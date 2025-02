DERTOUR

DERTOUR Group übernimmt gesamte Hotelplan Group, ausgenommen Interhome

Stärkung und Kontinuität für etablierte Reisemarken der Hotelplan Group

Glattbrugg/Köln/Frankfurt (ots)

Die DERTOUR Group übernimmt von der Migros die gesamte Hotelplan Group mit Ausnahme von Interhome und stärkt damit ihre Präsenz als Reiseanbieter in der Schweiz, Großbritannien und Deutschland. Die DERTOUR Group ist heute bereits mit über 130 Unternehmen und über 10.000 Mitarbeitenden in 16 Ländern vertreten. Die traditionsreichen Marken der Hotelplan Group sollen die touristische Vielfalt und Kompetenz der DERTOUR Group konsequent weiter stärken. Die Übernahme erfolgt schnellstmöglich - vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Über die Konditionen vereinbarten die Parteien Stillschweigen.

Der Kauf umfasst vier der fünf Geschäftseinheiten der Hotelplan Group und betrifft den Bereich der Reisevermittlung und -veranstaltung in der Schweiz, Deutschland und Großbritannien. Ausgeschlossen ist die Ferienhausspezialistin Interhome, die von der HomeToGo Group übernommen wird. Zur Übernahme erklärt Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe und Mitglied des Executive Boards der DERTOUR Group: "Wir freuen uns sehr, die Hotelplan-Gruppe mit ihren starken und traditionsreichen Reisemarken zu übernehmen und in unserem touristischen Verbund zu weiterem Wachstum zu führen. Hier entsteht ein Zusammenschluss auf Augenhöhe, der für Mitarbeitende, Gäste und Partner klare Vorteile bietet. Als Touristiksparte der genossenschaftlich-organisierten REWE Group sind wir ein attraktiver Arbeitgeber und es verbinden uns schon heute gemeinsame Werte mit der Hotelplan Group. Dazu zählen ein exzellentes Kundenerlebnis, die persönliche Beratung und Nachhaltigkeit."

Michel Gruber, Präsident des Hotelplan Group-Verwaltungsrats und Leiter des Departements Handel beim Migros-Genossenschafts-Bund, dazu: "Wir freuen uns, mit DERTOUR einen äußerst renommierten neuen Eigentümer gefunden zu haben. DERTOUR verfügt über die besten Voraussetzungen, um die Hotelplan Group Marken weiterhin erfolgreich weiterzuentwickeln."

Laura Meyer, CEO Hotelplan Group, ergänzt: "Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel mit der DERTOUR Group als neuer Eigentümerin für unsere Geschäftsbereiche der Reisevermittlung und -veranstaltung in der Schweiz, Deutschland und Großbritannien. Die DERTROUR Group teilt unsere Leidenschaft für das Reisen und bringt spannende Chancen für unser Unternehmen und unsere Kundschaft - und sie wertschätzt unsere engagierten und talentierten Teams."

Burmester betont dabei: "Wir setzen seit jeher auf starke Marken in unseren lokalen Märkten, die wir im Verbund erfolgreich weiterentwickeln. Dies konnten wir schon mit der Übernahme des Kuoni-Reisegeschäfts 2015 zeigen, dessen Marken seither einen deutlichen Wachstumskurs eingelegt haben. Auch die Schweizer DNA von Hotelplan werden wir erhalten, um weiteres Wachstum zu erreichen." Die DERTOUR Suisse mit den Reiseveranstaltern Kuoni, Helvetic Tours und zehn Spezial-Reiseveranstaltern ist heute mit rund 1.000 Mitarbeitenden und 70 Reisebüros in der Schweiz vertreten.

Marken und Buchungswege bleiben unverändert bestehen

Für Gäste und Vertriebspartner gewährleistet die Übernahme Kontinuität: Alle gebuchten Ferien und Geschäftsreisen werden wie geplant durchgeführt. Die beliebten Veranstaltermarken der Hotelplan Group werden wie gewohnt weiter betrieben und sind über die üblichen Servicekontakte und Buchungswege zu erreichen. Dazu zählen die Marken Hotelplan, die Reise-Spezialisten travelhouse und tourisme pour tous ebenso wie Migros Ferien und der Geschäftsreisen-Bereich der Hotelplan Group mit den Marken bta first travel und Finass Reisen. Hinzu kommt vtours in Deutschland sowie Hotelplan UK, die mit einem breit gefächerten Angebot von Spezial-Reisen im britischen Markt aktiv sind. Die DERTOUR Group übernimmt entsprechend auch die Reisebüros von Hotelplan Suisse.

