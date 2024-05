RTLZWEI

Diese Woche bei "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken": Florian nach tragischem Verlust allein

Florian ist plötzlich mit fünf Kindern allein

Petras neue Wohnung in Dessau entpuppt sich als Desaster

Von Dienstag bis Freitag, 21. bis 24. Mai, um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI

Kurz nach dem tragischen Tod von Tochter Lisa hat Mutter Marina die Familie verlassen. Familienvater Florian bleibt mit fünf Kindern allein zurück. Er kämpft seitdem damit Haushalt, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bringen. Petra, Selina und Pascal sind unzufrieden mit ihrer neuen Wohnung in Dessau und überlegen zurück nach Mannheim zu ziehen. Währenddessen hilft Katrin Freundin Jana bei einer Aufräumaktion und probiert sich mit Elvis an der "Stinkefisch-Challenge". Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - montags bis freitags, um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI.

Seit dem plötzlichen Tod von Tochter Lisa haben Florian, Marina und ihre Familie nicht mehr bei "Hartz und herzlich" vor der Kamera gestanden. Nun sind sie zurück, doch ein wichtiges Mitglied fehlt: Nur ein halbes Jahr nach dem tragischen Verlust von Lisa hat Marina die Familie ohne Vorankündigung verlassen. Wann und ob sie in die Benz-Baracken zurückkehrt, ist nicht klar. Seitdem muss Florian Haushalt, die fünf Kinder und seinen Job unter einen Hut bringen. Aufgeben kommt für den Familienvater aber nicht in Frage, obwohl er nun auch noch Ärger mit dem Jugendamt hat, das von den Nachbarn alarmiert wurde.

Vor Kurzem ist Petra mit Tochter Selina, Sohn Pascal und dessen Freundin Lea nach Dessau in Sachsen-Anhalt gezogen. Die Familie wollte eigentlich einen Neustart wagen, doch die Ernüchterung kam schnell: Die neue Wohnung entpuppt sich als Desaster. Die Familie erwägt sogar eine Rückkehr nach Mannheim. Aber der Weg zurück in die Baracken wird sehr schwierig, denn die Wohnungsbaugesellschaft vergibt ihre Wohnungen nur an Menschen, die in Mannheim gemeldet sind.

Katrin will Freundin Jana und Sohn Bright bei einer Aufräumaktion unter die Arme greifen. Janas vier Wände müssen schnellstmöglich wieder in einem akzeptablen Zustand sein, ansonsten droht der "Baracklerin" die Kündigung. Nicht die einzige Herausforderung für Katrin, denn Elvis hat für seine Familie auf TikTok eine Mutprobe mit Ekel-Faktor gefunden: "Die Stinkefisch-Challenge".

Die Sendung wird von UFA Show & Factual produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.

