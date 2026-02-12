Lidl

Wein, Sekt, Snacks: Lidl senkt dauerhaft die Preise für Genuss-Momente im Februar

Bad Wimpfen (ots)

Pünktlich zum Valentinstag und zur Hochphase der Fastnacht sorgt Lidl in Deutschland als Preisführer für Entspannung im Geldbeutel. Der Lebensmitteleinzelhändler reduziert ab sofort und dauerhaft die Preise für ausgewählte Weine, Sekte, Spirituosen und weitere Genuss-Artikel. Ob romantische Zweisamkeit am Valentinstag oder ausgelassene Fastnachtsfeiern in großer Runde - Lidl-Kunden profitieren von hervorragender Qualität und einer großen Artikelvielfalt zum bestmöglichen Preis.

So sinkt beispielsweise der Preis für den Lugana Wein um 50 Cent auf 6,49 Euro (Grundpreis: 8,65 Euro/l). Der Trollinger mit Lemberger Württemberg halbtrocken ist ab sofort bereits für 3,99 Euro statt bisher 4,29 Euro erhältlich. Auch bei süßen und salzigen Snacks sparen Kunden ab sofort: Cashewkerne sowie verschiedene Sorten der gefüllten Schokoladenstäbchen werden jeweils 20 Cent günstiger. Darüber hinaus profitieren Verbraucher auch von den dauerhaften Preissenkungen bei ausgewählten veganen Produkten. Die Vemondo-Falafel sind künftig für 1,79 Euro erhältlich (Grundpreis: 8,95 Euro/kg).

Folgende Produkte werden bei Lidl ab sofort günstiger.

Trollinger mit Lemberger Württemberg halbtrocken, 1l, neu 3,99 Euro statt 4,29 Euro

statt 4,29 Euro Lugana, 0,75l, neu 6,49 Euro (Grundpreis: 8,65 Euro/l) statt 6,99 Euro

(Grundpreis: 8,65 Euro/l) statt 6,99 Euro Spätburgunder (Pinot Noir) Rotwein Baden, 0,75l, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 3,32 Euro/l) statt 2,69 Euro

(Grundpreis: 3,32 Euro/l) statt 2,69 Euro Dornfelder/Spätburgunder Pfalz/Rheinhessen/Nahe halbtrocken, 1l, neu 2,69 Euro statt 2,79 Euro

statt 2,79 Euro Dornfelder Rotwein Pfalz/Rheinhessen trocken, 0,75l, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 3,05 Euro/l) statt 2,39 Euro (regional verfügbar)

(Grundpreis: 3,05 Euro/l) statt 2,39 Euro (regional verfügbar) Dornfelder rot lieblich, 0,75l, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 3,05 Euro/l) statt 2,39 Euro (regionale verfügbar)

(Grundpreis: 3,05 Euro/l) statt 2,39 Euro (regionale verfügbar) Dornfelder Landwein rot trocken, 0,75l, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 3,05 Euro/l) statt 2,39 Euro (regional verfügbar)

(Grundpreis: 3,05 Euro/l) statt 2,39 Euro (regional verfügbar) Dornfelder Landwein rot lieblich, 0,75l, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 3,05 Euro/l) statt 2,39 Euro (regional verfügbar)

(Grundpreis: 3,05 Euro/l) statt 2,39 Euro (regional verfügbar) Riesling Pfalz/Rheinhessen/Nahe feinherb, 1l, neu 2,79 Euro statt 2,89 Euro

statt 2,89 Euro Mosel Cuvée lieblich, 1l, neu 2,49 Euro statt 2,79 Euro

statt 2,79 Euro Österreich Grüner Veltliner Niederösterreich/Burgenland trocken, 1l, neu 2,79 Euro statt 2,89 Euro

statt 2,89 Euro Portugieser Weißherbst Pfalz/Rheinhessen lieblich, 1l, neu 2,49 Euro statt 2,79 Euro

statt 2,79 Euro Grüner Veltliner Reserve Niederösterreich trocken, 0,75l, neu 3,79 Euro (Grundpreis: 5,05 Euro/l) statt 3,99 Euro

(Grundpreis: 5,05 Euro/l) statt 3,99 Euro Neuseeland Sauvignon Blanc Marlborough, 0,75l, neu 4,49 Euro (Grundpreis: 5,99 Euro/l) statt 4,79 Euro

(Grundpreis: 5,99 Euro/l) statt 4,79 Euro Müller-Thurgau Pfalz/Rheinhessen/Mosel trocken, 1l, neu 2,29 Euro statt 2,39 Euro

statt 2,39 Euro Dornfelder rosé halbtrocken, 0,75l, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 2,92 Euro/l) statt 2,29 Euro

(Grundpreis: 2,92 Euro/l) statt 2,29 Euro Rheingau Riesling trocken, 0,75l, neu 3,29 Euro (Grundpreis: 4,39 Euro/l) statt 3,49 Euro

(Grundpreis: 4,39 Euro/l) statt 3,49 Euro Spätlese Pfalz/Rheinhessen mit Prädikat süß 8,5%, 0,75l, neu 2,69 Euro (Grundpreis: 3,59 Euro/l) statt 2,79 Euro

(Grundpreis: 3,59 Euro/l) statt 2,79 Euro Riesling/Chardonnay Pfalz/Rheinhessen feinherb, 0,75l, neu 2,39 Euro (Grundpreis: 3,19 Euro/l) statt 2,49 Euro

(Grundpreis: 3,19 Euro/l) statt 2,49 Euro Burg Schöneck Sekt halbtrocken, 3x0,2l, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 4,98 Euro/l) statt 3,29 Euro

(Grundpreis: 4,98 Euro/l) statt 3,29 Euro Burg Schöneck Sekt trocken, 3x0,2l, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 4,98 Euro/l) statt 3,29 Euro

(Grundpreis: 4,98 Euro/l) statt 3,29 Euro Western Gold Bourbon Whiskey, 0,7l, neu 8,99 Euro (Grundpreis: 12,84 Euro/l) statt 9,49 Euro

(Grundpreis: 12,84 Euro/l) statt 9,49 Euro Queen Margot Blended Scotch Whisky, 0,7l, neu 7,99 Euro (Grundpreis: 11,41 Euro/l) statt 8,29 Euro

(Grundpreis: 11,41 Euro/l) statt 8,29 Euro Dundalgan Irish Whiskey, 0,7l, neu 10,99 Euro (Grundpreis: 15,70 Euro/l) statt 11,39 Euro

(Grundpreis: 15,70 Euro/l) statt 11,39 Euro Mister Choc gefüllte Schokoladenstäbchen versch. Sorten, 200g, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 9,95 Euro/kg) statt 2,19 Euro

(Grundpreis: 9,95 Euro/kg) statt 2,19 Euro Mister Choc Schokoladenstäbchen Milch & Schokolade, 100g, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 9,90 Euro/kg) statt 1,19 Euro (regional verfügbar)

(Grundpreis: 9,90 Euro/kg) statt 1,19 Euro (regional verfügbar) Vemondo vegane Nuggets, 300g, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 7,30 Euro/kg) statt 2,29 Euro

(Grundpreis: 7,30 Euro/kg) statt 2,29 Euro Vemondo Falafel, 200g, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 8,95 Euro/kg) statt 1,99 Euro

(Grundpreis: 8,95 Euro/kg) statt 1,99 Euro Alesto Selection Cashewkerne, 200g, neu 2,89 Euro (Grundpreis: 14,45 Euro/kg) statt 2,99 Euro

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell