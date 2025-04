Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V.

Anders? - Ja! Schlechter? - Nein!!!

Manche Reisende scheinen zu meinen, dass es ihr Gepäck erleichtert, wenn sie ihre guten Umgangsformen zuhause lassen. Doch Urlaubsstimmung legitimiert kein schlechtes Benehmen - ganz gleich ob im In- oder Ausland! Auch in Feriengebieten sind Rücksichtnahme und Wertschätzung gefragt - und zwar sowohl anderen Gästen als auch den dort Tätigen sowie Ansässigen gegenüber! So sollte es selbstverständlich sein, sich besonders bei Fernreisen über Gepflogenheiten und Sitten des Gastlandes zu informieren und auf sie Rücksicht zu nehmen. Und das unabhängig davon, ob etwas mit Strafen belegt ist oder nicht.

Ein Beispiel: Nacktheit am falschen Ort ist rücksichtslos und zeigt mangelnde Wertschätzung denjenigen gegenüber, die sich dadurch gestört fühlen. Nur am Rande: Auch innerhalb Deutschlands gehen die Empfindungen zu nackter Haut in der Öffentlichkeit teils recht weit auseinander. Deshalb sollten die Hüllen ausschließlich an ausgewiesenen FKK-Stränden fallen. "Oben ohne" für Frauen ist nur dort angebracht, wo es die Landes- oder Hotel-Sitten zulassen oder innerhalb Deutschlands - etwa in Freibädern - nicht untersagt ist. Höflichkeit bedeutet in diesem Fall: Auf das Schamgefühl, die Moralvorstellungen und auf glaubensbedingte Gepflogenheiten anderer Menschen Rücksicht zu nehmen - und sei all das auch noch so anders zu dem, was Ihnen geläufig ist.

Bedenken Sie dabei, bitte, stets: Anders bedeutet keinesfalls schlechter, sondern einfach nur unterschiedlich zu dem Ihnen Vertrauten. Jede in einem Land gepflegte Umgangsform hat dort dieselbe Berechtigung wie deutsche Gewohnheiten in Deutschland. Respektieren Sie deshalb Ihnen fremde Gebräuche und Riten und passen Sie sich ihnen so weit wie möglich an. Wer das nicht will, wählt besser ein anderes Reiseziel.

Einige Worte in der Landessprache zu lernen, beweist die Wertschätzung den Einheimischen gegenüber. "Guten Tag", "Auf Wiedersehen", "Bitte" und "Danke" sowie "Entschuldigung" bilden die Basis für einen "touristischen Schnellkursus", der bei besonders komplizierten Sprachen gern auch auf einem Zettel parat gehalten werden kann.

