DERTOUR

DERTOUR Reisebarometer Winter 2024/25

Gästezahl wächst um rund ein Drittel

Individuelles Reisen im Aufwind

Köln/Frankfurt (ots)

Insgesamt rund ein Drittel (+31 %) mehr Gäste.

Buchungsverhalten: Rund 2/3 der Gäste buchten im Reisebüro. Die durchschnittliche Vorausbuchungsfrist stieg auf 104 Tage an.

Trend zu früher Buchung bleibt: Aktuell Gästeplus von + 22 % für den nächsten Winter (2025/26) gegenüber 2024/25

Beliebtheit von Fernreisen hält an: Fast 40 % der Gäste zog es in die Ferne.

Top-Reiseziele: Sonnenziele nah und fern vorn

Großer Erlebnishunger: Asien-Rundreisen stark im Aufwind

Personalisierte Reiseerfahrungen: Nachfrage nach maßgeschneiderten Reisen stieg um + 58 %

Mehr als ein Drittel buchte ein 5-Sterne-Hotel, fast die Hälfte All-inclusive.

Reisedauer in der Ferne stabil, auf der Kurz- und Mittelstrecke etwas kürzer

Wintergrau ade: Sieben Prozent aller Winterreisen waren Langzeiturlaube. In Tunesien lag der Anteil sogar bei 28 %.

DERTOUR, Deutschlands zweitgrößter Reiseveranstalter, hat im Zuge der Planungen für die Wintersaison 2025/26 erneut das Reise- und Buchungsverhalten seiner Gäste analysiert und dabei die Wintermonate November 2024 bis Ende Februar 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (November 2023 bis Ende Februar 2024) ausgewertet.

Die Analyse zeigt einen signifikanten Anstieg der Gästezahlen um + 31 % im Vergleich zum Vorjahr. Besonders Fernreisen erfreuten sich wachsender Beliebtheit und verzeichneten ein Plus von + 32 %. Die Kurz- und Mittelstrecke wuchs um + 30 %. "Das starke Gästewachstum ist in Teilen darauf zurückzuführen, dass sich Gästevolumina seit dem Vorwinter im Markt neu verteilt haben. Entscheidend waren jedoch die weitgehend stabilen Preise der vergangenen Wintermonate sowie die große Reise- und Entdeckungslust der Menschen", erklärt Sven Schikarsky, Produktchef von DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen.

Gebucht wurde unverändert stark im Reisebüro: Rund zwei Drittel (65 %) der Gäste buchten ihren Winterurlaub im Reisebüro. Lediglich ein Drittel (35 %) buchte online.

Early Bird Booking: Frühes Buchen weiter im Trend

Der Trend zur früheren Buchung verstärkte sich im vergangenen Winter: Im Schnitt wurde der Winterurlaub 104 Tage vor Abreise gebucht und damit 1 Woche früher als im Vergleichszeitraum. "Bereits im Vorjahr wurde der Winterurlaub rund drei Monate vor Reiseantritt gebucht. Attraktive Frühbucherangebote von bis zu 45 % und der Wunsch, sich die besten Angebote und das persönliche Wunschhotel zu sichern, haben den Trend zur früheren Buchung noch einmal verstärkt", sagt Sven Schikarsky.

Erfreuliche Buchungseingänge für den nächsten Winter weisen darauf hin, dass der Trend zur frühen Buchung anhält: DERTOUR verzeichnet derzeit ein Gesamt-Gästeplus von + 22 % für den Winter 2025/26 gegenüber 2024/25. Die stärksten Zuwachsraten haben der Indische Ozean (+ 31 %), Thailand (+ 47 %), Ägypten (+ 129 %), die Türkei (+ 34 %) sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (+ 76 %). Derzeit sind bereits 70 % des Hotel- und Rundreiseangebots für den Winter 2025/26 buchbar.

Um dem Gästebedürfnis nach früher Buchung zu entsprechen, haben DERTOUR und seine Schwestermarken neben dem Großteil des Winters 2025/26 auch bereits fast die Hälfte der Fernstreckenangebote, darunter die Malediven, Mauritius, Thailand und Dubai, für den Sommer 2026 buchbar gemacht.

Winterurlaub 2024/25: Fast 40 Prozent zieht es in die Ferne

Insgesamt 62 % der Gäste verbrachten den Winterurlaub auf der Kurz- und Mittelstrecke. Sie gab im Vergleich zum Vorjahr - 1 %-Punkt ab. Für eine Fernreise entschieden sich 38 % der Gäste (+ 1 %-Punkt). "Der Winter ist die Hauptreisezeit für Fernreisen. Dass sie das hohe Niveau des Vorjahres halten konnten, zeigt, wie wichtig den Menschen das Reiseerlebnis ist", sagt Sven Schikarsky. "Ferne Länder und Kulturen zu entdecken, liegt weiterhin absolut im Trend."

