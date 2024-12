DERTOUR

DERTOUR Hotel Division investiert weiter in Clubmarke Aldiana: Exklusive Anlagen in Italien und Spanien erworben

Neuer Club in Kalabrien ab Sommer 2025 im Aldiana Programm

Köln/Frankfurt (ots)

Aldiana Club in Andalusien geht in Eigentum über.

Die DERTOUR Hotel Division investiert weiter in die Premium-Clubmarke Aldiana und erwirbt gleich zwei exklusive Anlagen in Spanien und Italien. So übernimmt die DERTOUR Hotel Division mit Wirkung zu Ende des Jahres das ehemalige Hotel LABRANDA Rocca Nettuno Tropea von der FTI-Group. Damit erweitert Aldiana sein Portfolio um eine exklusive Anlage in Kalabrien, der südlichsten Region des italienischen Festlandes. Buchbar ist der Club für Reisen seit dem 10. Dezember. Zudem kauft die DERTOUR Hotel Division den beliebten Aldiana Club im spanischen Andalusien, der seit 1998 fester Bestandteil des Club-Portfolios ist. Damit werden nun insgesamt vier der dann elf Aldiana-Anlagen in Eigentum betrieben. "Mit den beiden Zukäufen in den bei unseren Gästen so beliebten Urlaubsdestinationen Italien und Spanien setzen wir unsere Strategie konsequent weiter fort, mit der Marke Aldiana nachhaltig zu wachsen und unseren Gästen ein hochwertiges Clubangebot zu bieten", erklärt Karl J. Pojer, CEO der DERTOUR Group Hotel Division. "Wir investieren erneut in exklusive Clubanlagen mit herausragender Lage. Diese Schritte verdeutlichen unsere Ambitionen, die Clubmarke Aldiana weiter auszubauen."

Auf einem Felsplateau über dem Meer gelegen: der Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria

Der neue Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria liegt auf einem Felsplateau oberhalb des Strandes von Tropea mit weitem Blick auf das Meer, eingebettet in einen mediterranen Garten, der sich terrassenförmig zum Meer erstreckt. Der historische Ortskern von Tropea ist gut einen Kilometer entfernt, der Flughafen von Lamezia Terme ca. 60 Kilometer. Ausgestattet mit 290 Zimmern, verfügt der "Adults friendly"-Club über einen Pool als Mittelpunkt der Anlage, ein Buffet-Restaurant mit großer Außenterrasse, ein Beachrestaurant, mehrere Bars, ein offenes Theater, ein Spa, vielfältige Sportmöglichkeiten, einen Aufzug zum Strand sowie einen kleinen Shop.

Grüne Parkanlage mit landestypischer Architektur: Aldiana Club Andalusien

Der beliebte Aldiana Club Andalusien ist eingebettet in eine 30.000 m2 große parkähnliche Gartenanlage und im Stil eines andalusischen Dorfes gestaltet. Der familienfreundliche Club bietet seinen Gästen 280 Zimmer und liegt an einem der schönsten Sandstrände der Costa de la Luz, der "Playa La Barrosa". Der Flughafen Jerez de la Frontera ist ca. 50 Autominuten entfernt. Urlauber finden mit einem vielfältigen Sportprogramm, Erholungsangeboten im Welldiana Club Spa und einer hochwertigen Kulinarik die richtige Mischung für einen gelungenen Urlaub.

Andreas Pospiech, Geschäftsführer der Aldiana GmbH, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, unseren Gästen zum Jahresende gleich zwei gute Neuigkeiten verkünden zu dürfen: Mit dem italienischen Neuzugang können wir "Urlaub unter Freunden" an einem malerischen Ort an der Küste Kalabriens anbieten. Der neue Club ist eine Bereicherung für unser Portfolio und verspricht besondere Urlaubserlebnisse mit typisch italienischem Charme. Der Aldiana Club Andalusien ist eine unserer beliebtesten Anlagen mit zahlreichen Stammgästen. Diese jetzt in Eigentum zu übernehmen, bietet uns die Möglichkeit, das Urlaubserlebnis unserer Gäste noch weiter auf ihre Wünsche abzustimmen."

Clubmarke auf Wachstumskurs

Seit der vollständigen Übernahme der Aldiana Gruppe im Jahr 2022 hat die DERTOUR Group den Grundstein für die weitere Expansion der Premiummarke gelegt: 2023 eröffnete der Aldiana Club Side Beach in der Türkei und die Aldiana Clubs Ampflwang und Fuerteventura wurden erworben. Im November dieses Jahres eröffnete der Aldiana Club Zanzibar Kwanza vor der Küste Ostafrikas als erster Aldiana Club auf der Fernstrecke. Weitere Club-Eröffnungen in Österreich und Ägypten folgen bis Ende des Jahres.

Die DERTOUR Group ist die Reisesparte der REWE Group und gehört zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Das Hotelgeschäft ist ein strategisches Wachstumsfeld des Konzerns und wird seit 2021 in der DERTOUR Group Hotel Division gebündelt.

Hintergrund:

Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 10.000 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und Calimera sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.

