Mark Scheibe

Eine neue deutsche Hymne? Weil uns alle mehr verbindet als uns trennt

Musikvideo von Mark Scheibe und Jugendlichen zum Tag der Deutschen Einheit

Bremen (ots)

Kinder und Jugendliche mehrerer sogenannter Brennpunktschulen in Bremen haben sich die deutsche Hymne vorgenommen. Mit modernisiertem Text und einem Sound, der ihre Lebensrealität, ihre Träume und Hoffnungen widerspiegelt, feiern sie in einem Musikvideo die Erkenntnis, dass uns alle mehr verbindet als uns trennt.

Initiator und Leiter ist der Berliner Komponist Mark Scheibe, der die neue Hymne gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule Bremen-Ost und der Oberschule im Park bearbeitet hat. Das Musikvideo wird zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober online veröffentlicht.

Mark Scheibe: "Bei der Fußball-EM im Sommer sang die Nationalmannschaft die deutsche Hymne - Spieler mit ganz unterschiedlichen Wurzeln standen mit Haltung und Entschlossenheit für unsere starke, vielfältige Gesellschaft. Das habe ich in meine musikalischen Begegnungen mit den Jugendlichen in Bremens Stadtteilschulen in Gröpelingen und Tenever getragen. Weil uns Wörter wie "Vaterland" und "Unterpfand" etwas museal erschienen, haben wir den Text unserer Idee angepasst, dass uns alle mehr verbindet als uns trennt:"

Jedem Menschen gleiche Rechte, von Geburt bis Lebensend.

Danach lasst uns alle streben, jeder hat fürs Glück Talent.

Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Element,

weil uns alle, weil uns alle mehr verbindet als uns trennt!

Als Bundespräsident a.D. Christian Wulff im September aufrief, die Nationalhymne in deutschen Schulen zu singen, war Mark Scheibe mit den Kindern und Jugendlichen schon am Thema dran: wie kann Musik uns alle verbinden, und wie kann unsere Hymne das ganz konkret widerspiegeln? Dass der Text eine Frischekur braucht, war schnell klar. Auch der Sound sollte zugewandt, fröhlich und verbindend werden. Die fertige Komposition wurde im legendären Studio Nord in Bremen eingesungen und -gespielt.

Mit dabei sind Musikerinnen und Musiker, die besonders an die Kraft des Zusammenhaltens in unserer diversen Gesellschaft glauben:

Albrecht Mayer, Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker, tritt im Video der neuen Hymne als Gaststar auf. Seine weltumarmende Haltung verbindet sich mit der Idee der neuen Hymne: "Man wächst nicht an seinen Grenzen, sondern an der Freiheit."

Friederike Latzko, Solobratscherin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen: "Wie glücklich können wir uns schätzen, dass es in Zeiten gesellschaftlicher Zerrüttung Künstler wie Mark Scheibe gibt, die auf verbindende Kräfte setzen. Mark legt mit seinem neuen musikalischen Kleid unserer schönen Nationalhymne deren lebensbejahende DNA frei - und ebnet nebenbei den Weg, sich singend traditionellen Werken hinzugeben und unseren kulturellen Schatz vor völkischer Vereinnahmung zu bewahren."

David Cisternas, Mitgründer und Geiger des Kammerensemble Konsonanz: "Den Weg der Freiheit kann man nur gemeinsam gehen. Mit Mark Scheibes Neugestaltung der Nationalhymne feiern wir unsere Chance, eine freiheitliche Gesellschaft zu bleiben."

Im Bewusstsein, dass wir am Tag der Deutschen Einheit ein Ereignis zelebrieren, das mehr Prozess als erreichtes Ziel ist, wird das Musikvideo auf Youtube veröffentlicht. Mit Zuversicht, dass wir Menschen in der Lage sind, Misstrauen und Hass durch konstruktives Miteinander zu ersetzen. In der Hoffnung, dass wir einander verstehend begegnen. Weil uns mehr verbindet als uns trennt.

Die deutsche Nationalhymne mit dem neuen Text wird bei der 27. Melodie des Lebens uraufgeführt: mit Jugendlichen der beiden beteiligten Schulen, Mark Scheibe und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen.

21. und 22. 11. 2024 in der Kammer-Philharmonie in Bremen, mehr dazu auf der Seite der Deutschen Kammerphilharmonie.

Mark Scheibe - Komponist, Pianist, Performer, Songtexter, Autor, 1968 in Bremen geboren, komponierte für die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, das Filmorchester Babelsberg und die Staatskapelle Berlin - in vielen Formaten, in denen Hoch- und Revuekultur zusammenkommen: das mit dem ECHO Klassik ausgezeichnete Educationprojekt Melodie des Lebens, die Latenightshow Wunderhorn in der Berliner Staatsoper, die Berlin Revue im Admiralspalast. Fürs Theater Freiburg schrieb er die Jugendoper Zeitgeisterbahn, in der Berliner Volksbühne vertonte er das Heiner-Müller-Spektakel Germania für Orchester und Chor. In der Elbphilharmonie erklang ein paar Tage vor Pandemieausbruch seine Deutschland-Symphonie. Das Babylon Orchester Berlin führte Mark Scheibes Vertonung des viereinhalbstündigen Stummfilms Dr. Mabuse - der Spieler auf. Mark Scheibe veröffentlichte drei Alben als Sänger gegenwärtiger Jazz-Chansons und schreibt die wöchentliche Zeitgeistkolumne www.sonntagskind.blog.