Die beliebtesten Winterurlaubsziele 2024/25: Spanien und Thailand führen Top 5-Rankings an

Insgesamt wenig Verschiebung gab es bei den beliebtesten Zielen auf der Kurz- und Mittelstrecke: Spanien blieb der Liebling der Winterurlauber. Das Urlaubsland, in dem im Winter insbesondere die Kanaren gefragt sind, führt das Beliebtheitsranking mit einem Zuwachs von + 24 % unverändert an. Ägypten rückt von Platz 4 auf 2 vor. Das enorme Gästeplus von + 119 % ist sowohl auf die Umverteilung der Gästevolumina im Markt als auch auf das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis des beliebten Urlaubsziels zurückzuführen. Gleiches gilt für die Türkei, die einen Zuwachs von + 56 % verbuchte und Platz 3 hält. Deutschland verzeichnete einen Rückgang von - 15 % und fällt von Platz 2 im Vorjahr auf Platz 4. "Der Rückgang der Deutschland-Buchungen hängt auch mit den zuletzt außergewöhnlich milden Wintern zusammen", sagt Sven Schikarsky. "Deutschland ist inzwischen im Winter, ähnlich wie Polen, primär als Wellnessziel beliebt." Polen hält Platz 5 mit + 30 % mehr Gästen, die nicht zuletzt das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis schätzten.

Top Ziele Kurz- und Mittelstrecke

Spanien, + 24 % (Winter 23/24: Platz 1) Ägypten, + 119 % (Winter 23/24: Platz 4) Türkei, + 56 % (Winter 23/24: Platz 3) Deutschland, - 15 % (Winter 23/24: Platz 2) Polen, + 30 % (Winter 23/24: Platz 5)

Auf der Fernstrecke ist unverändert Thailand die Nummer 1. Das beliebte Urlaubsziel punktet mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis und verzeichnete in einen Gästezuwachs von + 45 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Indische Ozean wuchs um + 38 % und rangiert weiterhin auf Platz 2. Platz 3 teilen sich die Karibik, deren Gästezahlen und Platzierung stabil blieben, sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Sie verzeichnen eine Verdopplung der Gästezahlen (+ 102 %) und rücken einen Platz im Ranking vor. Nordamerika weist ein Plus von + 6 % auf und rückt von Platz 5 auf 4 vor. Ostafrika schafft dank eines Gästezuwachses von + 28 % den Sprung in die Top 5. "Die meisten der Top-Fernreiseziele haben in den Wintermonaten stark zugelegt. Versorgungsengpässe auf Kuba bremsten die Nachfrage für die Karibik," erläutert Sven Schikarsky.

Top Ziele Fernstrecke

Thailand, + 45 % (Winter 23/24: Platz 1) Ind. Ozean, + 38 % (Winter 23/24: Platz 2) Karibik, +/- 0 % (Winter 23/24: Platz 3) & VAE, + 102 % (Winter 23/24: Platz 4) Nordamerika, + 6 % (Winter 23/24: Platz 5) Ostafrika, + 28 % (Winter 23/24: Platz 6)

Großer Erlebnishunger: Asien-Rundreisen stark im Aufwind

Die Nachfrage nach Rundreisen stieg in den vergangenen Wintermonaten um insgesamt + 3 %. "Rundreisen schaffen in besonderem Maße Erlebnisse und Reiseerinnerungen, die Menschen ein Leben lang begleiten", sagt Sven Schikarsky. "Sie haben einen hohen emotionalen Wert, und dieser gewinnt zunehmend an Bedeutung."

Insbesondere Rundreisen in Asien lagen im vergangenen Winter im Trend: Das beliebteste Rundreiseziel war Thailand. Es schob sich mit einem Rundreise-Buchungsplus von + 19 % auf Platz 1 des Beliebtheitsrankings und verdrängte die Karibik auf Platz 2, die bei den Rundreisen ein Minus von - 39 % verzeichnete. Die Rundreiseziele in der Karibik, insbesondere Mexiko und Kuba, befanden sich im Vorjahr auf einem sehr hohen Niveau. Zum Rückgang im vergangenen Winter führten insbesondere Versorgungsengpässe auf Kuba. Vietnam hält Platz 3 mit einem Anstieg der Rundreisenachfrage um + 27 %. Sri Lanka rückt im Rundreiseranking dank eines Nachfrageplus von + 36 % von Platz 7 auf 4 vor und verdrängt damit Ostafrika (+ 7 %) auf Platz 5 der beliebtesten Rundreiseziele. Überdurchschnittlich hohe Zuwachsraten verzeichnete Marokko, das mit einem Rundreise-Buchungsplus von + 169 % von Platz 13 auf Platz 6 kletterte.

