Neue Osnabrücker Zeitung

Wirtschaftsweiser Truger macht Bundesregierung für Haushaltslücke mitverantwortlich

Achim Truger sondern macht Ausgabenentscheidungen der Bundesregierung für das Defizit verantwortlich.

Osnabrück (ots)

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Debatte um den knappen Bundesetat hat der Wirtschaftsweise Achim Truger teure politische Einzelmaßnahmen der Bundesregierung als wesentliche Ursache für das aktuelle Finanzloch kritisiert. "Es war nicht klug, die Gastro-Mehrwertsteuer zu senken oder die Mütterrente und die Pendlerpauschale zu erhöhen", sagte das Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).

Zwar lasse die Schuldenbremse in der Krise zu wenig Spielraum, allerdings müsse sich die Regierung einen beträchtlichen Teil der Lücke selbst zuschreiben, da sie mit diesen Maßnahmen kräftig Geld ausgegeben habe, "das sie an anderer Stelle dringender gebraucht hätte".

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