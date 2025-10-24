Irland Information Tourism Ireland

Irland begeistert bei internationalen Tourismus-Auszeichnungen

Von Whiskey bis Wissenschaft - die grüne Insel überzeugt mit Vielfalt, Kultur und Naturerlebnisse

Irland setzt neue Maßstäbe im internationalen Tourismus: Bei den renommierten World Travel Awards 2025 sowie in der aktuellen " Best in Travel 2026"-Liste des Lonely Planet wurde die Insel gleich mehrfach ausgezeichnet - ein eindrucksvoller Beleg für die Attraktivität Irlands als Reiseziel mit kultureller Tiefe, kulinarischer Raffinesse und spektakulärer Natur.

Bei den World Travel Awards glänzte insbesondere die Hauptstadt Dublin: Das Trinity College Dublin wurde zur führenden akademischen Touristenattraktion Europas gekürt. Der historische Campus mit dem berühmten Book of Kells zieht jährlich Tausende Besucherinnen und Besucher an. Ebenfalls in Dublin befindet sich die Teeling Whiskey Distillery, die als beste Destillerie-Tour Europas ausgezeichnet wurde - ein Symbol für die Wiederbelebung der Dubliner Whiskey-Tradition.

Auch der Süden Irlands überzeugte: Die Jameson Midleton Distillery Experience in Cork erhielt den Titel beste Whiskey-Destillerie-Tour Europas. Für romantische Anlässe wurde das Luttrellstown Castle Resort nahe Dublin als führendes Luxus-Hochzeitsresort Europas geehrt. Abgerundet wird der Erfolg durch das Convention Centre Dublin, das als führendes Konferenz- und Veranstaltungszentrum Europas ausgezeichnet wurde.

Parallel dazu rückt County Tipperary ins internationale Rampenlicht: Der Lonely Planet listet die Region unter den " Best in Travel 2026"-Top-Reisezielen weltweit. Tipperary begeistert mit einer einzigartigen Mischung aus Geschichte, Genuss und Natur. Der Rock of Cashel, mittelalterliche Burgen wie Cahir Castle und Roscrea Castle, sowie charmante Dörfer erzählen von Irlands reichem Erbe. Kulinarisch punktet die Region mit dem Michelin-prämierten Restaurant The Bishop's Buttery und dem authentischen Larkin's Pub in Garrykennedy.

Naturfreunde finden am Lough Derg Blueway und in den Galtee Mountains ideale Bedingungen für Outdoor-Abenteuer. Als Zentrum der Pferdekultur und Heimat des Nationalsports Hurling bietet Tipperary zudem authentische Einblicke in irische Lebensart.

Mit diesen Auszeichnungen unterstreicht Irland seine Position als vielseitiges Reiseziel, das Tradition und Moderne, Wissenschaft und Whiskey, Natur und Kultur auf höchstem Niveau vereint.