Top Rundreiseziele

Thailand, + 19 % (Winter 23/24: Platz 2) Karibik, - 39 % (Winter 23/24: Platz 1) Vietnam, + 27 % (Winter 23/24: Platz 3) Sri Lanka, + 36 % (Winter 23/24: Platz 7) Ostafrika, + 7 % (Winter 23/24: Platz 4)

Personalisierte Reiseerfahrungen: Individuelle Reisen boomten

Wie groß der Wunsch nach maßgeschneiderten Reiseerlebnissen ist, zeigt die überaus positive Entwicklung der À la Carte-Reisen von DERTOUR, deren Nachfrage um insgesamt + 58 % gestiegen ist. "Die Bedeutung der Personalisierung hat sich in den letzten Jahren verstärkt: Die Reisenden legen heute vermehrt Wert darauf, dass ihre persönlichen Interessen und Bedürfnisse erfüllt werden", weiß Sven Schikarsky.

Die À la Carte-Abteilung von DERTOUR arbeitet für Reisebüros ganz individuelle Reisen aus, die so nicht in den Katalogen buchbar sind, und die genau den Wünschen der Reisebürokunden entsprechen. "Das heißt: Wer in unserem überaus vielfältigen Reiseprogramm nicht die passende Rundreise findet, muss keinesfalls verzichten - und zwar weder auf den Mehrwert und die Sicherheit der Pauschalreise noch auf das persönliche Reiseerlebnis. Stattdessen empfiehlt sich der Weg ins Reisebüro: Denn dieses kann von DERTOUR À la Carte die individuell maßgeschneiderte Traumreise erstellen lassen - sei es auf Basis eines bestehenden Routenverlaufs oder eine ganz neue, individuell zusammengestellte Reise", erklärt Sven Schikarsky. Rund 30 % der À la Carte-Reisen sind Individualisierungen bestehender Routenverläufe, rund 70 % komplett individuell zusammengestellte Reisen.

Die Möglichkeiten sind dabei unbegrenzt: Unabhängig vom Veranstalter-Portfolio kann jede Wunschleistung angefragt werden. Dies gilt für Unterkünfte wie exklusive Hotels, kleine Bed & Breakfasts oder Villen genauso wie für Aktivitäten oder kulinarische Erlebnisse. "Geht nicht, gibt es nicht", so Sven Schikarsky.

À la Carte-Erlebnisse: Für erfahrene Reisende und besondere Anlässe

Gebucht werden À la Carte-Reisen häufig von 'Wiederholern': "Die Gäste kennen das Urlaubsziel bereits und haben spezifische Vorstellungen, die sie von unseren Reiseexperten umgesetzt haben möchten", sagt Schikarsky. In Süd- und Ostafrika spielen Tiererlebnisse und der Wunsch nach speziellen Lodges in den Nationalparks eine große Rolle. In Vietnam und Thailand sind insbesondere hochwertige privat geführte Touren gefragt. "Dabei sind insbesondere die guten Kenntnisse und Qualität unserer örtlichen Guides von Bedeutung: Sie sind flexibel und berücksichtigen auch spontane Wünsche der Kunden", sagt Sven Schikarsky. In Nordamerika, Australien und Neuseeland werden zumeist Selbstfahrertouren gewünscht. Bei diesen stehen das Erlebnis und die Route im Vordergrund, während die Unterkünfte tendenziell eine untergeordnete Rolle spielen.

Anlässe für individuell ausgearbeitete (Rund-)reisen sind häufig Events, um die Aufenthalte herum geplant werden. "Dazu gehören Termine wie Jubiläen, Austauschprogramme von Kindern, die die Eltern mit einem Besuch des Landes verbinden, sowie Geschäftsreisen mit anschließendem privatem Aufenthalt", weiß Schikarsky.

Die meisten maßgeschneiderten Winterurlaube erstellte DERTOUR À la Carte für das Südliche Afrika (+ 48 %), Thailand (+ 136 %), Vietnam (+ 55 %), Australien (+ 11 %) und Nordamerika (+ 50 %).

Top À la Carte-Ziele

Südliches Afrika, + 48 % (Winter 23/24: Platz 1) Thailand, + 136 % (Winter 23/24: Platz 2) Vietnam, + 55 % (Winter 23/24: Platz 5) Australien, + 11 % (Winter 23/24: Platz 3) Nordamerika, + 50 % (Winter 23/24: Platz 7)

Liebe zu Luxus: Über ein Drittel buchte 5-Sterne-Hotels

Der Wunsch nach Komfort ist ungebrochen: Insgesamt 85 % der Gäste buchten ein 4- oder 5-Sterne-Hotel (+ 4 %-Punkte), während der Anteil der 3-Sterne-Hotelbuchungen auf 15 % sank. Der Anteil der 5-Sterne-Hotelbuchungen stieg um + 5 %-Punkte von 29 auf 34 %. Mehr als ein Drittel der Gäste entschied sich damit für diese Kategorie. Ein 4-Sterne-Hotel buchte etwa die Hälfte der Gäste (51 %).

