieren, mal eine Ballermann-Party mitzumachen. Ich habe sogar so eine Art Einladung", so Neubauer.

Demnach sei sie schon persönlich von einem Ballermann-Star angesprochen worden - und von dessen Mutter. In einem Café sei ein Mann mit den Worten auf sie zugekommen: "'Guten Tag, Frau Neubauer, mein Name ist Lorenz Büffel. Das hier ist meine Mutter, und die hätte gern ein Foto mit Ihnen'", erinnerte sich die Schauspielerin. "Wir haben dann Nummern ausgetauscht und jetzt würde ich gern mal auf ein Konzert von ihm. Aber ich traue mich nicht."

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