Anden-Abenteuer und Eisberg-Expeditionen - DERTOUR Deluxe baut Angebot im Winter aus

Luxusreiseveranstalter mit neuen Urlaubszielen, Rundreisen und Hotels

DERTOUR Deluxe hat sein Portfolio für den Winter 2025/26 erheblich erweitert. Der Luxusreiseveranstalter bietet in der kommenden Saison 54 neue Hotels, zehn neue Rundreisen, vier neue Schiffstouren und zwei neue Destinationen an. Insgesamt hat DERTOUR Deluxe sein Programm aufgrund der gestiegenen Nachfrage um zehn Prozent ausgebaut.

Neue Reiseziele sind Indien und die Philippinen. Besondere High-End-Unterkünfte im Philippinen-Programm von DERTOUR Deluxe sind das Raffles Makati in Manila, das Amanpulo auf der privaten und unbewohnten Insel Pamalican sowie das Pangulasian Resort El Nido mit traumhafter Lage im Bacuit-Archipel. Ein weiterer 'Hidden Gem' ist das Nay Palad Hideaway auf der Insel Siargao. Das zwischen dem Pazifik und Mangroven gelegene Luxusrefugium verfügt über zehn stilvoll gestaltete und mit natürlichen Materialien erbaute Villen, die viel Privatsphäre bieten. Auch in Indien dürfen sich DERTOUR Deluxe-Gäste mit den Taj-Hotels in Rajasthan auf erstklassige Unterkünfte freuen. In ehemaligen Palästen untergebracht oder im Stil königlicher Residenzen erbaut, sind diese Hotels architektonische Meisterwerke, die durch authentischen Luxus überzeugen.

Zusätzlich zu dem starken Portfolioausbau in Asien und Ozeanien hat DERTOUR Deluxe auch in Mittel- und Südamerika viele Hotels und Rundreisen neu ins Programm aufgenommen: etwa die siebentägige Tour "Naturwunder der Anden - von Chiles Atacama Wüste zu den Salzebenen Boliviens" - eine einzigartige Offroad-Tour mit erfahrenen Naturführern.

Die neuntägige Reise "Zauber Perus" bietet eine interessante Mischung aus rauer Natur in fast unberührten Regionen und kulturellem Erbe abseits der üblichen Pfade.

Ein echter Geheimtipp für Natur- und Tierliebhaber in Brasilien ist "Faszinierendes Naturerlebnis Pantanal" (4 Tage). DERTOUR Deluxe-Gäste wohnen in der Caiman Lodge, einem Eco-Refugium mit nur 18 Suiten, das sich in einem der artenreichsten Feuchtgebiete der Welt befindet. Auf Safaris mit dem Boot oder zu Fuß gehen sie auf Spurensuche nach Jaguar & Co.

Ein besonderes Naturerlebnis verspricht auch die "Flugsafari Costa Rica". Die neuntägige Flug-Rundreise mit der hoteleigenen Cessna führt vom Tortuguero Nationalpark an der Karibikküste zu den nebelverhangenen Wäldern von Monteverde bis zum dichten Dschungel der Osa-Halbinsel. Übernachtet wird in den exklusiven Lodges der Boena Collection.

Ein Signature-Hotel für Ritz-Carlton-Fans ist das Nekajui, A Ritz-Carlton Reserve an der Pazifikküste Costa Ricas. In der auf der Halbinsel Papagayo gelegenen Luxusherberge werden sich anspruchsvolle Abenteurer und Wellness-Enthusiasten gleichermaßen wohlfühlen.

Luxusurlauber, die im Winter die Galapagosinseln besuchen möchten, werden ebenfalls bei DERTOUR Deluxe fündig. Der Spezialist für High-End-Reisen hat mit Hermes Catamaran einen Anbieter für Ultra-Luxus-Kreuzfahrten auf die Galapagosinseln ins Programm genommen. Die Motor-Katamarane mit maximal 20 Passagieren verfügen über Suiten mit Balkon und privatem Whirlpool.

Hoch im Kurs bei Luxusreisenden stehen auch Urlaubsziele im Indischen Ozean. DERTOUR Deluxe hat sein Angebot dort weiter ausgebaut und bietet viele zusätzliche Unterkünfte an. Auf den Seychellen etwa ist das Cheval Blanc Seychelles eine neue, luxuriöse Adresse für anspruchsvolle Reisende. Auf Mauritius komplementieren die 52 Private Rooms - exklusive Villen mit Privatpool - des One & Only Le Saint Géran das Programm.

Im neuen Katalog Nord- und Mitteleuropa findet sich eine neue Expeditionskreuzfahrt auf höchstem Niveau. Die zweiwöchige Reise "Mit Scenic Luxury Cruises & Tours von Island nach Grönland" garantiert unvergessliche Erlebnisse inmitten der arktischen Wildnis.

Luxus modern interpretiert bietet das Wald.Weit Rheingau Hotel & Retreat in Kiedrich. Hoch oben auf einem Bergplateau liegt das neuerbaute Luxusrefugium, eine einzigartige Symbiose aus Wald und Weite. Die Architektur und das nachhaltige Design des gesamten Retreats sind vom Thema Wald geprägt. Der Weitblick über den Rheingau ist zudem sensationell.

Auf eine weitaus längere Geschichte zurückblicken kann das Hotel Klosterbräu & Spa im österreichischen Seefeld. Die ehemalige Augustinerabtei aus dem 16. Jahrhundert besticht durch ihr historisches Ambiente, das mit modernem Luxus verbunden ist.

In der Schweiz hat DERTOUR Deluxe das AlpenGold Hotel Davos neu aufgenommen. Die Lage am Waldrand mit Blick auf den Davoser See ist einmalig. Gäste, die alpine Eleganz und persönliche Atmosphäre schätzen, werden sich in dem Luxushotel in direkter Pistennähe wohlfühlen.

Hintergrund:

