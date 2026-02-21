Lidl

Lidl hält sein Versprechen: Erneute Preissenkung bei Fleisch der Eigenmarke "Metzgerfrisch"

Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland gibt Preisvorteile erneut direkt an seine Kunden weiter: Als konsequentes Zeichen seines Preis-Leistungs-Versprechens senkt der Preisführer ab sofort die Preise für ausgewählte Fleischartikel der beliebten Eigenmarke "Metzgerfrisch". Das Metzgerfrisch "Frische Schweineschnitzel" bietet der Frische-Discounter ab sofort für 5,49 Euro (Grundpreis: 9,15 Euro/Kilogramm statt bisher 5,75 Euro an. Der Preis für das "Frische Schweinehackfleisch XXL" von Metzgerfrisch sinkt um 20 Cent auf 3,59 Euro (Grundpreis: 4,49 Euro/Kilogramm).

Mit dieser Preisanpassung bewegt der Lebensmitteleinzelhändler erneut als Erster den Markt, um die Verbraucher in Deutschland bei ihrem Einkauf zu entlasten. Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt bundesweit einheitliche Preise ohne regionale Preisunterschiede.

Folgende Produkte werden bei Lidl ab sofort günstiger:

Metzgerfrisch Frisches Schweinehackfleisch , 500 Gramm, neu 2,69 Euro (Grundpreis: 5,38 Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro

, 500 Gramm, (Grundpreis: 5,38 Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro Metzgerfrisch Frisches Schweinehackfleisch XXL, 800 Gramm, neu 3,59 Euro (Grundpreis: 4,49 Euro/Kilogramm) statt 3,79 Euro

800 Gramm, (Grundpreis: 4,49 Euro/Kilogramm) statt 3,79 Euro Metzgerfrisch Frisches Schweinegulasch, 500 Gramm, neu 3,89 Euro (Grundpreis: 7,78 Euro/Kilogramm) statt 3,99 Euro

500 Gramm, (Grundpreis: 7,78 Euro/Kilogramm) statt 3,99 Euro Metzgerfrisch Frisches Schweinegulasch XXL , 800 Gramm, neu 5,29 Euro (Grundpreis: 6,62 Euro/Kilogramm) statt 5,49 Euro

, 800 Gramm, (Grundpreis: 6,62 Euro/Kilogramm) statt 5,49 Euro Metzgerfrisch Frische Schweineschnitzel, 600 Gramm, neu 5,49 Euro (Grundpreis: 9,15 Euro/Kilogramm) statt 5,75 Euro

600 Gramm, (Grundpreis: 9,15 Euro/Kilogramm) statt 5,75 Euro Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst, 400 Gramm, neu 2,59 Euro (Grundpreis: 6,48 Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro

400 Gramm, (Grundpreis: 6,48 Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro Metzgerfrisch Frische Schweine-Minutensteaks, 400 Gramm, neu 3,19 Euro (Grundpreis: 7,98 Euro/Kilogramm) statt 3,29 Euro

400 Gramm, (Grundpreis: 7,98 Euro/Kilogramm) statt 3,29 Euro Metzgerfrisch Schweine-Nackensteaks mariniert, verschiedene Sorten, 750 Gramm, neu 5,99 Euro (Grundpreis: 7,99 Euro/Kilogramm) statt 6,19 Euro

