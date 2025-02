Greentube

StarGames bringt Sportgrößen und Darts-Action zum Int. ADAC Truck-Grand-Prix 2025

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Die deutsche Online-Spielothek StarGames.de ist erneut stolzer Premium Partner des wichtigsten Truck-Motorsportevents des Jahres auf dem Nürburgring.

Der Glücksspielanbieter mit deutscher Lizenz erweitert während des Rennwochenendes vom 11. bis 13. Juli 2025 die Präsenz auf dem Eventgelände sowie im Fahrerlager der legendären Müllenbachschleife. Tausende Motorsportfans finden bei der StarGames Festival Stage und in der gebrandeten StarGames Event Area die Places to be für Entertainment, Goodies und Kennenlernmomente mit prominenten Sportstars.

Stars hautnah erleben: Max Hopp und weitere prominente Gäste

Ein absoluter Publikumsmagnet wird der Auftritt des Darts-Profis Max Hopp, bekannt als WM-Experte von Sport1 und StarGames-Markenbotschafter. Der „Maximiser“ lädt Fans dazu ein, ihr Können an der Dartscheibe in der StarGames Event Area unter Beweis zu stellen. Das Highlight: Am Samstagabend messen sich die Besten beim großen Darts-Finale auf der StarGames Festival Stage vor Tausenden Motorsport-Fans - ein Spektakel, das bereits im vergangenen Jahr begeistert hat.

Fußballfans dürfen sich ebenfalls freuen: Ein weiterer prominenter Gast von Borussia Dortmund wird vor Ort sein und steht für Autogramme und Fanmomente bereit.

Die StarGames Event Area voller Erlebnisse

Die StarGames Event Area bietet während des gesamten Rennwochenendes eine Vielzahl von Highlights. Besucher:innen können sich auf spannende Spiele, exklusive Goodies und die Möglichkeit freuen, ihre Sportidole persönlich zu treffen. Die einzigartige Kombination aus Entertainment und interaktiven Aktionen macht die StarGames Area zum Place to be für Fans jeden Alters.

Statements der Verantwortlichen

László Pados, Brand Manager von StarGames: „Der Int. ADAC Truck-Grand-Prix ist für uns ein Herzensprojekt, weil er auf einzigartige Weise Weltklasse-Motorsport mit Festivalfeeling verbindet. Diese Mischung begeistert uns ebenso wie die Abertausenden Menschen, die Jahr für Jahr den Nürburgring und die Müllenbachschleife besuchen. Wir wollen rund um die Veranstaltung auch unserer Community etwas Besonderes bieten - sei es durch exklusive Ticketverlosungen, sei es durch spannende Content-Formate.“

Georg Fuchs, Geschäftsführer der ADAC Travel & Event Mittelrhein GmbH, betont: „Der Int. ADAC Truck-Grand-Prix ist weit mehr als ein Motorsportevent - er ist ein Festival für die ganze Familie. Dank der Unterstützung und Kreativität von Partnern wie StarGames können wir unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis bieten, das sportliche Spannung mit erstklassigem Entertainment verbindet.“

Erik Kolberg von SKH Sports: „StarGames und der ADAC Truck-Grand-Prix sind ein super Match! Der Zielgruppen-Fit ist außerordentlich hoch und der Produkt-Fit, also der Wunsch der 130.000 Besucher des Event-Wochenendes, mit StarGames zu spielen und Spaß zu haben, ist absolut ausgeprägt. Wir freuen uns auf den erneuten gemeinsamen Auftritt und die kreative StarGames-Aktivierung in 2025.“

Für weitere Informationen und Updates zum Int. ADAC Truck-Grand-Prix besuchen Sie bitte www.truck-grand-prix.de und www.stargames.de/de/blog.

Über StarGames: StarGames gehört seit 2018 zur Greentube-Gruppe und ist ein führender Anbieter von Premium-Entertainment mit jahrelanger Erfahrung im Online-Glücksspiel. Neben klassischen und neuen Slot-Games aus dem NOVOLINE™-Portfolio wie Book of Ra™ deluxe, Lucky Lady's Charm™ deluxe oder Sizzling Hot™ deluxe können Spieler:innen auf der StarGames-Website auch populäre Spieletitel international bekannter Game-Studios genießen. StarGames steht auf der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL).

Original-Content von: Greentube, übermittelt durch news aktuell