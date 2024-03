Frankfurter Rundschau

Die Regierung ist gefragt

Frankfurt (ots)

Die Europäische Umweltagentur hat die Risiken für die EU analysiert. Das Ergebnis könnte dramatischer nicht sein. "Die Klimarisiken gefährden die Energie- und Ernährungssicherheit, die Ökosysteme, die Infrastruktur, die Wasserressourcen, die Finanzstabilität und die Gesundheit der Menschen in Europa." Mit anderen Worten, so ziemlich alles, wovon wir abhängen. Das Wissen über die Gefahren ist da, viele EU-Länder haben auch Anpassungspläne erstellt oder in Arbeit. Das Problem: Die Maßnahmen, wie der Umbau von Städten zu grünen Klimaoasen und "Schwammstädten", die mit Hitzewellen respektive Sturzregen besser fertig werden, kommen nur langsam in Gang. Das liegt teils am noch mangelndem Bewusstsein bei Entscheider:innen, aber auch am fehlenden Geld. Daher braucht nicht nur das Militär ein Sondervermögen, sondern auch die Energiewende und die Klimaanpassung. In Deutschland müssen die Apologeten der "Schuldenbremse" endlich einsehen, dass sie gerade hier eine Zukunftsbremse ist.

