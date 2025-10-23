Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Tuberkulose: Medizin-Podcast Siege der Medizin über den ewigen Kampf gegen die "Weiße Pest"

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Bis heute ist sie eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten: Weltweit tötet die Tuberkulose Jahr für Jahr mehr als eine Million Menschen. Die neue Folge des gesundheit-hören-Podcasts Siege der Medizin erzählt auf packende Weise, wie Ärzte und Wissenschaftler seit Jahrhunderten versuchen, die "Weiße Pest" zu besiegen - und warum die Situation aktuell wieder schlimmer wird.

Was wie ein Schreckgespenst der Vergangenheit klingt, ist bis heute eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten: die Tuberkulose. Die spannende, aber auch erschütternde Geschichte der "Weißen Pest", wie die Krankheit auch genannt wird, erzählt die neue Episode von Siege der Medizin. Host dieses erfolgreichen medizinhistorischen Podcastformats von gesundheit-hören aus dem Wort & Bild Verlag ist die bekannte Schauspielerin Andrea Sawatzki. Ihr zur Seite steht in dieser Folge der Experte Dr. Ralf Otto-Knapp, Facharzt für Lungenkrankheiten, Infektiologie und Innere Medizin und ärztlicher Mitarbeiter beim Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose.

Die durch Bakterien verbreitete Infektionskrankheit begleitet uns vermutlich seit es Menschen gibt. Der antike Arzt Hippokrates beschreibt 400 Jahre vor unserer Zeit die "Schwindsucht", wie die Tuberkulose früher genannt wurde, als schwerwiegendste und tödlichste Krankheit seiner Zeit. In der Romantik wird die Krankheit von Künstlern verklärt. Und Thomas Mann setzt den Lungensanatorien, in denen sich viele Tuberkulose-Kranke Genesung erhoffen, mit dem "Zauberberg" ein literarisches Denkmal.

Die Hörerinnen und Hörer des Podcasts erfahren unter anderem, welch große Hoffnung in Streptomycin gesetzt wurde, das erste Antibiotikum gegen Tuberkulose, nach dem 2. Weltkrieg von den US-amerikanischen Wissenschaftlern Albert Schatz und seinem Doktorvater Selman Abraham Waksman entdeckt - und warum sich das Präparat dann doch nicht als Allheilmittel erwies.

Trotz aller medizinischen Fortschritte gilt allerdings, so Chefredakteur Peter Glück: "Heute ist Tuberkulose wieder auf dem Vormarsch. Als besonders katastrophal könnte sich der plötzliche Rückzug der USA aus den weltweiten Präventions- und Therapiebemühungen erweisen. Warum auch wir in Europa ein Interesse daran haben müssen, diese Krankheit zu besiegen, zeigen wir eindrücklich in dieser neuen Folge unseres Podcasts Siege der Medizin."

Siege der Medizin auf einen Blick

Der Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften und die Persönlichkeiten, die sie vorantrieben - spannend und plastisch erzählt von Schauspielerin Andrea Sawatzki. Sie löst seit der dritten Staffel Schauspieler Ulrich Noethen ab, der in den ersten beiden Staffeln Erzähler des Podcasts war. Neben Expert:innen lassen die Erzähler:innen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nehmen die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expert:innenstimmen sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. Das kommt bei den Hörer:innen an: Mit inzwischen rund 1,4 Million Downloads und Streams und einer Top-Platzierung in den Apple-Charts der Gesundheitspodcasts gehört das Format zu den Publikumslieblingen.

Siege der Medizin kommt alle vierzehn Tage neu von gesundheit-hören, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau. Kostenlos abrufbar ist Siege der Medizin auch überall sonst, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell