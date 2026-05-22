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Wirtschaftsweise Truger warnt vor Zerbrechen der Regierung
Achim Truger sieht den Zusammenhalt der Bundesregierung durch den verschärften Streit um die anstehenden Sozial-Reformen akut gefährdet.

Osnabrück (ots)

Angesichts der hitzigen politischen Debatten um die aktuellen Sozial-Reformen hat der Wirtschaftsweise Achim Truger vor einem vorzeitigen Ende der amtierenden Bundesregierung gewarnt. "Ich mache mir große Sorgen, dass sich der Ton bei den sogenannten Sozial-Reformen so verschärft, dass die Polarisierung zu groß wird und die Regierung zerbricht", sagte Truger im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).

Ein solches Szenario wäre in der derzeitigen politischen Lage fatal, da ein starrer Fokus auf die Vorhaben die Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreiben und "schwere Folgen für die Demokratie nach sich ziehen" könnte, wie der Ökonom gegenüber noz ergänzte.

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Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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