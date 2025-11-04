Irland Information Tourism Ireland

Rea Garvey veröffentlicht irische Erinnerungen

In "Before I Met Supergirl" beschreibt der Musiker ganz offen seinen Weg zum Erwachsenwerden auf der grünen Insel

Frankfurt am Main (ots)

Wenn Rea Garvey erzählt, dann mit einer Offenheit, die berührt. In seinem neuen Buch "Before I Met Supergirl", das gerade zur Buchmesse erschienen ist, nimmt der Musiker sein Publikum mit zurück nach Irland, in eine Kindheit und Jugend, die ebenso widersprüchlich wie intensiv war. Passenderweise veröffentlicht der beliebte Musiker an dem uririschen Fest Halloween auch sein neues Album mit dem gleichen Namen. "Before I met Supergirl" liefert den passenden Soundtrack zu seinem neuen Buch und seiner persönlichen Geschichte.

Im Buch stehen Geschichten von überfüllten Zimmern in einem Haus voller Geschwister, von den ersten musikalischen Erfahrungen, aber auch von Rebellion gegen ein System, das oft einengend wirkte. Garvey beschreibt die wuchtige Energie nächtlicher Techno-Ekstasen in Belfast ebenso eindringlich wie stille Momente an Orten voller Geschichte, etwa in Templemore oder Abbeyleix. Zwischen Stränden wie Tramore Beach in Waterford, Festivals in Dublin und Begegnungen in Tralee wird eine Jugend sichtbar, die von Aufbruch, Verlust und unerschütterlicher Lebenslust geprägt ist. Wer die persönliche Geschichte von Rea Garvey in Irland nachempfinden möchte, kann sich auf Spurensuche vor Ort begeben. Tourism Ireland hat seine wichtigsten Stationen auf einer Seite zusammengefasst. So entdecken nicht nur Fans an ihrem Idol und auch an Irland bestimmt neue Seiten.

Immer wieder schimmert in seinem Buch durch, was für Rea Garvey zum roten Faden wurde: Musik als Kompass, als Anker und als Hoffnungsträger. Seine Erinnerungen sind persönlich, zugleich aber universell - sie laden dazu ein, den eigenen Wurzeln nachzuspüren, die Kraft der Gemeinschaft zu entdecken und das Vertrauen in den Glauben nicht zu verlieren.

Mit diesem Buch schließt sich ein Kreis: 1998 verließ Rea Garvey Irland, um in Deutschland als Musiker Fuß zu fassen. Kurz darauf gründete er Reamonn, deren Debüt Supergirl zum Hit wurde. Heute, nach mehreren Soloalben und zahlreichen TV-Auftritten, blickt er zurück - ehrlich, bewegend und mit jenem tiefen Respekt vor dem Leben, der seine Musik seit jeher durchzieht. Passenderweise trägt das Buch den Titel "Before I Met Supergirl".

Irland als Bühne der Erinnerungen

Die Schauplätze von Rea Garveys Buch sind mehr als Kulissen - sie sind Teil seiner Geschichte. Dublin, die pulsierende Hauptstadt, in der Gegensätze aufeinandertreffen; Belfast, wo Musik und Nachtleben ein Ventil für Freiheit boten; das beschauliche Tramore mit seinem weiten Strand; Templemore mit seiner Abbey, die von Tradition und Spiritualität erzählt; Tralee, bekannt für das Festival Rose of Tralee; und schließlich Abbeyleix mit seinem Moorwanderweg, einem Ort der Stille und Selbstreflexion. Diese Orte sind eingebettet in Garveys Erzählungen und machen deutlich, wie eng Landschaft, Kultur und Musik in Irland miteinander verwoben sind. Wer das Land besucht, erkennt vieles von dem wieder, was Garvey in seinen Erinnerungen beschreibt: die Sehnsucht, das Ringen mit der Vergangenheit - und die Freude am Neubeginn.

Wenn Sie mehr über Irland erfahren möchten, hören Sie doch einfach mal rein in die Podcasts von Tourism Ireland