"Für Reisebürokunden, Gäste und Vertriebspartner der Hotelplan Group ändert sich damit also nichts. Ob Hotelplan oder Migros Ferien - sie können alle Marken der Hotelplan Group wie gewohnt buchen", betont Burmester und ergänzt: "Dies gilt selbstverständlich auch für die deutsche Hotelplan-Tochter vtours, die unser Angebot ergänzen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen in Aschaffenburg, die als Pioniere in der dynamischen Paketierung bekannt sind." vtours bietet heute Pauschal-, Städte- und Rundreisen an und ist über alle Kanäle wie gewohnt buchbar.

Die DERTOUR Group beabsichtigt, die Geschäftsfelder von Hotelplan erfolgreich weiterzuentwickeln. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden entsprechend mit dem Abschluss des Kaufs übernommen. "Mitarbeitende stehen im Zentrum unserer Gruppenstrategie. Für das angestrebte Wachstum sind die kompetenten und engagierten Kolleginnen und Kollegen der Hotelplan Group entscheidend, die wir sehr herzlich in der DERTOUR Group willkommen heißen", betont Burmester.

Als Mitglied der internationalen DERTOUR Group hat Hotelplan zukünftig Zugriff auf ein großes, weltweites Partner-Netzwerk. Zudem können durch den touristischen Konzernverbund System- und Produktionsvorteile erzielt werden, die in Zukunft noch attraktivere Angebote bei hoher Qualität möglich machen. "So profitieren Gäste künftig von einer noch breiteren Angebotsvielfalt", erklärt Burmester.

Gemeinsame Vorteile realisieren

Mit dem Hotelplan-Erwerb geht die DERTOUR Group den nächsten langfristigen Wachstumsschritt und will künftig verstärkt von Skaleneffekten im Veranstaltergeschäft profitieren. Grundlage hierfür soll unter anderem eine gemeinsame technologische Plattform im Volumengeschäft sein. "Wir bringen ein fundiertes touristisches Know-how mit und sind damit für die Hotelplan Veranstaltermarken ein idealer Partner", erläutert Burmester. "In der Touristik sind heute die IT-Systeme für Reservierung, Buchung, Einkauf und Produktion wesentliche Erfolgshebel. Hier haben wir in den vergangenen Jahren stark investiert und liefern damit die Antwort auf eine der größten Aufgaben der Tourismusbranche. Von unserer skalierungsfähigen Plattform sollen zukünftig auch die großen Veranstaltermarken der Hotelplan-Group profitieren. Gleichzeitig kommen uns die strategischen Investitionen in digitale Lösungen auf Seiten der Hotelplan Group zugute."

Neben der Weiterentwicklung des Volumengeschäfts haben die Hotelplan-Marken für Spezialreisen zukünftig Zugang zur länderübergreifenden Spezialisten-Organisation der DERTOUR Group, die auf die Bedürfnisse kleinerer Spezialreise-Anbieter zugeschnitten ist und Wachstumsinitiativen in diesem Segment mit den jeweiligen Ländereinheiten koordiniert.

Die DERTOUR Group sieht die Übernahme damit als langfristige Investition, die beiden Seiten signifikante Vorteile bringt. "Meine Botschaft heute ist klar", betont Burmester. "Für Mitarbeitende, Gäste und Partner ist das heute ein guter Tag. Denn der Zusammenschluss auf Augenhöhe schafft Kontinuität und stärkt die Hotelplan Group weiter - vom Partnernetzwerk bis zur Technologie."

Hintergrund DERTOUR Group:

Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 10.000 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.

Hintergrund Hotelplan Group:

Die Hotelplan Group mit Sitz in Glattbrugg (CH) ist ein international tätiger Reisekonzern für Freizeit- und Geschäftsreisen. Hotelplan Group beschäftigt rund 2'500 Mitarbeitende an 238 Standorten und ist in 20 Ländern mit Filialen, lokalen Service-Büros und Business Travel Centers vertreten. Die Gruppe erzielte 2024 einen Umsatz von 1,78 Milliarden Schweizer Franken. Zu den Geschäftseinheiten der Gruppe gehören der grösste Schweizer Reiseveranstalter Hotelplan Suisse mit den Marken travelhouse, tourisme pour tous sowie der Bereich Volume Tour Operating, der das Badeferien- und Städtereisengeschäft mit den Veranstaltermarken Hotelplan, Migros Ferien und vtours bündelt. In Grossbritannien ist Hotelplan UK, mit den Marken Inghams, Inntravel, Santa's Lapland und Explore Worldwide, einer der stärksten Ski- und Wanderferien-Spezialisten. Ebenfalls Teil des Portfolios sind Interhome, einer der führenden europäischen Ferienhaus-Spezialisten, sowie die beiden Geschäftsreisespezialisten bta first travel und Finass Reisen.

Original-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuell