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Greentube übernimmt tschechischen Anbieter Kingsbet CZ

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Wien/Prag (ots)

Greentube, die Digital-Gaming- und Entertainment-Division der NOVOMATIC Group, ist mit der vollständigen Übernahme des etablierten tschechischen Online-Sportwetten- und Casinoanbieters Kingsbet CZ in den B2C-Online-Gaming-Markt der Tschechischen Republik eingetreten und setzt damit einen weiteren strategischen Schritt bei der Expansion in regulierte europäische Wirtschaftsregionen.

Die Tschechische Republik ist ein attraktiver, schnell wachsender und regulierter Markt. Laut offiziellen Daten des tschechischen Finanzministeriums erreichte der tschechische Glücksspielmarkt im Jahr 2025 ein Marktvolumen (Bruttospielertrag, GGR, in CZK) von 68 Milliarden CZK (2,7 Milliarden Euro), wobei Online-Glücksspiel einen Anteil von 59,2 Prozent ausmachte.

Durch die Übernahme von Kingsbet akquiriert Greentube operative Expertise sowie wertvolles Marktwissen und unterstützt damit die langfristigen Wachstumsambitionen des Unternehmens in der Tschechischen Republik.

Ronald van den Brink, CCO von Greentube, erklärt: „Der Eintritt in den tschechischen Markt ist ein folgerichtiger nächster Schritt in unserer langfristigen Wachstumsstrategie. Die Tschechische Republik zählt zu den fortschrittlichsten und am besten regulierten Glücksspielmärkten Europas. Durch die Zusammenarbeit mit Kingsbet gewinnen wir ein starkes lokales Team, das unsere Expansion unterstützen wird.“

David Vanĕk, CEO von Kingsbet, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Teil der Greentube Group zu werden. Diese Partnerschaft bringt uns Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten sowie Zugang zu modernster Technologie und weltweit renommierten Spieleanbietern. Sie ermöglicht es uns, ein noch besseres Spielerlebnis zu bieten und unser Wachstum in der Tschechischen Republik weiter voranzutreiben.“

Die Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter den erforderlichen regulatorischen Genehmigungen.

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