Lidl

Lidl präsentiert die "Trolley Bag": Zweite Kooperation mit dem weltbekannten Designer Nik Bentel

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Wimpfen (ots)

Die Lidl x Nik Bentel "Trolley Bag" ist das Ergebnis der zweiten Zusammenarbeit des Discounters mit dem Avantgarde-Designer Nik Bentel, nach dem Riesenerfolg der "Croissant Bag" im Jahr 2024.

Das neueste Accessoire, inspiriert von einem herkömmlichen Einkaufswagen, übersetzt dessen ikonische Form in ein High-Fashion-Piece und macht die Tasche so zu einem begehrten Sammlerstück.

Nach dem Debüt auf der London Fashion Week können Mode-Enthusiasten und Lidl-Fans das limitierte Piece ab Donnerstag, den 26. Februar, über https://nikbentel.com/ ergattern.

Das landet direkt im Einkaufswagen... Lidl meldet sich in dieser Modesaison mit einem Paukenschlag zurück: Der Lebensmitteleinzelhändler gibt seine zweite Partnerschaft mit dem Avantgarde-Designer Nik Bentel bekannt, der weltweit für seine viralen Kreationen gefeiert wird. Nach der Premiere auf der London Fashion Week kommt das Highlight auch nach Deutschland. Vorhang auf für die Lidl x Nik Bentel "Trolley Bag" - das zweite Kapitel in der Fashion-Geschichte des Discounters.

Gefertigt aus industriellem Edelstahl, bleibt die "Trolley Bag" ihrem Vorbild - dem Einkaufswagen - in Optik und Haptik treu, inklusive des traditionellen Griffs. Die Tasche verfügt zudem über einen Münz-Schlüsselanhänger, der tatsächlich in den Lidl-Einkaufswagen passt - so wird jeder Einkauf zur Fashionshow.

Damit tritt die Tasche in die Fußstapfen des letztjährigen viralen Hits, der "Croissant Bag", die innerhalb von zwei Minuten ausverkauft war. Die "Trolley Bag" macht sich nun bereit, die Modewelt erneut im Sturm zu erobern.

Utility Style trifft auf High Fashion

Die "Trolley Bag" greift den Trend der "Utilitarian Fashion" auf und lässt die Grenzen zwischen Alltagsgegenstand und Luxus-Accessoire verschwimmen. Das Design verbindet die Funktionalität des ikonischen Lidl-Einkaufswagens mit der überraschenden Ästhetik von Nik Bentel und wird so zum Statement-Piece der Saison für echte Fashionistas.

Eine limitierte Anzahl der Taschen wird ab Donnerstag, dem 26. Februar, über eine exklusive Verlosung auf https://nikbentel.com/ erhältlich sein. Nik Bentels weltweit bekannte, skurrile Designs haben normalerweise ihren Preis - doch die "Trolley Bag" gibt es zum wohl besten Preis überhaupt: absolut kostenlos. Denn wirklich exklusive Stücke sind eben unbezahlbar.

Nik Bentel, Gründer der Nik Bentel Studios, sagt über die Partnerschaft: "Wir konnten der Chance nicht widerstehen, erneut mit Lidl zusammenzuarbeiten. Es ist unglaublich spannend, die unerwartetsten Gegenstände in Fashion-Statements zu verwandeln - und das ist durch und durch unser Stil. Die Lidl 'Trolley Bag' ist unsere neueste Interpretation des täglichen Einkaufs und der ultimative Shopping-Begleiter. Sie ist verspielt, praktisch und darauf ausgelegt, aufzufallen - egal, ob auf dem Runway oder beim Einkaufen."

Da die Lidl x Nik Bentel "Trolley Bag" streng limitiert ist, sollten sich Fans den Termin rot im Kalender markieren: Donnerstag, 26. Februar, auf https://nikbentel.com/.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell