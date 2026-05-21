Neue Osnabrücker Zeitung

Ralf Schumacher & Étienne Bousquet-Cassagne: "Ein großer Vorteil, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen"

Klares Statement zu Ex-Frau Cora Schumacher - Bilanz zwei Jahre nach dem Coming-out

Osnabrück (ots)

Étienne Bousquet-Cassagne, der Verlobte von Ralf Schumacher, sieht in der Sprachbarriere einen wesentlichen Grund für die Harmonie in ihrer Beziehung: "Es ist auch ein großer Vorteil, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen", sagte Bousquet-Cassagne der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Auf Englisch und Deutsch kenne ich all die Schimpfwörter nicht, die man sich sonst an den Kopf wirft."

Das Paar verbindet trotz eines Altersunterschieds von 14 Jahren eine tiefe Vertrautheit. "Ralf ist Krebs, ich bin Jungfrau. Das passt gut. Wir teilen die gleichen Leidenschaften, wir haben den gleichen Geschmack. Wir reden viel und streiten wenig", erklärte der Franzose. Auch der ehemalige Formel-1-Pilot zieht eine durchweg positive Bilanz der bisherigen gemeinsamen Zeit: "Wir haben jetzt schon vier Jahre miteinander verbracht und es gab so gut wie keine schlechten Momente."

Ihre Beziehung hatten die beiden vor knapp zwei Jahren öffentlich gemacht. Auf die Frage, wie sich ihr Leben seitdem verändert habe, entgegnete Ralf Schumacher: "Eigentlich gar nicht. Am Anfang war die Aufmerksamkeit noch größer, aber im Freundeskreis waren wir auch vorher schon als Paar unterwegs. Und offensichtlich ist das ein sehr guter Freundeskreis - weil es von Anfang an respektiert wurde und nie was nach außen gedrungen ist."

Für Schumacher bedeutete der Schritt an die Öffentlichkeit gleichzeitig sein offizielles Coming-out. Auf der Social-Media-Plattform Instagram sah sich das Paar danach auch mit homophoben Anfeindungen konfrontiert. "Die Entscheidung zum Coming-out musste reifen. Irgendwann war mir klar, dass es sowieso ein Thema wird. Und dann macht man es lieber selbstbestimmt. Ich wollte nicht den Schlagzeilen hinterherlaufen, als hätte ich irgendjemandem irgendwas zu erklären", betonte der 50-Jährige. Im Ganzen seien die Reaktionen jedoch "sehr positiv" gewesen. "Online habe ich bewusst nicht alles gelesen, was da so kommentiert wurde. Wenn jemand anderer Meinung ist, juckt mich das nicht."

Deutliche Worte findet Ralf Schumacher im Hinblick auf das anhaltende Interesse an seiner Ex-Frau Cora Schumacher. "Was Cora betrifft: Da stört mich am meisten, dass überhaupt noch gefragt wird - ob sie zur Hochzeit kommt oder was auch immer. Wir sind jetzt 15 Jahre getrennt. Cora hatte inzwischen selbst mehrere Beziehungen. Ich hoffe, dass sie glücklich ist", stellte der Ex-Rennfahrer klar. Eine gemeinsame Basis gebe es nicht mehr: "Aber sie ist nicht mehr Teil meines Lebens und umgekehrt ist es genauso."

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