All-inclusive erneut mit sattem Zuwachs

Bei der Verpflegung setzte All-inclusive seinen Erfolgskurs fort: Fast die Hälfte (47 %) der Winterurlauber entschied sich bei DERTOUR für All-inclusive: Die beliebteste Verpflegungsart konnte damit gegenüber dem Vorjahr nochmal um + 7 %-Punkte wachsen. Ein gutes Drittel (34 %) der Urlauber wählte Frühstück (- 4 %-Punkte) und rund ein Fünftel (19 %) Halbpension (- 1 %-Punkt). "All-inclusive hat sich in den letzten Jahren zu einer hochwertigen und genussvollen sowie gleichzeitig gut kalkulierbaren und sorgenfreien Verpflegungsart entwickelt. Die Konsumaktivitäten sind zwar zurückgegangen, im Urlaub schätzen es die Menschen jedoch umso mehr, in vollen Zügen genießen zu können, ohne sich Gedanken über zusätzliche Kosten machen zu müssen", erläutert Sven Schikarsky.

Reisedauer in der Ferne stabil, auf der Kurz- und Mittelstrecke etwas kürzer

Auf der Fernstrecke lag die durchschnittliche Reisedauer sowohl der Badeurlaube als auch der Rundreisen bei jeweils 13 Tagen und blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Auf der Mittelstrecke dauerten Bade- und Erholungsurlaube im Schnitt 10 Tage und damit einen Tag kürzer als im Vorjahr. Die durchschnittliche Dauer der Rundreisen auf der Mittelstrecke lag unverändert bei 7 Tagen. Skiurlaube dauerten im Schnitt 3 Tage und waren einen Tag kürzer als im Vorwinter.

Schmuddelwetter ade: Sieben Prozent aller Winterreisen waren Langzeiturlaube. In Tunesien betrug der Anteil sogar 28 %.

Langzeiturlaube mit einer Dauer von mehr als 21 Tagen machten in den Wintermonaten 2024/25 insgesamt 7 % aller Urlaube aus. Besonders hoch war der Anteil der Langzeitreisen in Tunesien: Hier war mehr als ein Viertel aller Urlaube (28 %) Langzeiturlaube. Ihre durchschnittliche Dauer lag bei 37 Tagen. In Thailand dauerte fast ein Fünftel aller Urlaube (18 %) länger als drei Wochen. Die durchschnittliche Dauer der Langzeitaufenthalte in Thailand lag bei 32 Tagen. "Viele Gäste nutzen die Wintermonate, um der Kälte, Nässe und Dunkelheit in Deutschland zu entfliehen", weiß Sven Schikarsky. "Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis von Thailand und Tunesien führt zu einem besonders hohen Anteil von Langzeiturlauben in den beiden Ländern sowie längeren Aufenthaltsdauern." Weitere sehr beliebte Langzeitziele waren Spanien, die Türkei und Ägypten.

Top-Ziele Langzeiturlaub

Thailand, + 75 % (Winter 23/24: Platz 3), ø-Dauer LZ-Urlaube: 32 Tage Spanien, + 4 % (Winter 23/24: Platz 1), ø-Dauer LZ-Urlaube: 28 Tage Türkei, - 1 % (Winter 23/24: Platz 2), ø-Dauer LZ-Urlaube: 28 Tage Tunesien, + 11 % (Winter 23/24: Platz 4), ø-Dauer LZ-Urlaube: 37 Tage Ägypten, + 78 % (Winter 23/24: Platz 5), ø-Dauer LZ-Urlaube: 27 Tage

Hinweis an die Redaktion: Grundlage für die Auswertung sind die Buchungen bei DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS, Meiers Weltreisen und Travelix mit Reisetermin im Zeitraum vom 01. November 2024 bis 28. Februar 2025 im Vergleich zu den Buchungen mit Reisetermin im Zeitraum vom 01. November 2023 bis 28. Februar 2024 zum Stichtag 18. März 2025 bzw. 18. März 2024.

Die Angaben zum Winter 2025/26 beziehen sich auf die kumulierten Buchungseingänge (Stand KW 19) bei DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS, Meiers Weltreisen und Travelix.

Bildmaterial:Alle Infografiken des DERTOUR Reisebarometers Winter 2024/25 stehen in unserer Bilddatenbank zum Download bereit. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung.

Alle Pressemeldungen und weitere Informationen zur DERTOUR Gruppe finden Sie unter www.dertour-group.com.

Hintergrund:

Zu DERTOUR Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die Marke Travelix Last Minute ergänzt das Portfolio um Kurzfristreisen. DERTOUR Deutschland ist Teil der DERTOUR Group.

Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 10.000 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.

Original-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuell