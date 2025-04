Zeppelin Universität

Zeppelin Universität ändert das Bewerbungsverfahren: Aufnahmequote wird abgeschafft und begleitende Beratung gestärkt

Friedrichshafen (ots)

Digitalisierung und künstliche Intelligenz verändern die Arbeitswelt grundlegend. Hochschulen sind dabei gefordert, sich dem Wandel anzupassen und die Ausbildung so zu gestalten, dass sie den Anforderungen der Gegenwart gerecht wird. Da die Weichen für die Zukunft bereits bei der Auswahl des Studiengangs gestellt werden, hat sich die Zeppelin Universität (ZU) dazu entschlossen, ihr Auswahlverfahren zu modernisieren.

Das bisherige Auswahlverfahren setzte darauf, bei einem Auswahltag aus den vielen unterschiedlichen Bewerber:innen diejenigen herauszufiltern, bei denen zu erkennen war, dass sie zur individuellen Ausprägung des interdisziplinären Bachelor- und Masterstudiums der ZU passen. Dieses selektive Auswahlverfahren, das einer Aufnahmequote gleichkam, ist jedoch nicht mehr zeitgemäß und wird daher abgeschafft. Denn erstens hat sich das Ausbildungsportfolio der ZU im Laufe der Zeit stärker ausdifferenziert, sodass es schwieriger geworden ist, eine allgemeine Passgenauigkeit zu prüfen. Und zweitens ist zu beobachten, dass der Beratungsbedarf der Bewerber:innen heutzutage deutlich höher ist als früher, weil sich viele der jungen Menschen zum Zeitpunkt der Bewerbung immer noch in einer Orientierungsphase befinden. Daher verfolgt die ZU ab sofort den Ansatz, sich intensiver mit den individuellen Bedürfnissen der Bewerber:innen zu beschäftigen, um ihnen zielgerichteter den passenden Studiengang an der ZU zu empfehlen und um ihnen damit den Einstieg in die moderne Arbeitswelt zu erleichtern.

Das neue Auswahlverfahren soll also mehr jungen Menschen, die sich noch in einer Orientierungsphase ihres Lebens befinden, ein Studium an der ZU ermöglichen. Im Zentrum steht nun das Auswahlgespräch: In dem 45-minütigen Auswahlgespräch mit drei Vertreter:innen der Universität haben die Bewerber:innen die Gelegenheit, ihre Motivation, ihre Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit vorzustellen und herauszufinden, ob sie zur ZU und die ZU zu ihnen passt.

Das neue Auswahlverfahren ist ab sofort gültig - Stichtag 14. April. Alle weiteren Informationen zum Auswahlverfahren und den Studiengängen der ZU finden Sie im Internet unter: www.zu.de/bewerben

